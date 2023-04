Se consagró en Merlí y hará de “Yuyito” González en la serie de Coppola: Azul Fernández y el día que la “encontró” la TV

escuchar

Arranca la charla sonriendo cuando comenta su nuevo desafío como actriz: ser Amalia “Yuyito” González en la serie Coppola, El Representante, que contará la vida del manager de Diego Maradona. Así describe Azul Fernández su rol: “Me río por lo que me divertí trabajando en este proyecto. Cuando salí de casa para hacer el casting me emperifollé como la Yuyito de aquellos años. Fui elegida y la caracterización que logramos fue espectacular. Me encantó jugar a ser ella. No podía creer verme con la peluca, las cejas, su cuerpazo, estoy muy contenta...“.

¿Cuál es cuál? "Coppola, el representante": la serie sobre la vida de Guillermo Coppola será interpretada por Juan Minujín GEMELOS - Star+

Azul comenta a LA NACIÓN esa experiencia que define como increíble: “Hubo muy buena dinámica y confianza con Ariel Winograd, el director, y todo el equipo. Juan Minujín será Guillermo y Mónica Antonópulos hace de Amalia más grande. Con ella trabajé en La Leona. Santiago Bande es mi compañero, que interpreta a Coppola en sus primeros tiempos; pegamos muy buena onda, logramos una linda dupla. Con Mónica le encontramos un tono parecido a la interpretación, nos divertimos mucho”.

Azul Fernández, actriz todoterreno: del spin off de Merlí a la serie de Coppola Manuel Cascallar

“Hago de Yuyito en su etapa más joven”, continúa la actriz, y completa: “Es un personaje muy popular que la gente conoce muy bien. No me quedó otra que verla en videos, de los que no hay tanto registro, salvo de la época que trabajaba con Jorge Porcel. Creo que con mi coach le pudimos encontrar el tono justo. Cuando estaba haciendo el casting me sorprendí a mí misma, me encantó, te juro”.

Yuyito González/Azul Fernández: la historia de Coppola tendrá mucho por contar

La serie, producción de Pampa Films, se verá en 2024 por Star+, y tendrá filmaciones realizadas en Buenos Aires y Nápoles. El elenco presenta grandes personajes a interpretar: Juan Minujín y Santiago Bande harán de Guillermo Coppola en su última etapa y también más joven, igual que Mónica Antonópulos y Azul Fernández, ambas interpretarán a Amalia “Yuyito” González. Joaquín Ferreira será Poli Armentano, Adabel Guerrero (Alejandra Pradón), Agustín Sullivan (Carlos Menem Jr), María Campos (Susana Giménez), Federico Barón (Daniel Scioli), María del Cerro (Karina Rabolini), Juan Salmeri (Carlos Randazzo), Yayo Guridi (Flaco Manguera), Nicolás Mateo (Cúneo Libarona), Roxana Randón (Ana, la madre de Guillermo Coppola) y Fabián Arenillas (Néstor Ibarra).

Del Centro Cultural del barrio al mundo

Este presente que disfruta tiene una historia de estudio que la capacitó y fue potenciando en las cuestiones que tienen que ver con el arte. Sus padres resultaron fundamentales en este desarrollo: “Nadie de mi familia era artista; sí tenían la vocación o el hobby de escuchar mucha música. Verónica, mi mamá, era casi una experta, me llevaba a danzas desde muy pequeña, había tomado muchas clases, casi se recibe, pero luego las obligaciones y la vida hicieron que no terminara. En casa se escuchaba mucho Charly García, rock nacional. El otro día Fernando, mi papá, me envió un video de cuando yo tenía doce años cantando temas de Madonna. Ahora que me formé en canto noté que estaba muy cómoda cuando lo hice, jajaja. Él propuso que me llamara Azul porque le encanta el blues y mi madre aceptó gustosa”, explica la artista.

Azul Fernández, actriz todoterreno: pasó de la danza a las series y ahora se prepara para ser la "pareja" de Coppola Manuel Cascallar

A Azul le agrada hablar de sus orígenes, de su barrio, del lugar donde dio sus primeros pasos de baile: “Nací en Olivos y recuerdo tomar mis primeras clases de danzas en el Centro Cultural Vicente López; después pasé por otros sitios hasta llegar a la academia de Julio Bocca, que fue fundamental. Me apasionaba. Fui hasta los 17 años más o menos. Allí participé de mis primeras obras de teatro. Como eran comedias musicales estaba bueno porque abarcaba todas las áreas: danza, contemporáneo, jazz, ballet, urbano, canto... Y entonces comenzamos a gestionar obras como cooperativa. Pudimos llegar al Teatro El Cubo, al Apolo, éramos una compañía de pibes de 18. Adolecer se llamaba la obra y justo coincidía con que todos nosotros pasábamos por esa etapa. Resumía lo que nos pasaba, hacíamos de nosotros mismos, un lindo experimento. Todo era canto, danza, teatro físico. Luego hice Ocho miradas, también under. Éramos 25 y a cada uno nos quedaban siete pesos por función. Era un placer hacerlo, no nos importaba la plata”.

Así transcurrió su vida artística, en su adorado under, hasta que le llegó la gran oportunidad, su primer trabajo en un medio masivo: “Viví una situación increíble. Tuve que dejar la carrera que estaba haciendo porque no me daban los tiempos. Tenía 18 años, y como te conté, estudiaba con Julio Bocca en la sede de San isidro. En ese momento, su director trabajaba con el departamento de casting de Telefe. Venían a vernos actuar. Varios hicimos castings y en un proceso de un año y medio surge la chance de estar en La Leona. ¡No lo podía creer! Empecé a conocer lo que era la tele, no tenía ni idea. Nancy Dupláa y Pablo Echarri, que producía, fueron hermosos conmigo. Era un elenco re humano. Yo todavía no decía que era actriz. Quería dedicarme a algo relacionado con el arte, pero no tenía claro a qué”, rememora Azul.

Después de su actuación en La Leona, fue parte de la novela Campanas en la noche. “Otra etapa genial en un coprotagónico con Fede Amador, Eugenia Tobal, Calu Rivero, Esteban Lamothe... un elenco muy grande. Esos dos laburos me dieron un gran entrenamiento para el futuro. Me armaron como artista, fueron un gran laboratorio”, señala.

España, Brasil y Uruguay sin escalas

-Contame cómo te convocaron para ser parte del spin off de la serie Merlí en Barcelona.

-Fue una búsqueda de mi representante actual de España, que en ese momento no lo era. Le pidieron gente para un perfil, él se comunicó con varios agentes de prensa; Tommy Pashkus me presenta. No sabíamos para qué era, pero sí para una serie importante en Barcelona. Fue la primera vez que escuché hablar del self tape (modalidad de auto grabación de castings a distancia que permite a los directores hacer una primera selección sin tener que organizar un casting presencial). Y con un solo casting quedé, una locura, no es común. Duró dos minutos. Fueron cuatro meses en España. Me generó mucha adrenalina viajar. La serie es en catalán, ya la había visto, me gustaba mucho y había estudiado esa lengua porque me encantaba. Me fascina conocer y aprender de otras culturas. Por la pandemia no pude continuar en Merlí; igual estoy resatisfecha de haber formado parte y hacerme conocida.

De armas tomar: Azul Fernández en El tema del verano

-Y de Barcelona saltaste a Brasil, ¿cómo fue ese recorrido internacional?

-Sííí, jaja, vengo de Brasil, de aprender portugués a las piñas. Fue un delirio. Más inesperado que ningún otro trabajo a través de un llamado del productor de Impuros, serie de Star+, que llama para pedir directamente mi participación. Así fue que estuve tres meses en Río de Janeiro grabando. Es una coproducción brasileño-uruguaya de la que participaron muchos argentinos: Nico Furtado, Julieta Zylberberg, Germán Palacios, Luciano Cáceres... Pasé fin de año allá grabando en Ipanema y Copacabana. Lo más difícil fue el idioma. Mi personaje hablaba español, pero tenía que entender todo lo que se decía en portugués. También estuvieron Michel Noher y su padre, Jean Pierre. Es de narcotraficantes, policial. Está Ricardo Rui Diaz que hizo de Lula en la película. Hago de Carmen, una cantante y criminal. Manejo muchos hombres, tuve que practicar tiro, manejar un arma, me resultó muy impactante e intenso.

-Hablame de la experiencia de trabajar con Guillermo Francella en El Encargado.

-Increíble. Yo digo que tuve una master class con Francella. En veinte días aprendí muchísimo. A tener confianza sobre todo. Guillermo fue fundamental. Me dijo: “Creete todo lo que estás haciendo”. Y me lo creí, jajaja.

Para Star+, Azul Fernández también hizo Impuros, producción brasilera-uruguaya, en Río de Janeiro

-¿Y en Argentina que se viene además de tu trabajo en la serie El Representante?

-Lo último que está por salir en Bafici es una película con Verónica Chen, Los Terrenos, filmada en Uruguay. Hago un protagónico junto a César Troncoso, gran actor uruguayo. Es un thriller psicológico, medio cine noir, que me encanta y donde me siento muy cómoda. La oscuridad y la miseria del ser humano me resultan muy interesantes para trabajar y estudiar, son inabarcables. A propósito, vengo de hacer una película de zombies cómica con Pablo Stoll, director de Whisky. Otro mundo totalmente distinto, pero me encantó, con efectos especiales increíbles, filmada en Uruguay con actores de todos lados. Se estrena este año. Participa también Daniel Hendler. ¿Sabés? Soy una agradecida porque siempre me tocaron desafíos interesantes. También creo que tengo claro hacia dónde voy y qué quiero ser. Sigo estudiando danzas, inglés, teatro... Pero a los 26 años todavía me dejo guiar por la intuición, como cuando era una adolescente.