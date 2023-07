Rodrigo Tapari, el excantante de Ráfaga, sufrió una “falsa” detención en vivo para un videoclip: “Hubieran avisado”

escuchar

El músico argentino Rodrigo Tapari vivió un increíble momento este lunes por la noche cuando fue secuestrado por un “grupo comando” que irrumpió mientras realizaba una transmisión en vivo por Instagram. Varios hombres uniformados se lo llevaron detenido en una camioneta, sin explicaciones. La situación fue menos dramática de lo que las imágenes mostraron. Se trató de una recreación para un videoclip de la que él, según afirmó, no sabía nada.

Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Tapari, excantante de Ráfaga, tocaba el piano mientras los hombres uniformados aparecieron en el fondo del plano en el restaurante Tulum. Armados y con las caras tapadas, los sujetos le dijeron que se lo tenían que llevar, pero sin dar razón alguna. La transmisión en vivo apenas había arrancado.

Rodrigo Tapari fue detenido por en vivo mientras hacía una transmisión en vivo por Instagram

“ Estoy en mi Instagram, tranquilo. Usted me explica y no hay problema ”, le dijo Tapari a uno de los hombres que le exigía dejar el lugar. No obstante, los hombres armados no mostraban contemplación alguna. Se mantenían firme ante la transmisión. Querían que el cantante dejara ese lugar y que también la transmisión se frenara por completo.

“Acompáñanos, por favor. Bajá la cámara, no me grabés”, les decía el líder del grupo armado mientras intentaba sujetar del hombro al músico. En tanto, Tapari le dio la orden contraria a su amigo y asistente. Le pidió que no dejara de filmar y que todo quedara registrado.

Casi 800 personas vieron la secuencia en tiempo real en Instagram, donde el músico tiene más de un millón de seguidores. Anta la presión de los uniformados, el cantante accede a retirarse escoltado por varios de los sujetos. Tapari continuó con la grabación desde adentro de la camioneta en la que lo metieron. “Bueno, gente. Tengo que cortar...”. No pudo terminar la frase. “Pará la cámara, te dije. Dejá de grabar”, le gritaron. ”Tranquilo, tranquilo. Ya corto”, dijo antes de frenar la transmisión.

“Hubieran avisado”

El cantante ofreció una entrevista más tarde a Crónica TV en la que explicó que se trató de una recreación. “La productora de Bolivia me pidió grabar un videoclip con un artista de ellos, DJ B. Me dicen ‘vamos a hacer un video con luces, vos esperanos acá que ahora te venimos a buscar’. Además, me proponen hacer un vivo para contarle a la gente y sumar público”, contó.

Rodrigo Tapari se disculpó en las redes.

“Entonces me pongo a hacer el vivo y me cae este comando. Yo me asusto verdaderamente y cuando me meten en una camioneta me dicen ‘bajá la cámara, cortá’. Cuando corto el vivo, me dice ‘Tranquilo Rodrigo, esto es parte del video’”, expresó. El artista remarcó que nunca supo que se trataba de una teatralización.

En ese sentido, dijo que les reprochó por lo ocurrido luego. Aseguró que tenía a toda su familia en casa siguiendo la transmisión y que su padre tiene 85 años y su madre, 70. “Les dije ‘me hubieras avisado, así le avisaba a mi familia’”; expresó. Sin embargo, la productora le dio una explicación. “Me dijeron que si me avisaban la parte de la Policía, no lo iba a poder actuar”, añadió.

El artista se disculpó con un mensaje en una historia de Instagram. “Mil disculpas a todos los que se asustaron y se sorprendieron igual que yo!”, escribió antes de la medianoche. “Todo es parte del mismo video clip para DJ B, acá en Bolivia, que nuestra productora nos invitó a participar. Gracias por sus mensajes!”, contó.

