Sergio “Kun” Agüero firmó un contrato de exclusividad con Disney

Sergio “Kun” Agüero firmó este viernes con la compañía Disney un acuerdo de exclusividad de largo plazo para el desarrollo de múltiples contenidos para Latinoamérica en las distintas plataformas de la compañía, que incluyen a la señal ESPN y a las firmas de streaming Disney+ y Star+.

“Ya saben cómo fui dentro de una cancha de fútbol y el compromiso con el que encaré mi carrera, en cada uno de los clubes en los que jugué y en la selección argentina. Todos ellos me permitieron desarrollarme, crecer y mostrarme como soy. Por eso para esta nueva etapa de mi vida, quise encontrar un lugar donde también pueda aplicar esa misma fórmula”, señaló Aguero en un comunicado difundido por Disney.

Agüero con el streamer Ibai Llanos. Captura

El exjugador de clubes como Independiente, Atlético Madrid, Manchester City y Barcelona destacó la importancia del vínculo con la firma. “Unirme a una compañía del nivel de Disney encaja perfecto en esa búsqueda. Pensamos muy parecido y todos los proyectos que estamos viendo para Disney, ESPN, Disney+ y Star+ son apasionantes. Vamos a hacer muchas cosas para múltiples plataformas y hasta con mi querido Krü eSports. Estoy muy entusiasmado con este acuerdo y listo para empezar a trabajar”, agregó.

The Walt Disney Company Latin America destacó que Agüero es un “goleador reconocido internacionalmente” con “enormes logros en toda su trayectoria”. En ese sentido, la empresa aseguró que compartirá conocimientos y sensaciones sobre fútbol en los distintos shows de las distintas plataformas. Pero también consignaron que habrá otros proyectos por fuera de ese deporte que se pondrán en marcha.

El presidente de The Walt Disney Company Latin America, Diego Lerner, le dio una calurosa bienvenida al exjugador que se retiró de las canchas en diciembre por razones de salud y anticipó que la etapa por comenzar será “fascinante”.

nota e sports Krü Sports archivo

“Estamos muy entusiasmados y orgullosos por recibir a Sergio en nuestro equipo al que aportará todo su carisma, personalidad y gran actitud, agregando un valor extraordinario a nuestras propuestas que abarcarán todas las líneas de negocios de nuestra compañía”, manifestó Lerner.

Nueva etapa

Alejado del fútbol, Agüero tiene por delante proyectos con su equipo Krü en el creciente escenario de los eSports. Lo lanzó en octubre del año pasado con el “el objetivo de traer su experiencia en el mundo del deporte tradicional profesional al universo de los deportes electrónicos y nuevos medios digitales.

Con un alto perfil como gamer y streamer durante la pandemia, la figura del Rojo de Avellaneda, en Argentina, formará parte de las competencias de los juegos competitivos, creará contenido audiovisual y organizará eventos, según se describió en su lanzamiento.

La experiencia del exatacante de Manchester City con el mundo del stream comenzó en abril y rápidamente pasó de 400 personas en vivo a miles y miles de personas cada vez que decide prender la cámara para jugar o charlar con su fiel público en Twitch.

El delantero de 33 años se despidió del fútbol en diciembre en una conferencia de prensa que brindó desde la sedel del Barcelona, el último club en el que estuvo. El 30 de octubre sufrió una arritmia en pleno partido que encendieron las alarmas. Tras dar indicios de dificultades para respirar, fue atendido por los médicos del equipo y, tras algunos minutos, lo obligaron a a retirarse del cotejo.

Sergio Kun Aguero captura

Los estudios posteriores que le realizaron confirmaron que no está apto para la práctica del deporte en la más alta competencia. Al jugador se ve le detectó una pequeña cicatriz, que fue quemada luego, en una zona del corazón “que le genera un foco eléctrico que larga arritmias” y que provoca que el corazón se acelere.

En un intercambio por Twitch, se refirió meses atrás a sus problemas cardíacos. De hecho, intentó cruzarse de brazos y admitió que le molestaba el chip que le habían colacado.

“Tengo un chip. Esto es un tajito, que me abrieron acá y me pusieron un chip. De noche tiro luces de colores, soy Iron Man, es buenísimo. Tengo un chip, soy re cheto”, bromeó en esa oportunidad.

En su despedida, en el Camp Nou, Agüero agradeció a los clubes por los que pasó, al público y a la selección argentina de fútbol. “Gracias a los que me ayudaron a crecer. Me voy con la cabeza alta, feliz. No sé qué me esperará en la otra vida, pero sé que tengo mucha gente que quiere lo mejor para mí”, expresó entonces.