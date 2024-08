Señalan que Jimmy Fallon se copió del personaje Caro Pardíaco

Escuchar

Jimmy Fallon es uno de los comediantes más reconocidos en Estados Unidos. Hoy en día, es el conductor de The Tonight Show, un programa en donde las celebridades más destacadas en todo el mundo se presentan para hablar de sus proyectos y acercarse un poco más a la audiencia con historias de su vida personal. Anteriormente, participó en Late Night with Jimmy Fallon y en Saturday Night Live, dos programas icónicos de comedia, que fueron inspiración para muchos otros shows similares que vinieron después. Con respecto a los sketch que realiza, hay uno en particular que llamó la atención, teniendo en cuenta su similitud con Caro Pardíaco, el personaje que adelante Julián Kartún.

¿Jimmy Fallon copió a Caro Pardíaco?

La fama de Jimmy Fallon es tan grande que en Universal Studios, en Orlando, existe una atracción inspirada en él. Se trata de Race Through New York Starring Jimmy Fallon, un juego que invita a los visitantes a recorrer diferentes momentos de su carrera. Allí, uno de los segmentos destacados es de Ew!, un sketch en el que Fallon se pone una peluca rubia y se transforma en Sara, una joven ingenua, con una expresión peculiar.

Tanto Sara como Caro Pardíaco tiene muchas similitudes, desde la estética hasta formas de hablar

Al respecto, algunos visitantes de la atracción comentaron que la interpretación de Fallon es muy parecida a Caro Pardíaco, el personaje creado por Julián Kartún, ya que las similitudes son realmente notables. Cabe destacar que esta interpretación le valió al líder de El Kuelgue el reconocimiento con el Premio Ídolo Revelación 2024 y el Martín Fierro Digital 2024 a Mejor Contenido de Humor en Instagram.

Por todas las similitudes entre el personaje de Sara, interpretado por Fallon, y Caro Pardíaco, creado por Kartún, se generó cierta polémica sobre si hubo o no una inspiración directa. Lo curioso es que el comediante argentino presentó a Caro por primera vez en 2012, mientras que el norteamericano introdujo a su personaje en 2014, lo que llevó a especular sobre la posibilidad de que se haya inspirado en la creación del argentino. Aunque hasta el momento no se confirmó ninguna conexión entre ambos, las coincidencias en estilo y caracterización llamaron la atención de los fans y abieron un debate.

Quién es Julián Kartún, el hombre detrás de Caro Pardíaco que es furor en Olga

Julián Kartún creó a Caro Pardíaco como un personaje para Cualca, un programa de humor en el cual, también, se desempeñaba como guionista. Ella era la “cheta” de zona norte de Buenos Aires, famosa por su intención de “modificar el pensamiento del mundo a través de Twitter (ahora X)”. Tras haberse consolidado como la más reconocida de sus creaciones, Caro regresó a la escena mediática en el programa Se extraña a la nona, que se transmite por el canal de streaming Olga. En esta nueva etapa, el personaje evolucionó y se presenta como “influencer, fitfluencer, community manager y content creator”, adaptándose al mundo digital y a las nuevas tendencias.

Julián Kartún lidera la banda El Kuelgue desde el 2004 El País - Uruguay

El artista, nacido el 7 de noviembre de 1983 en el barrio de Villa Crespo, Buenos Aires, proviene de una familia de artistas: su padre, Mauricio Kartún, es un reconocido dramaturgo y director, y su madre, Mónica Estévez, es actriz. Julián se inició en la actuación desde muy joven y nunca dejó de explorar este camino. “Era un poco lo que tenía que pasar, no tenía otras posibilidades”, bromeó en una entrevista. Su debut como actor fue a los 10 años en la obra teatral Rebelión en la granja, dirigida por Víctor Laplace.

Más allá de su conocido personaje Caro Pardíaco, el artista posee una trayectoria diversa en el mundo del espectáculo. Desde el año 2004, lidera la banda El Kuelgue, formada junto a amigos, que se destaca por mezclar diversos estilos musicales. Su talento y versatilidad fueron reconocidos incluso por Paul McCartney, quien eligió a la banda para abrir dos de sus shows en Argentina.

