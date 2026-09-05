Rodrigo Lussich dejaría Intrusos en América para irse a C5N

Hace días que se rumorea tanto en los pasillos de América TV como en los de C5N que Rodrigo Lussich dejaría América TV para pasar a ser figura de la señal de noticias del Grupo Indalo, C5N.

Por lo pronto, desde el entorno del conductor consideran que es prematuro hablar del próximo año cuando apenas transcurren los primeros días de septiembre. Tanto él como su inseparable socio y amigo, Adrián Pallares, continúan firmes al frente de Intrusos en el espectáculo todos los mediodías.

Sin embargo, tras seis años de dupla ininterrumpida -que incluyó su paso por el trece con Socios del espectáculo, entre marzo de 2022 y enero de 2025-, llegará a su fin en diciembre próximo. A partir de allí, el futuro televisivo de ambos se transformará en una incógnita, aunque ya circulan diversas alternativas.

Por otro lado, C5N buscará seducirlo a Lussich con una oferta concreta para el año próximo -en pleno contexto electoral- con el claro objetivo de encabezar un ciclo que combine actualidad, noticias y su característico humor político.

Según pudo confirmar LA NACION, el formato apuntaría a un nuevo ciclo en tira diaria. Con este esquema, queda totalmente descartado que ocupe el lugar de Pablo Duggan en la conducción de Duro de domar, así como tampoco tomará las riendas de TVR los sábados por la noche, espacio que hoy comandan Juan Di Natale y Carolina Papaleo.

Este posible desembarco no lo toma por sorpresa. Lussich ya transita un camino vinculado al humor político en sus redes sociales y mantiene lazos muy sólidos con el Grupo Indalo: actualmente participa dos veces por semana del “pase” que realizan Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan a las 10 de la mañana en Radio 10 AM 710.

En paralelo a estas negociaciones televisivas, en los próximos días se oficializará su rol como conductor de los Premios Martín Fierro de Radio a la producción 2025. La ceremonia será transmitida por C5N el próximo 6 de octubre desde el complejo Parque Norte, contará con alfombra roja y la producción integral de Red Cube.

Con Plager y Ludueña, el streaming Mejunje TV suma programación

El canal de streaming Mejunje TV pisa fuerte este septiembre con el estreno de tres nuevos ciclos que se suman a su grilla, bajo la dirección de la productora audiovisual Vuelo Producciones, comandada por Alejandro Korol.

A los ya clásicos Mirá quién habla, el ciclo de charlas íntimas conducido por Marina Calabró con producción periodística de Anita García (martes a las 21), y +CHUS+, con Matías Vázquez y Barbie Ferrari (martes, miércoles y jueves a las 16.30), se incorporan nuevas propuestas como Iván y vienen, con la conducción del imitador Iván Ramírez, desde el miércoles 9 a las 19; Contra punto, a cargo de Débora Plager, un formato de debate cara a cara donde dos protagonistas con posturas opuestas se enfrentarán para discutir un mismo tema, desde el jueves 10 a las 19. Y Termómetro social, un magazine conducido por María Belén Ludueña, acompañada por Germán “Pampa” Mónaco y Fito Baqué que debutará el miércoles 23 a las 14.30. Este último ciclo contará con una mesa enfocada en analizar los temas más importantes de los últimos siete días, combinando información, opinión, debate, invitados y situaciones que marcan la agenda.

La conductora Débora Plager. Hernan Zenteno - La Nacion

“2 de punta” regresó reconvertido al streaming

https://www.instagram.com/2depuntasilver/

El ciclo 2 de punta está de regreso, adaptado a los nuevos tiempos bajo el nombre de 2 de punta silver. La dupla formada por el periodista deportivo Oscar Martínez y el locutor Rubén “Peteco” Hermani volvió al aire, esta vez en formato de streaming, emitiéndose todos los martes de 15 a 17 en vivo por el canal de YouTube del instituto ISEC de periodismo (@streamISEC).

Este relanzamiento revive la esencia de aquel programa deportivo entre fines de los años 90 y principios de los 2000. Durante su etapa dorada en el dial tradicional, que se extendió por más de 15 años (del 2000 al 2015), el ciclo pasó por emisoras emblemáticas como la ex FM Metro 95.1 (donde se emitió los sábados) y Radio Del Plata AM 1030 (a partir de 2001).

Con una propuesta de revista deportiva que combinaba entrevistas en profundidad, notas de diversos ámbitos y un marcado sello de entretenimiento, el programa supo ganarse el fervor del público gracias a su estilo único. Entre sus segmentos más recordados se destaca el micro humorístico “Relator de las Noticias”, llevado adelante por Alejandro Calderaro.