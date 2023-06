Barrabrava: cómo es la nueva serie que hace foco en la violencia, el poder y la pasión detrás de las hinchadas

escuchar

“El club no es de los dirigentes, el club no es de los jugadores, el club no es del técnico, el club es de la gente. Acá se trata de hacerse respetar, porque el respeto no se negocia. Porque acá somos nosotros”, dice en off Gustavo Garzón, en la piel de “El tío”, el líder de la barrabrava del Club Atlético Libertad del Puerto. Él es uno de los personajes de Barrabrava, una nueva serie Amazon Original creada por Jesús Braceras, (Monzón, Estocolmo) que estrena este viernes en la plataforma Prime Video.

Además de Garzón, el elenco está integrado por importantes figuras como Gastón Pauls, Matías Mayer, Liz Solari, Pablo Alarcón, Mónica Gonzaga, Cande Molfese, Miguel Ángel Rodríguez, Neo Pistea, Ángelo Mutti Spinetta, Violeta Narvay y cuenta con una aparición especial de Eva De Dominici.

La historia

Barrabrava es un drama que va más allá del fútbol: se centra en la historia de César (Gastón Pauls) y Polaco (Matías Mayer). Estos hermanos, que supieron ser figuras clave en el funcionamiento de la barrabrava del Club Atlético Libertad del Puerto, fueron expulsados de su amado club después de una pelea interna sumamente violenta. Solos, sin dinero, poder, ni protección, comenzarán una guerra que pondrá a prueba su hermandad.

En diálogo con LA NACIÓN, tanto Pauls como Mayer reconocen que no dudaron un instante en aceptar este proyecto. “Ya había trabajado con Jesús (Braceras) y me gusta mucho cómo cuenta las historias, sobre todo la simplicidad de sus relatos. Logra esa simplicidad incluso en ambientes tan complejos como este, que tiene que ver con barrabravas y con un montón de juicios y de prejuicios. Porque hay un gran castigo social a un barrabrava, pero ‘hace la vista gorda’ a los barras que están más arriba en la escala social. Cuando leí los guiones vi esta simpleza y vi la profundidad del trazo del relato. Profundiza en las relaciones y en la conexión entre los personajes. Aunque no fue un objetivo de la serie, creo que gracias a ella empezaremos a entender mucho más ese entramado y el espectador comprenderá ciertos comportamientos de personas que forman parte de un club o de una barra ”, reconoce Pauls.

Mientras asiente con la cabeza, Mayer agrega: “Lo primero que me atrajo fue la temática del fútbol, porque soy muy futbolero, pero después me enganchó ver que la historia iba más allá. No era solo sobre barrabravas, sino sobre vínculos humanos. Hablar sobre relaciones me parece lo más genuino y complejo de contar porque nos interpela a todo ”.

Gastón Pauls como César Amazon Prime

Sobre las similitudes y diferencias que tienen con sus personajes, Pauls encuentra puntos de contacto. “Veo en César algo que tuve muchos años de mi vida: el no poder expresar con palabras, el no poder decir un montón de cosas que estaban dando vueltas por mi mente, por mi alma, por mi espíritu. César es alguien muy cerrado, para él las cosas son así. Otro tema que hablé con Jesús era que César no puede sonreír. No hay sonrisas en él, sólo dolor y violencia interna que a veces se transforma en violencia externa. Veo un dolor interno en él que tiene mucho que ver conmigo, pero por suerte yo di pasos hacia otro lado en esa interpretación de mí mismo, cosa que César, hasta acá, no la pudo hacer ”, resume.

Matías Mayer como "El Polaco" Amazon Prime

“El Polaco”, en cambio, es pasional e impulsivo. “Claro que soy mucho más medido. Además, soy más racional que el Polaco. Es más, a veces me cuesta mucho salir de mi cabeza ”, admite Mayer. “Mi personaje, en cambio, es muy físico. Tanto es así que al interpretarlo tuve que aprender a sacarme ese ‘chip’, dejar de pensar tanto e ir con el cuerpo”, reconoce.

Al momento de reflexionar sobre la violencia en el fútbol, Pauls sostiene que se trata de un exponente más de una situación mucho más compleja. “Veo gran violencia social en todo el mundo. Hablo de la disparidad, que también se ve en el fútbol; de la ostentación de la riqueza, frente al que no tiene nada. Para mí eso es violencia. Por eso digo que es muy fácil tildar de violento a un barrabrava cuando negamos otras violencias diarias, sociales, cotidianas, desde gobiernos, desde empresas, desde jueces, desde medios de comunicación y desde redes sociales. El barrabrava ya tiene una clasificación: desde hace décadas que se habla de esa violencia, pero negamos o no queremos ver otras. Lamentablemente, la violencia sigue muy presente ”, reflexiona.

Mujeres empoderadas

A pesar de que este mundo fue históricamente masculino, en Barrabrava la presencia femenina es fundamental: en la trama aparecen mujeres que, lejos de estar en segundo plano, marcan puntos de quiebre en la historia. Entre ellas se encuentra Celeste, la mujer de un futbolista interpretada por Liz Solari; Ximena, la hija de “El Polaco”, en la piel de Violeta Narvay; y Luciana, la preceptora de Ximena, que es personificada por Cande Molfese.

Cande Molfese interpreta a Luciana Amazon Prime

“Cuando recibí los libros, al quedar entre el elenco elegido, me entusiasmé más. Cada escena, cada libro se supera. Es increíble, como actriz, cuando en un mismo trabajo se conjugan tantos factores positivos: un gran director, un buen libro, un enorme desafío, un elenco maravilloso y la oportunidad de irme por cuatro meses a filmar a otro país”, dice Molfese con una sonrisa de oreja a oreja, al recordar los días de rodaje en Uruguay.

Solari compone a Celeste, la mujer de un futbolista

Solari, por su parte, destaca que todas las mujeres de Barrabrava son personajes muy diferentes. “Sin embargo, todas, de alguna manera, vamos a ‘tocar’ este universo tan masculino y vamos a transformarlo. De Celeste, mi personaje, me atrajo poder contar la historia de una mujer que decide acompañar a un hombre en una carrera futbolística. En un momento dado, él decide cambiar este eje y Celeste tiene que ver en dónde se encuentra parada ”, explica.

A ella la historia de Celeste le toca de cerca porque su papá y sus hermanos fueron futbolistas. “Es la primera vez que la actuación me da la oportunidad de encarnar un personaje que está vinculado con este mundo, un mundo que conozco de cerca. Por otro lado, me atrae que Celeste sea una mujer empoderada, fuerte. Todas las mujeres de este programa tienen grandes personalidades, a diferencia de otras series que hablan sobre este universo. Eso es muy enriquecedor”, reconoce. Otro punto que Solari rescata, al igual que sus colegas, es la humanidad de los personajes, historias que irán profundizándose capítulo a capítulo.

Violeta Narvay como Ximena, la hija de "El Polaco" Amazon Prime

“Todos esos meses de filmación en Uruguay hicieron que el elenco se transformara en una familia muy hermosa. Tomamos confianza y eso se vio reflejado en la serie porque esa convivencia continuaba cuando se apagaban las cámaras”, confiesa Violeta Narvay.

¿En qué se parecen a sus personajes? Solari asegura que Celeste es una “bestia” sexual. “Yo también... No, nada que ver, pero me inspira”, dice entre risas. Molfese adelanta que Luciana tiene un carácter muy potente, que va de frente y dice lo que piensa. “Yo creo que en eso me parezco a ella, pero de forma más equilibrada. Creo que ese es mi aprendizaje, decir las cosas como lo hace ella”, destaca.

Narvay asegura que “Ximi” es muy rencorosa y que tiene gran pasión por el fútbol, pasión que la ilumina y la saca de todo lo malo que le está pasando. “La entiendo porque yo siento esa misma pasión por la actuación y el baile, por eso me identifico bastante con ella. Pero en lo que no me siento tan identificada es que a ella le gusta mucho el fútbol y hasta este momento nunca me sentí cerca de ese mundo. Hoy puedo decir que gracias a Ximena y a la serie pude acercarme y tomarle cariño a este deporte”, asegura.