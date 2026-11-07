Romina Manguel los domingos y dudas sobre Doman y Canosa: así se arma Elnueve

Tras días agitados en sus pasillos, Elnueve atraviesa una etapa de constante movimiento y reestructuración con la mirada puesta en el cierre del año y el armado 2027. La sacudida interna se dio tras la compra de la productora Mandarina Contenidos por parte del Grupo Octubre.

En este marco de renovaciones, Mariano Chihade -fundador y ex CEO de la productora Mandarina Contenidos, que ya estuvo recorriendo el miércoles pasado las instalaciones del canal de la calle Conde- asumirá en diciembre como director ejecutivo integral del canal de Palermo, aunque el reflejo completo de la nueva programación llegará hacia marzo del próximo año. Para esa fecha se espera la llegada de, al menos, dos de los cuatro programas que hoy tiene en el aire la productora en América TV (DDM, SQP, LAM y BTV), si bien se sabe que este último y su conductor, Beto Casella, continuarían en América TV.

En paralelo a esta dinámica de cambio, Diego Toni continuará en su rol como gerente de programación, producción y contenidos. En lo inmediato, en la franja de las 23, ya dejó de emitirse Telenueve denuncia (conducido por Tomás Méndez los lunes) para dar paso a El tribunero, el ciclo de debate futbolero a cargo del equipo de Paren la mano (Luquita Rodríguez, Germán Beder, Alfredo Montes de Oca, Roberto Galati y Joaquín Cavanna).

La grilla del bloque nocturno se completa los martes con Código Doman (Fabián Doman), los miércoles con Opinión pública (Romina Manguel), los jueves con Viviana (Viviana Canosa) y los viernes con Decime algo lindo (Tamara Pettinato).

Para diciembre, la franja nocturna mantendrá los lunes a El tribunero, de 23 a 0.30 y los viernes el ciclo de Pettinato, mientras que los martes, miércoles y jueves ocupará la pantalla la serie MacGyver.

Mientras se desconoce el futuro de los programas de Doman y Canosa para el próximo año, Romina Manguel ya tiene confirmada la continuidad de Opinión pública a partir de marzo. El programa pasará a los domingos, de 21 a 23, con un equipo de periodistas de política y actualidad, donde ya está confirmada María O’Donnell como analista política.

El movimiento constante en Palermo también mantiene abiertas las definiciones para las mañanas, tardes y noches del verano y la temporada 2027, donde se proyecta la continuidad de Julián Weich, Carmen Barbieri, Flor de la Ve, Rocío Marengo, Hernán Drago y Edith Hermida (aunque resta confirmar si Bendita conservará su histórico horario de las 20.30).

El Turco Naim debuta como conductor en Alpha TV con un ciclo dedicado al cine argentino

Como venía adelantando LA NACION, tras dejar atrás el nombre Bravo TV y finalizar el acuerdo de comercialización y contenidos con Editorial Perfil, el Grupo Alpha Media lanzó a comienzos de septiembre la señal Alpha TV, bajo la dirección general de Ariel Berliner.

Este mes, la pantalla sumó nuevas propuestas a su grilla, entre las que se destacan La reina del Flow. La exitosa ficción colombiana de Caracol Televisión desembarcó en el canal con la emisión de su primera temporada, de lunes a viernes a las 17. El otro gran estreno es Esta noche: función especial, un ciclo que marca el debut como conductor del Turco Naím Sibara, quien todos los viernes a las 23 recibe a un invitado especial para compartir una charla amena y repasar una película argentina emblemática.

Por su parte, la señal mantiene sus tres ediciones diarias de Noticias argentinas (lunes a viernes a las 12, 18 y 0.30), producidas por la agencia NA y conducidas por Alejandro Gomel, Pablo Marcovsky, Mayra García y Rolando Klempert.

Alpha TV emite diariamente de 10 a 0 por el canal 27.1 de TDA, 25 de Flow, 126 de Direc TV, 517 de Telecentro y otros cableoperadores.

Turco Naim

Es Nota consolida su propuesta audiovisual de streaming con una renovada grilla de contenidos

Es Nota (@EsNotaCom) refuerza su producción de contenidos audiovisuales con un esquema de tres programas semanales que combinan el análisis de la coyuntura, entrevistas en profundidad y la mirada de una nueva generación sobre los grandes temas del país.

Los mismos son Nota mental, con la conducción de Nico Fiorentino y Cacu Cacurri, espacio donde se propone un recorrido distendido pero punzante por la agenda política y económica de la Argentina, combinando análisis, humor y debate sobre los hechos más relevantes de la coyuntura; Recorridos, encabezado por Carolina Fernández, un ciclo de entrevistas a corazón abierto diseñado para indagar en historias de vida singulares que, a través de un diálogo profundo, repasa trayectorias, memorias y reflexiones que invitan a mirar nuestra sociedad desde una perspectiva humana; y Crónicas del futuro, con la conducción de Felipe Brain, Ivo Corach y Lorenzo Pitaluga -tres estudiantes de 18 años-, espacio que aporta una fresca mirada generacional sobre los debates políticos, sociales e históricos del país. El ciclo presenta entrevistas exclusivas con referentes de primera línea de todo el arco político y socioeconómico, por donde ya han pasado figuras como Alberto Fernández, Guillermo Francos, Juan Manuel Olmos, Jaime Duran Barba, Carlos Pirovano (presidente del Incaa) y Alberto Kohan.