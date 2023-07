Larreta habló de sus fotos con Alberto Fernández y sorprendió con una frase sobre Macri

escuchar

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dio una entrevista a Carlos Pagni, en LN+, y sorprendió con algunas definiciones sobre Mauricio Macri y Alberto Fernández. El precandidato a Presidente justificó sus encuentros con el mandatario nacional y Axel Kicillof durante los primeros meses de la pandemia de Covid-19 y el aislamiento obligatorio y afirmó: “ No me arrepiento ”.

En ese sentido, el precandidato a presidente de Pro en Juntos por el Cambio explicó que se trató de coordinar con Nación y Provincia un trabajo mancomunado, pero aclaró que cuando el Gobierno tomó decisiones que perjudicaban a la Ciudad decidió cortar la relación.

Consultado por Carlos Pagni en su programa Odisea Argentina sobre la relación sobre el impacto de las fotos y las conferencias de prensa en la pandemia sentado junto al Presidente y el gobernador bonaerense, Larreta señaló: “No iba a hacer la especulación de si me sumaba dos o tres votos o no. Mi responsabilidad era coordinar primero con la provincia, por es que el límite con la ciudad y después con el gobierno porque estoy al frente de la ciudad capital del país”.

“Después cuando el gobierno tomó decisiones que me enteré por el diario, como las clases, me planté y les dije que no porque no fui parte. Me acusaron de asesino, metieron una denuncia en la que fuimos a la Corte y se mantuvieron las clases”, aclaró y dijo: “La gente que ya estaba aterrada porque no teníamos información, y si a eso le sumamos los políticos peleándonos, habría abonado más la angustia de la gente”.

Tras ello, Larreta se refirió a la relación con Patricia Bullrich y Mauricio Macri en la interna de Pro de cara a las presidenciales y expresó: “No me hago cargo de la demonización, una pelea necesita de a dos como el tango, pero de mi parte no se escuchó un agravio mío”. Sin embargo aclaró: “La única manera de ganarle al kirchnerismo es juntos para recuperar el salario y la tranquilidad”.

Asimismo, reconoció que hay “diferencias de visión”, pero que jamás motivó un “agravio”. “Ya pasé por esto en la interna con [Gabriela] Michetti, y esa noche estábamos juntos trabajando y no perdimos ni un solo voto”, señaló.

Aunado a ello, sorprendió cuando se refirió a una medida tomada durante el gobierno de Mauricio Macri con la aclaración “nobleza obliga”. “ El convenio que hizo Mauricio Macri, nobleza obliga, con lo petroleros en Neuquén por Vaca Muerta potenció mucho la producción de Vaca Muerta ”, esas declaraciones fueron en torno a la necesidad de rever diferentes convenios entre empresas, el Estado y los gremios.

“Hay buenos y malos. El convenio de Smata con las automotrices hace que Toyota sea una de los principales fabricantes de pick ups en el mundo. El convenio de comercio que es el que tiene más afiliados y es más que razonable. Pero del otro lado, en los embarcados no hay un solo barco en la hidro vía con la bandera argentina.

A raíz de ello, Pagni insistió en preguntarle sobre ese reconocimiento a la medida de Macri dijo: “Estoy reconociendo algo que inició Macri, que fue el desarrollo de Vaca Muerta”. “Tengo mi posición, la expreso, voy por el cambio. Voy por la Argentina de buscar mayorías para resultados y hechos, no creo en la confrontación. He tenido algunas diferencias -con Macri-, pero parte de tener una buena relación es saber administrar las diferencias”.

Y cuando Pagni le preguntó por su preferencia entre Jorge Macri y Martín Lousteau, dijo: “Hoy estuve con Jorge. El sábado estuve con Lousteau”. Sin embargo, aclaró, “mis preferencias siempre son para los candidatos de mi espacio”.

Noticia en desarrollo.

LA NACION