Ross Lynch, la estrella de Disney y vocalista de The Driver Era reveló que se casó en secreto: quién es la mujer que conquistó su corazón

Ross Shor Lynch, recordado por su papel de Austin Moon en la exitosa serie juvenil de Disney Channel, Austin & Ally, se encuentra felizmente casado. La noticia fue confirmada por el actor en una entrevista a la revista People, con motivo del estreno de su nueva película de Netflix, Heartland. Debido a que los rumores ya habían comenzado a circular desde hacía varios meses en Estados Unidos, no dudó ni un segundo en gritarlo a los cuatro vientos. “Sí, sí lo estoy. No intento evitarlo en absoluto, pero, ya sabes, a mi esposa no le gusta mucho la fama. Así que intento ser considerado y respetuoso con ella. Pero todo va bien”, aseguró.

La reserva de su vida amorosa es tal que, hasta el momento, nadie conoce el nombre ni el rostro de su flamante prometida. Sin embargo, sus fans no dudaron en felicitarlo con emoción en redes sociales por este nuevo paso en su vida. “¿Cómo le explico a mi yo de 14 años que te casaste y no es conmigo?“; ”Y por cierto, ¡felicidades por tu boda!" y “Si te divorcias, llamame”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron.

Ross Lynch en la presentación de Heartland (Foto: Instagram @ross_lynch)

Ross Lynch y su regreso a la actuación

Además de abrir su corazón y contar detalles de su vida sentimental, Ross también reveló por qué después de muchos años decidió darle una nueva oportunidad a la actuación. Cabe aclarar que en el último tiempo, el intérprete había decidido poner por delante su carrera musical con The Driver Era, con la cual incluso llegó a presentarse en Buenos Aires en abril de 2025.

“Tenía muchas ganas de volver a actuar. Fue un placer estar en el set. El guion era muy interesante. Me pareció una buena historia y me entusiasmaba la idea de trabajar en una película protagonizada por una mujer”, comentó sobre su incorporación al proyecto de Netflix.

Heartland - Tráiler oficial de Netflix

En Heartland, Lynch interpreta a Jace Jacobs, a quien describe como un “alma perdida” que “ama la fama”. El elenco se completa con Jessica Chastain, Garrett Hedlund, Carter Faith, Ross Lynch, Paul Sparks, Jennifer Nettles y John Hawkes. La trama gira en torno a Misty Jones (Chastain), una exestrella country que sale de su retiro para investigar la desaparición de su sobrina, una prometedora cantante del mismo género. La búsqueda obliga a Misty a enfrentarse a su propio pasado y al lado oscuro de Nashville, según la sinopsis oficial de la película.

Otra de las razones por las que Ross habría aceptado el papel es para intentar terminar con su recordado papel de galán. Pero, como todo desafío, no estuvo exento de tropiezos, que pudo ir sorteando con la ayuda de la protagonista del film. “Trabajar con Jessica fue divertido porque, ya sabes, hacía tiempo que no actuaba. Después de un rato, cuando empecé a entrar en calor, ella me hacía un gesto de aprobación con la cabeza, lo cual fue divertido y tranquilizador”, explicó sobre el acompañamiento de su colega.

En Argentina, la película dirigida por Shana Feste se podrá ver a partir del viernes 13 de noviembre en la plataforma de streaming.