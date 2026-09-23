La firme respuesta de Sabrina Rojas frente a la posibilidad de darle una segunda oportunidad a Pepe Chatruc

Hace un mes y medio, Sabrina Rojas y José “Pepe” Chatruc anunciaron su separación. “Simplemente hubo una magia que se desvaneció”, aseguró ella en sus redes sociales. Todo quedó en buenos términos e incluso se los vio juntos en un boliche porteño. No obstante, varios se preguntaron si el final de su historia de amor es definitivo o temporal. Justamente, la modelo habló sobre la posibilidad de una reconciliación y dejó en claro su postura.

La conductora fue consultada por Desayuno Americano (América TV) sobre un supuesto arreglo entre ella y Pepe Chatruc de que, si en un tiempo ninguno de los dos se ponía nuevamente en pareja, iban a volver a estar juntos. “¡Lo vi! Lo dijo Corita Debarbieri, pero no tengo idea de qué habla. Dijo algo del 25 de septiembre. ¡Ya! ¡Esta semana! Es rarísimo, chicos”, sostuvo Rojas. “Me muero de intriga por saber de dónde sale algo así. Es totalmente falso”, insistió.

José Chatruc y Sabrina Rojas anunciaron su separación a principios de agosto (Foto: Instagram @rojassasi)

A partir de esto, el cronista le dijo que Chatruc también se enteró y le preguntó acerca de la charla telefónica que mantuvieron sobre el tema. “Dijimos: ‘¿Quién puso una fecha?’. Nos reíamos porque es gracioso que inventen. Alguien le dijo una mentira a Cora, claramente”, expresó la conductora para no darle demasiada importancia a los rumores.

En cuanto a cómo es su vínculo actual con Chatruc, aseguró que no tienen cotidianidad ni tampoco hablan todos los días, porque no están en una relación, aunque sí se comunican por “algo puntual” como estas versiones o se comentan alguna historia de Instagram.

"De todas las personas con las que estuve, tal vez con el único que podría fantasear volver es con Pepe", dijo Rojas sobre Chatruc Gerardo Viercovich - LA NACION

En este sentido, fue consultada por la posibilidad de una reconciliación y, con la sinceridad que la caracteriza, decidió no cerrar del todo la puerta de una segunda oportunidad. “No sé, ¿qué sé yo? De todas las personas con las que estuve, tal vez con el único que podría fantasear volver es con Pepe, pero eso no quiere decir que volvería con él. Yo lo adoro", respondió con firmeza. Sus dichos fueron totalmente contrarios a la posibilidad de volver con su ex Luciano Castro, el padre de sus hijos Esperanza y Fausto. “No. Cero, nunca más. Lo quiero, pero no”, sentenció.

Todo parecería indicar que las cosas entre Rojas y Chatruc no estarían del todo cerradas. A principios de este mes los vieron juntos en un boliche porteño y ninguno lo negó. “Nos queremos mucho, tenemos linda relación. Nos quedamos tomando algo y después fuimos juntos a bailar y nos dimos un abrazo”, expresó el exfutbolista en diálogo con Sálvese quien pueda (América TV). “Nos separamos hace muy poquito y no nos peleamos, entonces tenemos buena onda”, remarcó.

Sabrina Rojas admitió que aún tiene sentimientos por Pepe Chatruc

Por su parte, en su programa Sabrina Rojas dijo que “no pasó nada” cuando se vieron, pero que el abrazo fue con “manito en la cintura”. “Coincidimos en un restaurante, entonces él después se vino a mi mesa y nos quedamos charlando un rato largo”, explicó. Luego fueron a un boliche y, al verlos, varias personas pensaron que se reconciliaron, pero ella lo negó. “Estuvimos juntos un rato. Bailamos, tomamos unos tragos y yo en un momento dije: ‘Me voy. Chau, Pepin, me voy’. Me fui a bailar a otro lado con mis amigas y él se quedó ahí con sus amigos”, insistió y reconoció que de no haberse tenido que ir a otro lado, “tal vez” hubiese continuado la velada con Chatruc.