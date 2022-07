Rusherking reveló el problema de salud que lo preocupó: “Dije ‘acá no la cuento’”

En su mejor momento, Rusherking pasó por el ciclo de entrevistas Caja Negra, donde se sinceró sobre sus comienzos en la música, el éxito, su vida amorosa y cómo fue su infancia en Santiago del Estero. Durante la charla, el trapero de 22 años reveló el difícil momento de salud que le tocó atravesar en pleno crecimiento profesional. “Pensé que perdía la vida”, reconoció.

En el último tiempo, Thomas Nicolás Tobar -tal cual es su nombre real- se convirtió en uno de los artistas jóvenes más reconocidos del país. Dio un show en el estadio Luna Park, incursionó como modelo y su carrera musical continúa en ascenso. Además, está en pareja con Eugenia ‘la China’ Suárez y, a través de las redes sociales, ambos demostraron lo enamorados que están y aseguraron que la relación va en serio. Pero ahora, durante una entrevista, el trapero habló de un tema sensible, su salud y reconoció que sufrió ataques de pánico y ansiedad a la par que lanzaba algunos de sus éxitos.

La China Suárez y Rusherking están más enamorados que nunca Instagram: @sangrejaponesa

El cantante recordó el duro momento en el que grabó “Cerca de Ti” junto a Tiago PZK y si bien aseguró que fue su primer mega hit, cuando se apagaban las cámaras las cosas eran distintas. “A ese video llegué en las últimas”, sostuvo y se explayó más sobre sus dichos: “Creo que ahí fue cuando escribí ‘Una noche más’ que son como mis temas depres”.

Ante esto, Rusherking reveló qué le pasaba en ese momento. “Yo estaba con depresión, ansiedad, ataques de pánico, todo... y creo que se me ve en la cara que estoy pasando un mal momento”, dijo y tras sus dichos agregó: “Esa fue una de las peores etapas de mi vida”.

Tras las revelaciones, Julio Leiva, conductor del ciclo, quiso profundizar un poco más en esta parte de su historia y le consultó en qué circunstancias sucedió eso y cómo logró pedir ayuda. Rusherking explicó que “fue de a poco” y que lo relaciona con los cambios que vivió cuando llegó a Buenos aires. “Me vine de Santiago del Estero sin mi familia ni mis cosas. Me mudé con mi pareja de ese momento y me pasaron muchísimas cosas en ese tiempo. Y fue como que todo desencadenaba en ataques de ansiedad”, admitió.

Rusherking contó que sufrió ataques de pánico y ansiedad

A su vez, contó cuál fue uno de los momentos más angustiantes que vivió: “Me acuerdo que un día estaba acostado en la cama y sentía como si tuviera a alguien encima del pecho, no podía respirar. Fue la primera vez que me asusté en serio. Dije ‘acá no la cuento’. Me levanté asustado y fuimos a la guardia, pero no tenía nada”.

El cantante reconoció que sufrió depresión y ataques de pánico (Foto Instagram @rusherking)

Asimismo, reconoció que ese proceso duró dos horas y fue muy impactante para él. “Pensé que perdía la vida”, aseguró. Además, comentó que ese fue el primer ataque de pánico que tuvo, pero no el último, ya que reveló que tuvo cuatro o cinco más en los últimos años.

“La verdad es que fue difícil. Gracias a Dios tuve mucha contención y pude salir adelante con eso, pero fue una etapa muy oscura”, sostuvo e indicó que recibió ayuda profesional para afrontar la situación.