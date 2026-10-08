Lollapalooza confirmó su grilla para 2027: Tini, The Killers y Charli XCX encabezan el festival
El festival se realizará del 12 al 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro
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Este jueves 8 de octubre, Lollapalooza Argentina confirmó su grilla para la edición de 2027, que se realizará del 12 al 14 de marzo en su sede histórica, el Hipódromo de San Isidro.
Una de las sorpresas de los nombres grandes del cartel, los que encabezan y, en definitiva, aquellos que “venden” los tickets, es la presencia de Tini. La cantante, que viene de ser invitada de Lali en River Plate y está en vuelta en un conflicto familiar y económico con su familia, actualmente está en medio de su tour Futttura. Con la confirmación de su nombre en el line-up, Tini Stoessel hará su debut en Lollapalooza.
Junto a Tini brillan los nombres del rapero Travis Scott, la estrella del pop Charli XCX, los históricos The Killers y el DJ y productor David Guetta. La primera línea se completa con Queens of the Stone Age, que regresa a la Argentina después de nueve años; The Neighbourhood, de vuelta con su cruce de rock alternativo y pop oscuro y Rawayana, la banda venezolana que continúa en plena expansión internacional. Además, Fontaines D.C. traerá al festival la intensidad que los convirtió en un fenómeno en vivo y Sombr, una de las revelaciones del pop de los últimos años, visitará el país por primera vez.
Toda la grilla
Travis Scott
Charli XCX
The Killers
Tini
David Guetta
Queens of the Stone Age
The Neighbourhood
Rawayana
Fontaines D.C.
Sombr
The Prodigy
Dillom
Malcolm todd
Geese, Cage the Elephant
Dominic Fike
Raye
Lola Young
Slayyypter
Adéla
Un Poco de Ruido
Marlon Hoffstadt
Four Tet
Angine de Poitrine
Tomora
K4os
Leon Bridges
Usted Señalemelo
Boys Noize
Snow Strippers
Carlita
Sammy virji
Ninajirachi
Julia Wolf
Die Spitz
Yorghaki
The Avalanches
Rivo
Boy Harsher
Mateo Dufour Live
Amaia
Midnight Generation
Mind Enterprises
Ayybo
Juan Hansen Live
Violet Grohl
Ela Taubert
Enzocerobulto
Juana Rozas
Francisca Valenzuela
Broke Carrey
Princesa Alba
Lolu Menayed
Folgar
Tiga
Santos Bravos
Daniela Spalla
Kchiporros
Natalia Lacunza
Zé Pequeña
Sofia Mora
Dandára
Joaco Burgos
Ara
Palo
Fabrizio
Mai Lawson
Hana Fox
Varese
Sol Porro
Hellolola
Molle
Pato Mallet
Las Sombras
La Ramona
Cómo comprar las entradas
Actualmente se encuentra habilitada la preventa 3. Los tickets se venden exclusivamente en AllAccess. Se pueden adquirir en 6 cuotas sin interés de 58.334 pesos más el costo de service charge con tarjetas Santander Visa.
La edición 2026
La edición de este año que aún no terminó será recordada por el gran debut de Sabrina Carpenter en la edición argentina del mítico festival que creó Perry Farrell, primero como marco de despedida para su banda Jane’s Addiction y luego sí como festival, establecido en el centro de la ciudad de Chicago.
Tyler The Creator, Lorde, Chappel Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Deftones, Doechii, Ratones Paranoicos, Kygo e Interpol, entre muchos otros, se presentaron el pasado marzo en el Hipódromo de San Isidro.
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