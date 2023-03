Fue Miss Argentina, arrasó como Miss Belleza Internacional y una generación se rindió ante ella: Mirta Massa, “la majestuosa”

escuchar

A poco de cumplir un año, en 1949, ya había ganado un concurso de disfraces en el corso de Martínez y lucía sonriente una coronita de flores sobre su cabeza. Dieciocho años más tarde, en el 67, Mirta Teresita Massa se coronaba Miss Belleza Internacional en Long Beach, California (previamente electa Miss Argentina).

Hacia fines de dicho año había llegado a nuestro país la entonces Miss Mundo de nacionalidad peruana, Madeleine Hartog-Bel, y decía al referirse a ella: “Es majestuosa. Tiene la belleza de una escultura griega. Cuando fue elegida los expertos dijeron que no habrá otra igual. Díganle que quiero verla”

Su majestad: Mirta Teresita Massa, coronada en el país y en Estados Unidos

Mirta fue una de las cuatro argentinas consagradas a nivel mundial. La lista además incluye a Norma Cappagli, coronada Miss Mundo en 1960; Norma Nolan, Miss Universo 1962; y Silvana Suárez, Miss Mundo 1978.

Coronada de gloria: Massa logró un hito en los certámenes de belleza y se llevó todas las miradas en Estados Unidos

La historia de Mirta Teresita Massa y sus coronaciones comenzó un 7 de mayo de 1966 en el programa Sábados Circulares, en Canal 7, conducido por el recordado Nicolás Pipo Mancera, donde se llevó a cabo la por ese entonces tradicional fiesta de la belleza argentina. “Esta elección marcaría el anuncio de otro año de gloria en la década de oro para nuestras representantes“, describió la página de Facebook Glamour Argentino, que cuenta como nadie anécdotas y vivencias relacionadas con las reinas argentinas y mundiales. Y continuó: “La elección de Miss Argentina para Miss Belleza Internacional contó con la actuación del cantante francés Charles Aznavour y tuvo entre los miembros del jurado a Yolanda Fraser Fransoni, la escritora Margarita Bosco, el campeón mundial de boxeo Horacio Accavallo, el actor Duilio Marzio, Eduardo Bergara Leumann, Salvador Álvarez Alonso, Ginette Acevedo, Carlos Ulanovsky, Jorge Sueldo Piñeyro, el periodista Bernardo Neustadt y Julio Korn, por Radiolandia”.

Allí, sobre 15 finalistas, Mirta Teresita Massa surgió como ganadora Miss Capital Federal. Tenía 18 años, cabellos castaños, ojos pardos y 1,70 m de altura. Había nacido el 30 de agosto de 1947 en Vicente López. “Trabajaba como modelo, estudiaba inglés, tenía el título de perito mercantil y una gran trayectoria en campeonatos de tiro al blanco, natación y bowling”, desarrolla la página de Facebook y agrega: “Luego de ganar el título de Miss Capital Federal, donde representó al club Tiro Federal Argentino, Mirta conquistó el título nacional, donde venció en la final a Miss Gran Buenos Aires, María del Carmen Jordán (1ª Princesa), y Miss Cañada de Gómez, Marta Susana Gutiérrez (2ª Princesa). Otras de las participantes fueron: Miss Mendoza, Gloria Irene Martínez; Miss Tucumán, Leonor Virginia López; Miss Córdoba, María del Valle Chavarri; Miss Neuquén, María Elena Vázquez; y Miss Bahía Blanca, Margarita Mirta Luna”.

El jurado estuvo integrado por representantes de las distintas empresas auspiciantes: Max Factor, Medias Reina Cristina, Crush, Radiolandia, Mallas Morette y Líneas Aéreas Peruanas.

De la Argentina al mundo en una final imposible

El responsable de la edición de Glamour Argentino, Marcelo González, desde Tafí Viejo, Tucumán, rememora: “El certamen Miss Belleza Internacional no se realizó en 1966, por lo tanto la electa Miss Argentina de ese año recién pudo participar en abril de 1967 en Long Beach, California. En la noche final se vivió un momento muy particular en la historia del certamen. El conductor anunció como ganadora del 5º lugar a Miss China; del 4º a Miss Perú, una de las favoritas; del 3º a Miss Estados Unidos; y cuando anunció el 2º no se entendió bien y se vio avanzar a Miss Italia. En ese momento Mirta Massa sintió un vacío muy grande, pensó que el título recaería en Miss Israel, la gran favorita. Sin embargo, la actriz Zsa Zsa Gabor le anunció a Miss Italia que había entendido mal. Nuevamente fue anunciado el 2° lugar que correspondía a Miss Israel. Finalmente, luego de una pausa que para Mirta fue eterna, se anunció como ganadora a Miss Argentina, que recibió 10.000 dólares de premio”.

Mirta Teresita Massa, al calor del verano, retratada por las revistas de la época

Luego de su premiación, Mirta Massa continuó de manera más que exitosa su carrera y se convirtió en modelo de tapa de revistas nacionales e internacionales de la época. A partir de ser una star mundial, esas mismas publicaciones hablaron de sus amores y confirmaron que en los años 70 vivió un hermoso y apasionado noviazgo con Guillermo Vilas, número uno de la historia del tenis argentino.

Todos hablan de ella: las revistas la buscaron hasta el cansancio tras su coronación

Junto a Sandro, Tiburón, Delfín y Mojarrita

Su popularidad estalló de tal manera que llegó nada menos que al cine. En 1970 fue parte del elenco de El sátiro, junto a Mimí Pons y Jorge Salcedo. Dos años más tarde fue protagonista de su film más comentado, Destino de un capricho, con Sandro, estrella del momento. Luego vendrían La Súper Súper Aventura, con Víctor Bo, Ricardo Bauleo y Julio de Grazia, los recordados Tiburón, Delfín y Mojarrita, y la vedette Adriana Aguirre. En 1976 fue el turno de El ángel de la muerte, coproducción de Argentina, Canadá y Estados Unidos.

Mirta Teresita Massa junto a Sandro, en una de las películas que compartieron tras su coronación

Se casó dos veces: la primera en 1981, con el médico Jorge Minguillón; luego en 1985 con el español Tristán Morenés. Allí lució un vestido de su amigo y diseñador, Gino Boggani. Ya en 1987 dejó las pasarelas y se volcó a la pintura: se capacitó con Oscar Bony, Luis Bebairos Moura y Diana Dowek, entre varios más, y comenzó a exponer a principios de los 90 en Buenos Aires, también en España. En 2015 publicó en su Facebook la última imagen junto al artista Daniel López Cullari.

Mirta Teresita Massa y su casamiento: pasó por el altar dos veces, la primera en 1981, con el médico Jorge Minguillón; luego en 1985 con el español Tristán Morenés

González, historiador de certámenes de belleza, recuerda un hecho traumático que marcó su vida: “En 1999 se anunció en los principales noticieros televisivos y radiales que había fallecido en un accidente de tránsito, tras lo cual tuvo que salir a anunciar que era un error. Ella estaba viva. La mujer que había fallecido se llamaba Isabel Mirta Massa. Tengo entendido que hace unos años viajó a España para quedarse. Dejame que te aporte una conclusión mía como Missólogo (N de la R: término que refiere a un experto en torneos de belleza): “Nuestra querida Mirta Teresita Massa es un icono de la belleza argentina. A fines de los años noventa los entendidos del mundo la eligieron como la 8ª Miss Internacional más hermosa de la historia del certamen. Más allá de todo eso, siempre fue un encanto de persona, lo más valioso de un ser humano”.

Tiempo después de su éxito en los certámenes de belleza, Mirta Teresita Massa se refugió en el arte, su otra gran pasión