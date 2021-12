El cardiólogo del Kun Agüero, Roberto Peidro, explicó el motivo detrás del retiro del futbolista: “Pensamos que es la decisión más acertada”

Después de que esta mañana Sergio “Kun” Agüero anunciara su retiro del fútbol, Roberto Peidro, su médico cardiólogo, explicó los motivos detrás de la decisión. En declaraciones radiales, informó que el delantero fue tratado con éxito por una arritmia de tipo ventricular, pero aún así evaluó que la práctica deportiva de alta intensidad implica un “riesgo” para su salud. Ante esta posibilidad, los doctores le aconsejaron alejarse definitivamente de la actividad profesional.

En diálogo con Radio con Vos, Peidro señaló: “Como ustedes ya saben, [el “Kun”] ha tenido una arritmia, la cual se detecta por sus síntomas. Cuando se le hacen los estudios, se ve que tiene una pequeña cicatriz en una zona del corazón que le genera un foco eléctrico que larga arritmias. Este se estimula por sí mismo y el corazón empieza a ir más rápido”.

A continuación, clasificó la patología como una “arritmia ventricular” y contó que tras la confirmación del diagnóstico “se procedió a quemarla, porque a veces son algunos focos milimétricos en la zona de la cicatriz”. “Esto lo hizo un profesional número uno en el mundo y fue exitoso, porque de ahí no pudimos desencadenar más arritmias con otras pruebas. Yo creo que tiene todas las posibilidades de estar muy bien”, comunicó.

A pesar del panorama favorable, Peidro fue contundente en cuanto a las chances de Agüero de retornar a la actividad profesional: “Pensamos que el alto rendimiento a esta altura de su carrera, donde ha llegado al máximo, implicaría estar arriesgando la vida con una sobrecarga cardíaca, física y mental diaria, por lo que el consejo fue que dejara”.

Y agregó: “Se trata de una decisión compartida. Él estaba muy ansioso y cuando vi el estudio lo primero que le dije fue: ‘Si fueras mi hijo, te diría ‘pará acá’'. Él lo tomó así y después vino el doctor Josep Brugada y también habló con él y con la mamá. Pensamos que era lo mejor y probablemente sea la decisión más acertada. ¿Si podría jugar? Probablemente y tal vez no repita las arritmias, pero no podemos estar seguros. Ante la mínima duda, le dije que nos quedemos todos más tranquilos y él lo vio así también”.

Por otra parte, al cardiólogo desmintió a quienes vincularon el origen de la patología de Agüero con un efecto del Covid o incluso de la vacuna. “No tiene nada que ver con la vacuna contra el Covid ni con el Covid. Lo más común es que esa pequeña cicatriz la produzca algún virus que haya pasado en algún momento de su vida y que ni siquiera se detectó, pero no es una miocarditis por Covid. Tampoco tiene correlato con la arritmia que tuvo cuando era adolescente”, sostuvo Peidro y aclaró: “Yo hasta el anuncio no hablé con nadie, porque esto forma parte del secreto profesional. Sergio me autorizó a hablar con los medios y a explicar”.

En relación con el estado de salud presente y futuro del “Kun”, remarcó que el futbolista argentino no toma actualmente medicamentos ni fue necesario implantarle un desfibrilador. “Por el momento, creemos que está todo bien y que va a andar muy bien, pero por supuesto habrá que hacer estudios periódicamente”, cerró.