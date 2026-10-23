La reacción de Juan Alberto Mateyko a las declaraciones de Julieta Prandi

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega el 12 de octubre, a solo 27 días de dar el sí en el Registro Civil de San Isidro, despertó la reacción de varias personas, entre ellas, Juan Alberto Mateyko. El locutor y actor argentino, amigo de la familia Ortega, expresó su enojo ante el comunicado que la modelo publicó en sus redes sociales anunciando su ruptura con el músico. Con el correr de las horas, ella rompió el silencio y el histórico conductor redobló la apuesta.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi se conocieron en el año 2020 a través de redes sociales; 27 días después de su casamiento, se separaron (Foto: Instagram @jprandi)

Lejos de dar por terminado el asunto, el presentador de La movida del verano (Telefe) recurrió a sus redes sociales para dejar bien clara su postura a través de un particular posteo.

En el posteo publicado en su cuenta de Instagram, donde acumula poco más de 132.000 seguidores, se lo ve realizando un ejercicio de entrenamiento funcional. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el texto con el que decidió acompañar la imagen. Sin nombrarla de forma explícita, Mateyko le lanzó un certero dardo a Prandi: “Hola, lo digo todos los días. Pero si te despertás y te encontrás con declaraciones injustas, andá al gimnasio”.

Juan Alberto Mateyko lanzó una indirecta hacia Julieta Prandi (Foto: Captura Instagram/@jmateyko)

Aquel posteo llegó después de que Prandi decidiera romper el silencio este jueves durante una entrevista en LAM (América TV), donde fue categórica al calificar la postura del locutor como una “agresión machista”.

“El apoyo se puede brindar telefónicamente. No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista”, expresó sin rodeos la modelo. Además, se mostró visiblemente dolida al notar que su expareja respaldó las palabras de Mateyko en las redes: “Me pareció de más y me dolió la aprobación de Emanuel, pero bueno, elecciones y decisiones”.

Julieta Prandi le respondió a Juan Alberto Mateyko

Por su parte, allegados a la conductora revelaron que el impacto de la publicación afectó a la modelo en medio de un momento sensible marcado por el reciente anuncio de separación. Sin embargo, dejó en claro que no busca señalar culpables. “Cuando una pareja fracasa, la culpa es de los dos”, sentenció.

Horas más tarde, Juan Alberto habló con Intrusos (América TV) y se refirió a las palabras de Julieta. Bastante molesto por lo que dijo ella, aseguró que, como se siente parte de la familia, tiene todo el derecho a opinar. “La vi y no pienso responderle. Le deseo solamente que sea inmensamente feliz. Lo que yo posteé lo hice un día que estaba muy quebrado y me pareció absurdo un comunicado vinculado a una separación cuando Gustavo [Yankelevich] también estaba quebrado. Deseo que a ella le vaya muy, pero muy bien”, agregó.

Juan Alberto Mateyko le respondió a Julieta Prandi

El contundente posteo de Alberto Mateyko ante el anuncio de la separación de Prandi y Ortega

El malestar del locutor nació con el comunicado de separación que publicó Prandi. Para respaldar a Emanuel Ortega, Mateyko posteó: “Querido Emanuel, aquí recibiendo un nuevo año, junto a parte de tu familia. Sebastián, mi hermano Palito Ortega y otro amigazo, Norbi Román, y me hago responsable de lo que escribo. Vos no sos merecedor de un comunicado oficial (como en la triste época de la dictadura) para un final de relación con tu pareja, por quien pusiste el pecho públicamente, por el triste momento que estaba atravesando, y la voy a visibilizar, Julieta Prandi. Así no”.

El duro posteo de Mateiko contra Julieta Prandi durante el cumpleaños de Emanuel Ortega (Fuente: Instagram)

Molesto por la exposición de la ruptura a días del casamiento, le dedicó un mensaje de cumpleaños a su amigo: “Como dicen los mexicanos cuando quieren de verdad: ¡Te exijo que seas feliz! Y menos esa publicación (ese comunicado) en un día tan difícil”. Sobre esto último, remarcó que coincidió con el doloroso relato público de Gustavo Yankelevich: “Mi amigo Gustavo Yankelevich narró la triste historia que guardó durante 12 años y todos nos quebramos y lo apoyamos a él y a su nieto Valentín”.

Para cerrar, asumió la autoría total de sus palabras: “Lo que estoy escribiendo tiene un solo responsable: Juan Alberto Mateyko”.