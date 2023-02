Ricardo Darín le respondió a Lionel Messi tras su posteo sobre Argentina, 1985: “Emociona tanta sencillez”

escuchar

Los últimos meses fueron más que especiales para los argentinos. El 18 de diciembre el conjunto albiceleste salió campeón del mundo en el Mundial de Qatar, después de 36 años de haber conseguido su última estrella. Pero los premios no solo llegaron del lado del deporte, sino también del arte. Argentina, 1985, se llevó el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa y recientemente el Goya a mejor película iberoamericana. Y gracias a la magia de las redes sociales, estas dos alegrías se unieron gracias a la generosidad de Lionel Messi, quien hizo una sentida publicación sobre el film, que ahora compite por el Oscar, y las reacciones del elenco y la producción no tardaron en llegar.

Días atrás, “La Pulga” sorprendió a todos con una Storie que publicó en sus redes sociales. Lo curioso fue que, no era de sus entrenamientos con el París Saint-Germain (PSG) ni de alguna vivencia junto a su familia, como tiene acostumbrados a sus seguidores, sino la recomendación de una película, pero no cualquiera. Vio la cinta de Santiago Mitre y no dudó en compartir su opinión al respecto y, de paso, les dio aliento con un guiño mundialista que le erizó la piel a más de uno. Y, si Lionel Messi lo dice por algo es, ¿no? “Elijo creer”, fue la frase más comentada por los usuarios en las redes sociales.

Lionel Messi dedicó un mensaje al film argentino previo a los Premios Oscar Instagram: leomessi

El astro rosarino publicó una foto del film con sus dos actores principales, Ricardo Darín y Peter Lanzani, y escribió: “Qué gran película Argentina, 1985, con Ricardo Darín y nominada al Oscar”. Pero no solo eso, sino que también alentó a todo el equipo en la carrera hacia el máximo galardón del cine.“¡Vamos por el tercero!”, comentó con el emoji de una carita feliz. Cabe recordar que, hasta el momento, el país ganó como mejor película extranjera en dos oportunidades, por La historia oficial, en 1986, y por El secreto de sus ojos, en 2010. El domingo 12 de marzo se conocerá el destino del film de Amazon Prime Video.

Como era de esperarse, las reacciones del elenco ante el mensaje de Leo no tardaron en llegar. Uno de los primeros en pronunciarse fue Ricardo Darín. Hizo una captura del posteo y lo publicó en Instagram. “Otra muestra de tu gran generosidad. Emociona tanta sencillez. Siempre fuiste así y te conozco desde que tenías 17, ya se sentía. ¡Gracias, Lionel Messi! ¡Vamos Argentina!”, comentó, con mucha emoción, en su publicación.

El sentido agradecimiento de Ricardo Darín a Lionel Messi (Foto: Instagram @ricardodarinok)

Asimismo, Alejo García Pintos, otro de los actores del film, también se emocionó ante al mensaje del delantero del PSG y se expresó en Twitter. “Me vio Messi”, puso ilusionado. Su respuesta fue a un posteo de un usuario que comentó: “Si el campeón del mundo lo dice, elijo creer”, junto a las tres estrellas.

La reacción de Alejo García Pintos ante el mensaje de Lionel Messi (Foto: Twitter @alejogarciapintos)

Por otra parte, Axel Kuschevatzky, productor del film, también subió la Storie a su feed de Instagram y escribió: “¡Gracias Lionel Messi, el más grande, por amar y apoyar nuestra película nominada al Oscar Argentina, 1985!”.

Axel Kuschevatzky también publicó el posteo de Lionel Messi en sus redes (Foto: Instagram @axelkuschevatzk)

El film protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani está entre las cinco nominadas a llevarse el máximo galardón que se entrega en la industria cinematográfica. En la terna a mejor película internacional compite contra Sin novedad en el frente (Alemania), EO (Polonia), Close (Bélgica) y The quiet girl (Irlanda). El resultado se conocerá el domingo 12 de marzo, cuando se abra el sobre en el mítico Dolby Theatre de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos.

