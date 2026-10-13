Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega: por qué los hermanos de él no fueron a su boda hace un mes

A un mes de su boda, Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron. Después de seis años de relación y de los recientes entredichos familiares, la modelo sorprendió a todos al anunciar su separación del músico, en medio de rumores de infidelidad. Uno de los hechos que marcó el inicio del matrimonio fue la ausencia de los hermanos de él en el civil, que dio que hablar y despertó sospechas.

El comunicado que publicó Julieta Prandi

Acerca de la separación, Julieta Prandi dijo en sus redes sociales: “Decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, y explicó que decidió confirmarlo para evitar “las hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver con la verdad”.

El presunto motivo detrás de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Por qué los hermanos de Emanuel Ortega no fueron a su casamiento

El casamiento entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi se celebró el 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro y captó la atención mediática por una marcada ausencia: ningún hermano del cantante estuvo presente en el lugar.

Este hecho derivó en múltiples especulaciones sobre la relación del clan Ortega con la modelo, tras conocerse la noticia de la separación de la pareja. En el programa SQP (América TV), la conductora Yanina Latorre sostuvo que los allegados al músico mostraban cierta disconformidad con el vínculo.

Yanina Latorre reveló los motivos por los que los hermanos de Emanuel Ortega no asistieron a su boda con Julieta Prandi

Según Latorre, una fuente cercana a Julieta Ortega habría calificado a Prandi como una persona que buscaba dividir a la familia y señaló que el músico se encontraba cegado en su decisión. La panelista también sugirió una posible lealtad de las hermanas hacia Ana Paula Dutil, exesposa de Emanuel y madre de sus hijos, quien mantiene un vínculo cercano con la familia Ortega.

Frente a estas versiones, el periodista Ángel de Brito estableció contacto con Dutil. La exesposa del músico evitó las polémicas y optó por una postura conciliadora. “Mis hijos la quieren mucho a Julieta y eso dice mucho para mí, me parece muy importante. Siempre el amor se celebra. Les deseo lo mejor, que sean muy felices y no quiero hablar en este momento porque es el momento de Julieta y Emanuel”, declaró Dutil, priorizando el bienestar de sus hijos.

Por otro lado, la madre del novio, Evangelina Salazar, intentó quitar peso a la situación. La actriz justificó la ausencia de sus hijos al asegurar que todos tenían compromisos previos y que la notificación de la boda llegó con poco margen para la organización. Esta explicación, no obstante, fue calificada como llamativa por Karina Iavícoli, integrante de SQP.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron hace un mes y ahora anunciaron su separación Gerardo Viercovich - LA NACION

Desde el entorno del ciclo televisivo filtraron que las invitaciones para los hermanos Ortega fueron enviadas recién el miércoles previo al evento, lo cual sembró dudas sobre la versión oficial. Julieta Ortega, en una comunicación con el programa Los profesionales de siempre (elnueve), brindó su perspectiva sobre el asunto.

La actriz confirmó la recepción tardía del aviso y aclaró que sus obligaciones domésticas impidieron su asistencia. “O sea que me enteré hace dos minutos. Lo único que le dije fue: Manu, no voy a llegar a la una del mediodía al civil”, afirmó con tono distendido, restándole importancia a los rumores de conflicto familiar directo.

Ortega insistió en la independencia de los adultos y remarcó la personalidad reservada de su hermano al manejar sus asuntos personales. “Mi hermano es muy reservado. Yo te miento si te digo que viví todo el proceso. Sé lo que me cuenta cuando me quiere contar, pero después creo que todo lo demás se lo tienen que preguntar a él”, concluyó la actriz respecto al hermetismo con el que se manejó la pareja antes del anuncio oficial de la separación que hoy vuelve a poner el foco en aquellos días.

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