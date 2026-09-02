La foto de Franco Mastantuono con Gabriel Batistuta que hizo delirar a los fans de la Fiorentina y la selección

El mercado de pases europeo mantuvo en el borde de la silla tanto a los hinchas como a los clubes y a los futbolistas. Una vez más los argentinos fueron protagonistas: Emiliano “Dibu” Martínez llegó al Chelsea, Enzo Fernández fue presentado en el Manchester City y Cristian “Cuti” Romero dejó la Premier League para sumarse al Atlético de Madrid, donde compartirá temporada con Julián Alvarez que, tras el intenso drama, finalmente se quedará en el equipo colchonero. Quien también dio que hablar fue Franco Mastantuono, que, tras las dificultades que tuvo en el merengue, voló a Italia para vestir la camiseta de la Fiorentina. Mientras se acostumbra al nuevo esquema de juego, esta semana tuvo un encuentro con una leyenda del club. ¿Quién? Nada más y nada menos que Gabriel Batistuta.

Tras quedar afuera de la convocatoria para el Mundial 2026, el volante de 19 años se abocó a definir su futuro. Fue el equipo italiano quien se impuso en las negociaciones. En agosto se confirmó que el Real Madrid lo cedió a préstamo a la Fiorentina hasta finales de junio de 2027. “Me planteó un proyecto muy interesante, que me permitirá seguir creciendo en mi carrera”, sostuvo Mastantuono en conferencia de prensa. “El fútbol italiano es un fútbol muy importante, siempre me hubiese gustado jugar en Italia. Espero que me ayude a crecer como jugador y a tener un buen año”.

Franco Mastantuono - Fiorentina Fiorentina oficial

Y sus primeras semanas en Italia incluyeron un encuentro con uno de sus máximos ídolos. Este miércoles 2 de septiembre, Mastantuono sorprendió a sus 3,5 millones de seguidores de Instagram al mostrar que se reunió con Gabriel Batistuta. En la foto que subió a sus historias se los pudo ver abrazados y con amplias sonrisas.

Franco Mastantuono compartió la intimidad de su encuentro con Gabriel Batistuta (Foto: Instagram @franco.mastantuono)

La reunión fue casual, puesto que ambos lucieron looks descontracturados y cómodos y, además de mencionarlo, el volante usó el emoji de una bandera argentina y un corazón violeta, dando cuenta del traspaso generacional no solo de la camiseta de la Fiorentina, sino también de la de la selección argentina. La imagen emocionó profundamente a los hinchas y, puesto que, además de ponerse al día, seguramente habrán conversado sobre lo que le deparará al volante durante su primera temporada en el fútbol italiano y posiblemente también sobre su futuro como jugador de selección.

Gabriel Batistuta es uno de los grandes referentes del club italiano. Vistió la camiseta con el número 9 entre 1991 y 2000 y es hasta la fecha el máximo goleador del club con 203 tantos en 331 partidos. De hecho, la semana pasada fue parte de una celebración en el estadio Artemio Franchi por los 100 años de la institución.

Gabriel Batistuta jugó en la Fiorentina entre 1991 y 2000

Asimismo, el goleador de Boca Juniors es uno de los máximos exponentes de Mastantuono. De hecho, en la conferencia de prensa de la Fiorentina, el volante dijo: “Uno de los máximos referentes de este club es Batistuta, una leyenda de la Fiorentina. He hablado con los argentinos que han jugado en este equipo y me han hablado maravillas, eso me ayudó a tomar la decisión. Me encantaría formar parte de la historia del club”.