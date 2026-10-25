Rosario Ortega reveló cuál fue la reacción de Palito y Evangelina Salazar tras la ruptura de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

El sorpresivo comunicado en el que Julieta Prandi anunció su separación de Emmanuel Ortega —a tan solo 27 días de haber dado el sí en el registro civil de San Isidro— reavivó los rumores de una conflictiva relación entre la exmodelo y la familia del cantante. Sin embargo, en las últimas horas fue Rosario Ortega quien decidió romper el silencio para fijar postura y ponerle fin a las especulaciones.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi se separaron 27 días después de dar el sí en el registro civil San Isidro Gerardo Viercovich - LA NACION

En diálogo con Intrusos (América TV), la cantante marcó los límites del clan y defendió a su hermano con firmeza. “No es nuestro tema, no hablamos en cámara”, sentenció, aunque aclaró que todo el entorno familiar está presente para contenerlo en este difícil momento.

Rosario Ortega rompió el silencio sobre la separación de su hermano y Julieta Prandi (Foto: Captura TV)

“A Emanuel lo vi para el Día de la Madre y para su cumpleaños, que fue el mismo día, y la pasamos muy bien en un asado”, relató sobre el último encuentro que compartieron. Al ser consultada sobre el estado anímico del músico, Rosario reconoció que atraviesa un malestar lógico, pero llevó tranquilidad: “Él está bien y se va a recuperar. Todos pasamos por situaciones angustiantes, pero estamos para él, toda la familia”.

Por otro lado, al ser consultada sobre cómo afectó la noticia a sus padres, la artista de 40 años explicó que es totalmente natural que un padre se preocupe cuando un hijo no está bien, pero llevó tranquilidad al asegurar: “Mis padres están bien, los estamos acompañando”.

“Mis padres están bien, los estamos acompañando”, expresó Rosario Ortega sobre cómo atraviesan Palito Ortega y Evangelina Salazar la separación de Emanuel DIEGO SPIVACOW / AFV

Ante la consulta sobre los dichos de Josefina Lynch —quien había asegurado que la relación ya venía mal desde antes y que Emanuel habría pasado varios días en el estudio—, la intérprete optó por la prudencia. “Probablemente, porque algo así no puede terminar con todo. No lo sabemos, son temas de pareja”, expresó.

Y cerró: “Es un estudio muy serio y mi hermano es una persona muy seria, entonces no estaría bueno meterse con el trabajo de las personas”.

Josefina Lynch, la supuesta tercera en discordia entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi

El impacto de la separación no solo sacudió la intimidad de los Ortega, sino que también resonó con fuerza en el círculo de amigos históricos de la familia. El conductor Juan Alberto Mateyko estalló en las redes sociales con un duro posteo dedicado al músico en el día de su cumpleaños, en el que cuestionó fuertemente el comunicado de la modelo. “No te merecías eso”, expresó el animador y generó un escándalo paralelo que obligó a los protagonistas a salir a responder.

El duro posteo de Mateiko contra Julieta Prandi durante el cumpleaños de Emanuel Ortega (Fuente: Instagram)

“El apoyo se puede brindar telefónicamente. No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista”, expresó Prandi tras su llegada de Brasil, destino que había planeado como luna de miel antes del inesperado desenlace. Además, se mostró visiblemente dolida al notar que su expareja respaldó las palabras del histórico conductor en las redes: “Me pareció de más y me dolió la aprobación de Emanuel, pero bueno, elecciones y decisiones”.

Juan Alberto Mateyko lanzó una indirecta hacia Julieta Prandi (Foto: Captura Instagram/@jmateyko)

Sin embargo, horas más tarde, Mateyko redobló la apuesta con una picante descripción en un posteo en el que se lo vio realizando un ejercicio de entrenamiento funcional. “Hola, lo digo todos los días. Pero si te despertás y te encontrás con declaraciones injustas, andá al gimnasio”, lanzó.