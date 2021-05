Rumores de crisis: aseguran que Benjamín Vicuña y la China Suárez “están distanciados”

En las últimas horas, comenzó a crecer un fuerte rumor que indica que Eugenia “China” Suárez y Benjamín Vicuña estarían atravesando un impasse. Sostenido, en parte, por los distintos viajes que cada uno de los actores hizo por separado en los últimos meses, el runrún es cada vez más contundente y, ahora, la periodista Paula Varela dio detalles de la relación en Intrusos.

Por estos días, la China Suárez viajó a Miami por trabajo y cuestiones personales. Entre otras cosas, la actriz visitó a la familia de su amiga Sofía Sarkany, fallecida un mes atrás. En las fotos que compartió en sus redes sociales, se puede ver a Suárez acompañada de su mamá y de Amancio Vicuña, el menor de los hijos de la pareja. Antes, Benjamín también estuvo de viaje solo y pasó varios días en Chile. Entre su regreso y la partida de la China no hubo días en común: los actores nunca se cruzaron en la casa que comparten. Así, este desencuentro se convirtió en uno de los principales fundamentos de la sospechas de su separación.

La China Suárez y Benjamín Vicuña estarían separados Instagram: @sangrejaponer

El viernes, en Intrusos, Varela se refirió al tema y dio por concretada la ruptura. Todo comenzó cuando Rodrigo Lussich se refirió al viaje de la actriz y, en paralelo, mostró algunas imágenes de Vicuña, que en las últimas horas se mostró haciendo ejercicio en los bosques del barrio porteño de Palermo. Cada uno con sus planes, la distancia entre los dos parece haber evolucionado de forma inesperada. “Me confirman la separación”, sostuvo Varela en el ciclo de América. “Te juro que lo pregunté pensando que me iban a decir que no y me dicen: ‘Sí, están separados’. Ahora estoy repreguntando”.

En Intrusos revelaron que Benjamín Vicuña y la China Suárez estarían enfrentando una "crisis muy fuerte" - Fuente: América

Momentos después, todavía al aire, Varela insistió con su fuente para brindar más detalles sobre la supuesta ruptura. Según contó la panelista, una fuente del círculo íntimo de la pareja confirmó las dificultades que atraviesan. “Pregunté: ‘¿Está separada la China?’”, explicó. “Y me dicen: ‘Sí, es una crisis muy fuerte, en este momento están distanciados, han vuelto de tantas que quizás vuelvan’”.

LA NACION