Aseguran que Shakira habría pedido que sus hijos no convivan con la novia de Gerard Piqué

A pesar de haberse separado hace casi un año, Shakira y Gerard Piqué siguen sumando capítulos a su conflictiva ruptura. En los últimos días, el foco de la discusión estuvo puesto en la crianza de sus pequeños Sasha y Milán y en una supuesta cláusula del acuerdo pos separación que la cantante estaría haciendo cumplir a rajatabla: que sus hijos no convivan con Clara Chía Mari, la actual pareja del exfutbolista.

Piqué y Clara Chía blanquearon su romance el año pasado luego de que se filtraran algunas imágenes a los besos en un recital Backgrid/The Grosby Group

Todo salió a la luz cuando se empezó a rumorear sobre la ausencia de los menores en la boda del hermano de Piqué, que se realizará este sábado 24 de junio en Barcelona. “Él y su novia, María Valls, darán el ‘Sí, quiero’ en una ceremonia que se celebrará en la casa de los padres de ella”, dijo la periodista Laura Fa mientras advertía que se trataría del primer evento familiar donde los niños podrían coincidir Clara. Si bien el exjugador ha intentado convencer a su exmujer para que los pequeños puedan estar presente, sus esfuerzos habrían sido en vano, ya que varios medios españoles aseguran que la colombiana no quiere que los niños vivan bajo el mismo techo que la novia de su padre.

En los últimos días, el deportista fue visto en el aeropuerto de Miami entregándole a su ex los pequeños luego de compartir varios días con ellos en el Viejo Continente como establece el acuerdo firmado a fines del año pasado. Todo esto sucedió a tan sólo cuatro días del enlace de Marc Piqué y su novia, señal de que ni Sasha ni Milán serán parte de esta celebración. “Está la cosa tirando a fatal. Shakira no da el permiso para que sus hijos vayan al matrimonio de su tío ”, comentó Lorena Vázquez, periodista de Antena 3 días atrás.

Gerard Piqué en el aeropuerto de Miami Captura TikTok

Ante el fracaso de Piqué en la negociación, decidieron intervenir sus abogados, quiénes tampoco habrían conseguido el aval de la artista. “De momento, la decisión de Shakira es inamovible y los niños deben regresar con ella el día 19 de junio”, informó el programa Las Mamarazzis. Y si bien contaron que los menores ya habrían conocido a Clara Chía, el ciclo advirtió que estos no sabrían aún sobre la relación amorosa que mantiene con su padre: “Lo que me dicen es que los niños sí conocen a Clara Chía, pero la conocen en un ambiente profesional. Saben que es una compañera de trabajo de su papá, pero no conviven con ella”, reveló una periodista de la cadena.

El pasado abril un medio español informó que la colombiana estaba buscando por la vía legal impedir que sus hijos convivieran con la nueva novia de su padre cada vez que vayan a visitarlo a España o este vaya a suelo estadounidense. “El equipo de Shakira intentará que Clara no viaje a los Estados Unidos y no pueda disfrutar de su tiempo junto a Piqué y los pequeños Milan y Sasha, como es el objetivo de los abogados de Gerard”, señaló dicho medio sin revelar más detalles. Primicia que finalmente quedó confirmada cuando el excentral del Barcelona fue fotografiado solo en el aeropuerto de Miami.

Shakira y sus hijos se mudaron recientemente a Miami para empezar una nueva vida The Grosby Group - TIDNY-249

A pesar de que los hechos demuestran que la cláusula “Anti Clara Chía” sería un hecho, los abogados de Piqué se encargaron de desmentirla en varias oportunidades. “Es absolutamente falso, absolutamente falso. Ambos podrán ver a los niños con sus parejas futuras sin ningún problema. Es una información que ha corrido por ahí y no se ajusta a la realidad”, dijo el letrado Tamborero en declaraciones difundidas por la agencia de noticias Europa Press.

