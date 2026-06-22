Roly Serrano se cansó de las críticas por la diferencia de edad con su novia de 31 años: “No tienen vida”

Durante su paso por el Almorzando con Juana Viale (eltrece), Roly Serrano habló de su vida privada y especificó que le molesta que lo critiquen por tener una novia 44 años menor que él. Se trata de Candelaria Saldaño, de 27 años y actriz, a quien conoció luego de su accidente automovilístico. Para el actor, aquellos que hablan mal de su relación “no tienen vida propia”.

“¿Te molesta que la gente hable de la diferencia de edad con tu novia?”, consultó Juana Viale. Al tiempo que Serrano hizo una pausa de silencio y contestó sin tapujos: “Sí, las cosas que dicen en redes sociales, pero de cada 100 personas, dos o tres no tienen vida propia, entonces se dedican a los demás. El resto lo mira y nos dice cosas tan hermosas y agradecemos a todas esas personas que nos hablan bien”.

Roly Serrano aseguró que aquellos que lo critican es porque "no tienen otra vida" (Fuente: @lamesazaarg)

“Qué lindo, más que lindo enamorarse”, opinó la conductora del ciclo y Serrano cerró contundente: “Pero maravilloso. ¿Qué más puede aspirar una persona en el mundo?”.

La historia de amor de Roly Serrano y Candelaria Saldaño

En 2004, Roly Serrano tuvo un accidente automovilístico mientras conducía por la Ruta Nacional 9 de camino a Baradero. Luego de una lenta recuperación, el actor salió adelante y volvió a los escenarios, pero esta vez con la compañía sentimental de Candelaria Saldaño.

Candelaria tiene 27 años y es actriz (Fuente: Instagram/@rolyserrano)

En enero de este 2026, en diálogo con Infama (América) el actor aseguró que se sintió afortunado y que la vida le dio una segunda oportunidad. “Es una historia hermosa. Siento que Dios me premió con la vida y con el amor después del accidente. Puso a este ser maravilloso, mágico, en mi camino. Candelaria me acompaña, me ayuda en todo y se encarga de muchas cosas, lo que me emociona”, dijo.

Al igual que Serrano, a Saldaño le apasiona el arte. Ellos se conocieron durante la gira que hizo el actor en Córdoba por la obra teatral Suspendan la Boda. “La conocí cuando vine a hacer Rolando. Es licenciada en teatro, estudió en la Universidad de Córdoba, en el seminario Jolie Libois y está muy comprometida con el ambiente artístico. Incluso fue asistente de dirección en una puesta de ópera en el medio local”, describió.

Los actores se conocieron en Córdoba y ahora viven juntos (Fuente: Instagram/@rolyserrano)

“Ni en pedo me imaginaba una nueva oportunidad sentimental. Para nada, nunca lo imaginé. Es un regalo de la vida, uno más. Ahora vivimos juntos. De hecho, Nazarena la conoció y le pidió ayuda en algunas cuestiones de producción. Ella colabora en lo que puede. Compartimos mucho en lo personal y en lo profesional”, mencionó Serrano.

Además, justificó que prefiere mantener su relación en la intimidad y preservar la exposición de Saldaño, aunque en su cuenta de Instagram suele compartir a menudo diferentes posteos en los que se muestran muy enamorados y se dedican palabras de amor, como: “Un día aprendí, gracias a Dios, que la vida no se hace sola. Se hace de a dos”, de parte de Serrano a su novia.