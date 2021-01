Embarazo de Pampita: revelan cómo se enteró Benjamín Vicuña de la noticia

Pampita está esperando una hija con Roberto García Moritán. Desde el entorno de la modelo contaron cómo fue la comunicación de la noticia a su exesposo, Benjamín Vicuña Crédito: Instagram

Sin dudas, el anuncio de que Pampita será madre nuevamente es una de las noticias del verano. La modelo y conductora reveló, en el día de su cumpleaños, que espera una niña fruto de su relación con Roberto García Moritán. Los saludos del público y de famosos no tardaron en llegar.

Sin embargo, desde el minuto en el que se confirmó el embarazo, una de las principales intrigas era cómo había recibido Benjamín Vicuña la novedad. Desde el entorno de Pampita relataron cómo se enteró su exesposo, con el que tuvo cuatro hijos: Blanca (que falleció en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio.

"Se manejó de forma correcta, como se manejó siempre. Caro tiene súper claro que la prioridad del vínculo con Benjamín son sus hijos, así que no podía contárselo a los chicos y no al padre. Lo llamó y le contó. No hay mucho más para decir", expresaron.

Los allegados de la modelo explicaron a Big Bang News que esto ya había pasado cuando Vicuña se convirtió en padre de Magnolia y de Amancio, los hijos que tiene con Eugenia "La China" Suárez.

"Benjamín hizo lo mismo cuando se enteró de los embarazos de su actual mujer. Son cosas que se hablan, pero no para meter al ex en una relación actual, sino porque en este caso hay chicos que todavía son chiquitos y tienen que tener el acompañamiento lógico de quien se entera que va a tener un hermanito", contaron.