Rating: cuánto midió la nueva temporada de “PH, Podemos Hablar” con Andy Kusnetzoff

Agosto llegó con muchos cambios en la televisión abierta, ya que los canales quieren retener parte del público que se sumó a la pantalla chica a ver los partidos del Mundial de fútbol FIFA 2026. Telefe arrancó con la vuelta de Avenida Brasil, que logró buenos números de audiencia durante las tardes del canal y fue lo más visto de esa franja. La novela la presenta Virginia Lago con sus Historias de corazón. Por su parte, el Nueve modificó los horarios de la mañana y la primera tarde en la búsqueda de mayor audiencia.

Este sábado volvió a la pantalla de Telefe un clásico del fin de semana de la televisión. Pasadas las 21.30 comenzó la nueva temporada de PH, Podemos Hablar con Andy Kusnetzoff. Con una propuesta renovada, pero manteniendo la esencia que lo convirtió en un fenómeno de audiencia, el programa regresó a ser el punto de encuentro de destacadas figuras del ámbito político, deportivo, cultural y artístico. El formato, caracterizado por el intercambio genuino y la profundidad en las historias de vida, tuvo de invitados a Yanina Latorre, Pampita, La Joaqui, Diego Leuco y Martín Cirio.

Como siempre, Kusnetzoff le dio la bienvenida a cada una de las figuras invitadas. El ciclo comenzó con un piso de 8,9 puntos que le dejó el especial de Pasapalabra que encabezaron Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt. “Hace dos años que no estaba con ustedes, ya saben este es un programa donde conocer historias y escuchar”, adelantó el conductor. Cada una de las figuras tuvieron que pasar por el tótem de seguridad en el que Andy les pidió nombre y estado civil. La Joaqui confesó que está soltera, en medio de la separación de Luck Ra y Yanina Latorre confirmó que odia al conductor aunque después bromearon con el tema. “La hiciste llorar a Lola”, le reprochó la conductora de SQP. En el punto de encuentro salieron varios temas: los que robaron algo alguna vez, los que alguna vez no tuvieron un peso y los que sufrieron una infidelidad que provocó un fuerte debate entre la exangelita y Pampita. Este tema le dio pie a La Joaqui para blanquear detalles de su relación. “Tengo que hacerme cargo de que con mi sensibilidad hablé desde el dolor sobre cosas que realmente no siento. Intenté hacer comedia sobre algo que no era cómico para mí. No me interesa otra persona si amo a una, también hago duelos muy largos porque que me rompan el corazón me asexúa. Esta fue mi primera relación de amor sana y se acabó de una manera sorpresiva y repentina”, confesó entre lágrimas. Allí, el estreno de Telefe tocó los 9.5 puntos.

La Joaqui habló de su separación y de lo difícil que es amar 🥀



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¿Qué pasó con el resto de la televisión?

Andy Kusnetzoff no la tuvo fácil ya que todos los canales prepararon programas especiales para competir con su llegada. Mirtha Legrand, que la semana pasada tuvo una de las mejores marcas de rating de su ciclo, preparó una mesaza con Moria Casán, Natalia Oreiro, Adrián Suar y el conductor, Diego Sehinkman. La Chiqui arrancó su programa con un piso de 2,2 puntos que le dejó la transmisión especial de Un sol para los chicos. En este 35° aniversario, eltrece y Unicef se unieron para realizar uno nuevo especial en donde además este año, se conmemoró otro hito: los 15 años de Guido Kaczka como anfitrión de esta iniciativa solidaria. La recaudación final fue de $2.427.921.106. La diva de los almuerzos llegó a una marca máxima de 4 puntos y quedó segunda en la franja.

Mientras que en América, Secretos Verdaderos con Luis Ventura, acompañado por Leo Paradizo realizaron un programa especial con el último adiós a Jorge Messi. La producción cambió la rutina debido al impacto de la noticia. Con buenos informes sobre el vínculo del astro con su padre y su familia, el ciclo de América tuvo una marca máxima de 1,7 puntos y se ubicó tercero en la franja. En el Nueve, el programa de Jey Mammón, que tuvo de invitados a la cantante Daniela, Lía Salgado, Coco Sily y el actor Alejandro Fiore llegó a los 0,8.

PH volvió a la televisión con un pico de 10,5 puntos, en un momento donde dialogar en redes es muy complicado, dentro de una pantalla chica que cada vez tiene menos espacio para el intercambio de ideas o una buena conversación. En 2017, cuando debutó el ciclo en Telefe, la idea original era convocar gente que pensara diferente para poder hablar pero duró poco porque no encontraban dirigentes políticos que quisieran compartir un espacio juntos. El desafío que tiene por delante Andy Kusnetzoff es poder convocar, sábado a sábado, figuras que estén dispuestas a abrir su corazón y contar lo que piensan, en un tiempo en donde una palabra de más te lleva a la cancelación.