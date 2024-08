Series de agosto: cuáles son los estrenos más importantes en Prime Video, Disney +, y Apple TV+

Un repaso por los lanzamientos más relevantes del mes, desde realities locales hasta la ficción sobre Máxima de Holanda

Llega agosto y con él, una amplia propuesta de nuevas producciones para la pantalla chica. Las principales plataformas streaming tienen pautados importantes lanzamientos, a los que vale la pena prestarles atención. Desde una muy anticipada biopic basada en una argentina que tuvo destino de realeza, pasando por un Benjamín Vicuña que llegará por partida doble, estos son todos los lanzamientos más relevantes de agosto.

La isla de las tentaciones

Florencia Peña y Benjamín Vicuña son los anfitriones de este reality show, que se propone poner a prueba la fidelidad y el compromiso de cuatro parejas ya establecidas. A lo largo de nueve episodios, los integrantes de cada una de esas parejas enfrentarán todo tipo de tentaciones, con el fin de explorar (o no) sus deseos ocultos, cuando conozcan a una galería de solteros y solteras que podrían poner en crisis sus vínculos.

La confianza, el amor y la pasión estarán muy presentes a lo largo de todas las entregas de este reality show, sobre el que Flor Peña destacó en una entrevista con LA NACIÓN: “Yo ahora que viví esto como host te diría que es un formato en el que hay que tener coraje para meterse. Creo que los que entran al formato de verdad entran con la convicción de que es una boludez y que lo van a atravesar fácil”. La isla de las tentaciones estará disponible a partir del viernes 9, por Prime Video.

Bad Monkey: negocios turbios

Vince Vaughn se pone al frente de una ficción en la que compone Andrew Yancy, un detective que luego de ser expulsado de la fuerza queda confinado a trabajar como un inspector de salud en Florida. Su vida no tiene demasiada emoción, y su cotidianidad se reparte entre el tedio y el hartazgo, mientras que en lo más profundo de sí mismo, no puede evitar extrañar su rutina policial. Por ese motivo es que frente a la aparición de un brazo amputado descubierto por un grupo de turistas, Yancy se ilusiona con la posibilidad de resolver ese caso, y así ser aceptado nuevamente en su viejo puesto. Claro que a lo largo de esa investigación, el protagonista se cruzará con un verdadero desfile de personajes de los más extravagantes, y como el título bien anticipa, incluso hasta con un mono que complicará todo aún más. Bad Monkey: negocios turbios estrena el miércoles 14, por Apple TV+.

Máxima

Luego de su estreno en Países Bajos, finalmente llega a Argentina una serie que por obvias razones, es de especial interés para el público local. Se trata de Máxima, la ficción que retrata la vida de Máxima Zorreguieta, aquí interpretada por la actriz Delfina Chaves. La trama comienza con los días de la futura reina en la Argentina, su juventud y un trabajo que la lleva hasta Nueva York. El destino la conduce hasta España, y allí conoce a Guillermo Alejandro (Martin Lakemeier), por entonces heredero al trono. Cuando entre ellos comienza una historia de amor, la argentina verá cómo su vida cambia por completo.

Delfina Chaves se pone en la piel de Máxima en la biopic que causará furor en el mundo (Foto: MARTIJN VAN GELDER)

“Cuando me informaron que había quedado elegida, honestamente no podía creerlo. Recuerdo que estaba manejando, yendo a la casa de mi papá y estaba temblando de la emoción”, comentó Chaves durante la presentación de la producción neerlandesa. Para ella, ser la protagonista de esta ficción le significó un enorme paso en su carrera, y una inmejorable vidriera internacional. “Me llega la audición para esto y yo dije ‘nunca en la vida’, de verdad me tenía cero fe”, comentó la actriz en una entrevista. “Era impensado, había escuchado de mucha gente (que había hecho el casting), y que se filmaba en muchos países. Yo siento que soy nada que ver a ella (Máxima), el color de ojos, el pelo, yo decía ‘no hay manera’”, confesó la hermana menor de Paula Chaves, sobre este rol que marcó un quiebre en su carrera. Máxima estrena el jueves 15, por Max.

La voz ausente

Basada en la novela de Gabriel Rolón, La voz ausente es un policial que cuenta con los protagónicos de Benjamín Vicuña y Gimena Accardi. Aquí el eje está puesto en Pablo Rouviot (Vicuña), un psicoanalista que convive con el dolor que le provoca la muerte de su hermano. Aunque caratulado como un suicidio, en realidad el analista considera que se trató de un homicidio. Obsesionado con llegar a la verdad, el hombre comienza una investigación para la que suma a Cecilia Bermúdez (Accardi), una oficial de policía que compensa con pasión su evidente falta de experiencia.

A medida que la dupla central avance en su investigación, comenzarán a encontrar nuevas pistas, y eso los conducirá por un camino en el que Rouviot podrá descubrir verdaderamente qué pasó con su hermano. La voz ausente está compuesta por siete episodios, y junto a los mencionados Vicuña y Accardi, también se encuentran Jazmín Stuart, Federico Olivera, Gustavo Garzón, César Bordón y Susú Pecoraro. Estrena el miércoles 21, por Disney+.

Ciudad de Dios: la lucha no para

Estrenado en 2002, el film Ciudad de Dios se convirtió en uno de los sucesos de ese año. La película dirigida por Fernando Meirelles y Kátia Lund, basada en el libro de Paulo Lins, retrataba con nervio y adrenalina el día a día en una peligrosa favela de Brasil. Su estreno impactó profundamente a una nueva generación de cinéfilos, que vieron y revieron esa pieza convirtiéndola en un éxito sostenido en el tiempo. Y a poco más de dos décadas de su estreno, dicho universo regresa, pero en formato televisivo, a través de la serie Ciudad de Dios: la lucha no para.

Ambientada a comienzos de este siglo, aquí el protagonista vuelve a ser Buscapé (Alexandre Rodrigues). Quien en el film original aún era un niño, ahora es un joven fotógrafo decidido a retratar las dinámicas del peligroso lugar en el que trascurre la historia, un reducto en el que conviven narcotraficantes y delincuentes, junto a otras personas que intentan forjar de manera honesta su propio destino. Esta vez, el detonante del conflicto es la salida de un narcotraficante de prisión, que intentará tomar el control de la favela, en un contexto en el que la violencia se impone y atraviesa a todos los personajes de este relato.

La serie contará con seis episodios, y aunque presentará una historia con nuevos personajes, también incorporará a la trama varias de las caras que aparecieron en la película original. De ese modo, una nueva generación se vinculará con algunos de los protagonistas del film de 2002. Disponible a partir del domingo 25, por Max.