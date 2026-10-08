Lollapalooza confirmó su grilla para 2027: Tini, The Killers y Charli XCX encabezan el festival

Este jueves 8 de octubre, Lollapalooza Argentina confirmó su grilla para la edición de 2027, que se realizará del 12 al 14 de marzo en su sede histórica, el Hipódromo de San Isidro.

Una de las sorpresas de los nombres grandes del cartel, los que encabezan y, en definitiva, aquellos que “venden” los tickets, es la presencia de Tini. La cantante, que viene de ser invitada de Lali en River Plate y está en vuelta en un conflicto familiar y económico con su familia, actualmente está en medio de su tour Futttura. Con la confirmación de su nombre en el line-up, Tini Stoessel hará su debut en Lollapalooza.

Junto a Tini brillan los nombres del rapero Travis Scott, la estrella del pop Charli XCX, los históricos The Killers y el DJ y productor David Guetta. La primera línea se completa con Queens of the Stone Age, que regresa a la Argentina después de nueve años; The Neighbourhood, de vuelta con su cruce de rock alternativo y pop oscuro y Rawayana, la banda venezolana que continúa en plena expansión internacional. Además, Fontaines D.C. traerá al festival la intensidad que los convirtió en un fenómeno en vivo y Sombr, una de las revelaciones del pop de los últimos años, visitará el país por primera vez.

Toda la grilla

Travis Scott

Charli XCX

The Killers

Tini

David Guetta

Queens of the Stone Age

The Neighbourhood

Rawayana

Fontaines D.C.

Sombr

The Prodigy

Dillom

Malcolm todd

Geese, Cage the Elephant

Dominic Fike

Raye

Lola Young

Slayyypter

Adéla

Un Poco de Ruido

Marlon Hoffstadt

Four Tet

Angine de Poitrine

Tomora

K4os

Leon Bridges

Usted Señalemelo

Boys Noize

Snow Strippers

Carlita

Sammy virji

Ninajirachi

Julia Wolf

Die Spitz

Yorghaki

The Avalanches

Rivo

Boy Harsher

Mateo Dufour Live

Amaia

Midnight Generation

Mind Enterprises

Ayybo

Juan Hansen Live

Violet Grohl

Ela Taubert

Enzocerobulto

Juana Rozas

Francisca Valenzuela

Broke Carrey

Princesa Alba

Lolu Menayed

Folgar

Tiga

Santos Bravos

Daniela Spalla

Kchiporros

Natalia Lacunza

Zé Pequeña

Sofia Mora

Dandára

Joaco Burgos

Ara

Palo

Fabrizio

Mai Lawson

Hana Fox

Varese

Sol Porro

Hellolola

Molle

Pato Mallet

Las Sombras

La Ramona

Grilla de Lollapalooza Argentina 2027

Cómo comprar las entradas

Actualmente se encuentra habilitada la preventa 3. Los tickets se venden exclusivamente en AllAccess. Se pueden adquirir en 6 cuotas sin interés de 58.334 pesos más el costo de service charge con tarjetas Santander Visa.

La edición 2026

La edición de este año que aún no terminó será recordada por el gran debut de Sabrina Carpenter en la edición argentina del mítico festival que creó Perry Farrell, primero como marco de despedida para su banda Jane’s Addiction y luego sí como festival, establecido en el centro de la ciudad de Chicago.

Tyler The Creator, Lorde, Chappel Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Deftones, Doechii, Ratones Paranoicos, Kygo e Interpol, entre muchos otros, se presentaron el pasado marzo en el Hipódromo de San Isidro.