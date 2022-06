Revelan la preocupación de Lionel Messi por Rodrigo De Paul frente a su romance con Tini: “No gusta para nada”

Rodrigo De Paul se convirtió en los últimos años en un referente de la selección argentina. Sus actuaciones en el ciclo que comanda Lionel Scaloni lo catapultaron a un lugar de privilegio en la jerarquía del plantel. Además de su notable nivel futbolístico, que se complementó con la conquista histórica de la Copa América ante Brasil, el jugador aumentó su exposición mediática en los últimos meses desde que oficializó el romance con Tini Stoessel.

A raíz de ser dos personas con un alto nivel de popularidad en sus ambientes, cada aparición, sea presencial en un evento o en sus redes sociales, donde millones de seguidores tienen acceso a conocer detalles de su vida personal, es noticia en los medios de comunicación. Con el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina, Lionel Messi, el capitán de la selección, decidió darle un consejo a De Paul para que mantenga un perfil bajo y que su nombre se encuentre permanentemente en boca de los periodistas.

En el programa Socios del Espectáculo (eltrece), su conductor Rodrigo Lussich presentó el tema y aseguró que La Pulga, quien se encuentra en Ibiza de festejo por su cumpleaños número 35, no está conforme con sus actitudes: “Messi y otro jugador hablaron con De Paul y le pidieron que baje la exposición mediática, que baje el perfil. Le pidieron que afloje un poquito en medio tanta polémica porque no gusta para nada al cuerpo técnico, al plantel, a la selección y a sus entornos”.

Filtran el pedido de Messi a De Paul frente a su romance con Tini

Bajo esa misma línea, la panelista Karina Iavícoli también brindó información: “También se lo pidió (Diego) Simeone, su técnico en el Atlético de Madrid, no está nada contento con todo lo que está viendo. Porque él podría hacer todo lo que hace con Tini, pero no mostrarse tanto. Ellos están todo el tiempo subiendo stories a su Instagram”.

La presencia del exjugador de Racing en el cumple de Messi no quedó solamente en el festejo. Finalmente, Tini decidió viajar con él y generó discordia entre el grupo de las esposas de los jugadores: “Él iba a viajar solo, pero a último momento se sumó ella y es la primera vez que está en relación con las mujeres de otros futbolistas. No gusta nada. Las esposas la tienen apartada porque son muy amigas de Camila Homs, la ex de De Paul”, aseguró Iavícoli.

En medio de este conflicto mediático, la periodista también sentenció que De Paul no se compromete con la crianza de sus hijos Francesca y Bautista: “No digo que haya perdido el rumbo Rodrigo, pero si me parece mal que no vea a sus hijos después de estar más de diez años con una persona, acá Tini no tiene nada que ver. Es él el que no se hace cargo de sus hijos, cómo podés cambiar de un día para el otro. Jorgelina (Cardoso), la mujer de Ángel Di Maria, también se enojó un montón, ellas son muy leales con Camila que es la damnificada”.

Para concluir el tema, Lussich se adentró en la actualidad del plantel de Argentina, que en el mes de noviembre disputará el Mundial de Qatar: “Le pide a De Paul que hay que concentrarse para el Mundial, que puede ser el último de Messi”.