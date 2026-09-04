Trauma porn, la categoría en ascenso en las plataformas de streaming: violencia extrema, morbo y consumo voyeurista

Quizás por costumbre, porque no es raro a esta altura, a los usuarios de plataformas de streaming ya no les llame mucho la atención la aparición entre los títulos más vistos o los estrenos de programas que se refieran a casos reales de violencia extrema.

No se trata del exitoso y también polémico “true crime” policial que inunda los catálogos y que tiene más de suspenso y sorpresa que de brutalidad.

Peter Frederiksen: Anatomía de un Monstruo, y The Sex Slave, ambos de HBO Max, son sólo los últimos títulos estrenados de un morboso género de documentales en ascenso al que se ha encasillado en la industria con el escalofriante nombre de “porno trauma” (“trauma porn”).

The Sex Slave, de HBO Max, encaja en el género de documentales que la industria llama "Trauma Porn"

La primera es una serie documental de cuatro episodios sobre el caso real de un hombre danés radicado en Sudáfrica. Muestra la investigación de dos periodistas también daneses, contactados originalmente por Frederiksen, que se presentaba como traficante de armas, y que terminaron destapando una red de crímenes mucho más amplia, incluyendo asesinatos, violación y abuso.

Peter Frederiksen: anatomía de un monstruo, de HBO

El segundo es un documental sueco de dos capítulos que reconstruye con descripciones muy gráficas el caso real de una madre de cinco hijos vendida a hombres desconocidos por su propio marido.

Ambas producciones pertenecen al mismo estudio, Discovery Global Crimes, lo cual no es casual, ya que se trata de una marca creada por el grupo Warner Bros. Discovery especializada puntualmente en “true crime” internacional, pero de alto impacto.

Teniendo en cuenta esto se puede decir que no estamos hablando de la posibilidad de una anomalía sino la confirmación más reciente de una tendencia que viene en ascenso sostenido desde hace varios años, con una aceleración visible en 2025-2026, y siempre escalando rápido al Top 10.

El género no para de producir contenido cada vez más extremo. Solo en lo que va de 2026, además de los títulos mencionados, se registró una “oleada” de producciones.

A pesar de que el término que define la categoría incluye la palabra “porn”, no se refiere a contenido de índole sexual. El sufijo se utiliza en sentido figurado —al igual que en expresiones como food porn o poverty porn— para señalar la exposición explícita, repetitiva y voyerista de un fenómeno que busca provocar una reacción emocional inmediata sin aportar sustancia.

El depredador de Sevilla, de Netflix

Entre estas se encuentran El depredador de Sevilla (Netflix), que sigue a una sobreviviente de abuso sexual y revela que el caso de un guía turístico condenado por violación con muchas más víctimas. Esclavas sexuales del siglo XXI (Netflix), sobre una red de tráfico sexual que esclaviza a mujeres de Asia Central en Tailandia. Y Los peores Ex (Netflix), serie centrada explícitamente en violencia doméstica extrema, con reconstrucciones animadas de los eventos.

Los peores Ex se centra, explícitamente, en la violencia extrema

Obviamente esta tendencia no es casualidad y la razón, como ocurre en cualquier negocio, es económica, ya que está verificado que en la última década se convirtió en uno de los géneros más rentables para las plataformas, replicable en cualquier mercado, y por lo tanto de exportación global.

Por un lado, producir una serie documental sobre un caso real es, comparado con una ficción con guion original, mucho más económico. No hay que pagar derechos, un elenco de actores reconocidos, ni construir sets, alcanza con archivo, entrevistas y alguna recreación.

A la vez, estos títulos generan un altísimo compromiso del espectador, ese fenómeno que en la industria se llama “engagement”: la gente los comenta en redes, genera hilos de teorías y discute los giros. Para un algoritmo que mide éxito en minutos vistos y conversación generada, es un formato casi imbatible.

A esto hay que sumarle un componente casi adictivo. Estas historias son editadas como una ficción de suspenso, con misterio, revelaciones progresivas o un villano real al que odiar, pero con el plus de ser “verdad”, lo que las vuelve más perturbadoras y, paradójicamente, más atractivas. Los espectadores, de todas las épocas y generaciones, tienen fascinación por el peligro y la transgresión observados desde la seguridad del sillón, algo que el streaming ahora simplemente industrializó y convirtió catálogo.

En este sentido, como la mayoría de las plataformas no revelan datos de consumo, excepto Netflix, se detallan aquí como les fue a algunos de sus lanzamientos vinculados a la violencia extrema:

Conversaciones con un asesino: Las cintas de Charles Manson (agosto 2026), 3 episodios “espantosos” con llamadas telefónicas, material de archivo y testimonios directos. En pocos días superó las 4,9 millones de visualizaciones y llegó al Top 10 en 48 países.

Conversaciones con un asesino: las cintas de Charles Manson llegó al top 10 en 48 países

Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad (agosto 2026), sobre el apuñalamiento de cuatro estudiantes universitarios, se convirtió en la serie más vista de Netflix a nivel mundial en su semana de estreno.

Los asesinatos de Idaho, pesadilla en la universidad está basada en el apuñalamiento de cuatro estudiantes

Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer (2022), serie de once episodios sobre un brutal asesino serial, que acumuló más de 115,6 millones de visualizaciones, uno de los picos históricos del género en la plataforma.

Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer ya tuvo ma´s de 115 millones de visualizaciones en el mundo

Los tres casos comparten historias de asesinos seriales o crímenes extremadamente violentos, no sobre delitos “menores”. Esto indica que, dentro del “true crime”, es específicamente el subgénero más extremo el que genera los picos de audiencia más altos. Vale aclarar que no es que el “true crime” moderado tenga menos éxito, sino que los títulos que más trepan en los rankings tienden a ser los de mayor intensidad.

El problema de toda esta temática empieza cuando esa maquinaria se convierte en un contenido tan exitoso que funciona sin cuidados, sin reparos. Tanto investigadores como críticos señalan varios puntos polémicos recurrentes: producciones sin consentimiento de las familias de las víctimas; series que reciclan una y otra vez la misma forma de narrativa -que incluye siempre testimonios, cámaras de seguridad y dramatizaciones- aplicada a casos distintos; y una desensibilización progresiva del público, que consume relatos de sufrimiento real con la misma liviandad con la que mira cualquier serie de ficción, hasta perder la capacidad de sentir el impacto real de lo que está viendo.

En este sentido, según una investigación del psicólogo y profesor Jeffrey Jensen Arnett, de la Universidad Clark en Massachusetts, la exposición continua a violencia (incluida la sexual) produce una disminución medible de las respuestas cognitivas, emocionales y biológicas normales ante esa violencia. Con exposición repetida, contenidos que antes generaban shock dejan de sorprender, y los espectadores pierden empatía hacia las víctimas (“Desensitization Effect”).

Además, se ha descubierto que hay un tema más incómodo todavía, y que tiene que ver con qué tipo de sufrimiento se convierte en entretenimiento y cuál genera rechazo. Ciertas historias, por ejemplo las que involucran a comunidades vulnerables o presos, se consumen con mucha más naturalidad que otras que generan un inmediato debate sobre si es ético mostrarlas. Ese doble estándar es, para buena parte de la crítica especializada, la prueba más clara de que el criterio editorial detrás de estas producciones no siempre es la dignidad de quienes protagonizan el drama, sino su potencial para retener audiencia.

De todas formas, nobleza obliga, no todo el género merece la misma condena. Hay documentales y series que buscan conscientemente y sí logran un aporte real, humanizando a las víctimas, exponiendo las fallas sistémicas, como las vinculadas a la policía o el sistema judicial, y generan empatía sobre fenómenos que se repiten, como la manipulación psicológica, la trata de personas o el abuso.