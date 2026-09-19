Cambio de dueños, cambio de nombre y una nueva programación para BravoTV

Tras un período de prueba de varios meses y una transición de mes y medio caracterizada por la retransmisión de la programación de Rock & Pop -la cual también se emite habitualmente por YouTube-, el grupo Alpha Media tomó el control total de la señal que operaba como Bravo TV.

Desde el lunes pasado, a partir de las 10 de la mañana, el canal adoptó oficialmente el nombre de Alpha TV. La dirección general de la señal está a cargo de Ariel Berliner, y sus transmisiones salen al aire desde los estudios de la productora Media Hub, ubicada en el barrio porteño de Balvanera.

Este movimiento responde a la nueva estrategia impulsada por el holding tras su desembarco como accionista de la señal audiovisual vinculada a la Editorial Perfil. Cabe destacar que, desde enero, la compañía posee el 50% de la ex señal de Bravo y proyecta adquirir el porcentaje restante hacia finales de año. La grilla diaria incluye ciclos de entretenimiento, recitales y producciones periodísticas, como En el aire Alpha TV de 10 a 12 y de 14 a 15 y el ciclo de recitales Conciertos Alpha de 15 a 16.

La oferta informativa cuenta con dos ediciones diarias de un noticiero -de 12 a 14 y de 18 a 20- bajo el sello de Noticias Argentinas (NA). De él participan reconocidos periodistas del grupo y de la agencia de noticias, tales como Alejandro Gomel, Mayra García (directora de NA Noticias Argentinas), Rolando Klempert (también figura de Radio Rivadavia AM 630) y Pablo Marcovsky (conductor en Splendid AM 990), entre otros. La tarde continúa con la serie Melody, la chica del metro de 16 a 17.

Gracias a los convenios con el Archivo General de la Nación y el Archivo Prisma, la pantalla rescata ciclos icónicos como el recordado Peter Capusotto y sus videos (de 21:30 a 22), un noticiero de archivo llamado Noticiero del tiempo (de 21 a 21:30) y Mala Yunta, el ciclo conducido por el fallecido Daniel Melingo a partir 1997, donde destacados músicos del rock argentino se animaban a cantar tangos por primera vez.

La programación nocturna se completa con el ciclo de viajes Mundo Freire, conducido por Silvia Freire (de 20 a 20:30), y el espacio cinematográfico Cine Alpha.

Próximamente se espera el debut de un ciclo de humor con Luis Rubio y del popular programa gastronómico El tío y el sobrino, que combina gastronomía, turismo y fusión cultural entre Corea y Argentina.

Durante los fines de semana, la pantalla se nutre de la repetición de los ciclos más destacados de la semana, complementados con Musicales Alpha y documentales especiales.

La programación de Alpha TV, que emite de lunes a domingo de 10 a 00, se encuentra disponible en TDA (Canal 27.1), Telecentro (Canal 507) y Direc TV (Canal 126), y se espera su pronta restitución en el Canal 25 de Flow.

Bombo TV se consolida como el primer streaming de folklore argentino y supera el millón de seguidores en redes

A poco más de un año de su desembarco en el ecosistema digital, Bombo TV (bombotv.com) afianza su crecimiento sostenido y se posiciona como el canal de streaming pionero dedicado íntegramente al folklore y la música de raíz nacional. Creado por el productor y periodista Gustavo Hoyle, el proyecto debutó oficialmente el 9 de mayo de 2025 con la premisa de fusionar la tradición con los nuevos formatos audiovisuales.

La señal experimenta una expansión mensual ininterrumpida que ya la posiciona por encima de los 18.000 suscriptores en su canal oficial de YouTube y una masiva comunidad digital. Su presencia en plataformas alcanza los 250.000 seguidores en Instagram, 366.600 en TikTok y 530.000 en Facebook, totalizando más de 1.150.000 adeptos que interactúan diariamente con los contenidos.

La propuesta artística y periodística de la plataforma reúne a músicos consagrados, artistas emergentes y referentes culturales de todo el país a través de transmisiones gratuitas, cobertura de festivales nacionales como Cosquín y Baradero, y especiales de peñas.

Entre los ciclos principales se encuentran Volverme Loco, el ciclo insignia de la señal emitido los martes y jueves a las 11. Conducido por el armoniquista y cantante Fabricio Rodríguez y la periodista Julieta Navarro, el programa recibe a las máximas figuras del género -como Ahyre, Maggie Cullen y Los Duarte- y ha expandido su llegada a la televisión abierta en provincias como San Juan. También destaca Soy de acá, que cuenta con la conducción de la presentadora Carla Conte y el exintegrante de Los Nocheros Kike Teruel. Con una propuesta dinámica que combina entrevistas en profundidad, presentaciones en vivo y un fuerte despliegue multiplataforma, Bombo TV logró transformar la manera de vivir y difundir las tradiciones argentinas en el entorno digital.

Kike Teruel Fabián Marelli - LA NACIÓN

La TV Pública expande su propuesta digital del Stream Room TVP

La Televisión Pública renovó su apuesta por los formatos digitales del Stream Room TVP, una plataforma de streaming que busca diversificar sus contenidos y audiencias a través de una grilla transversal que combina entretenimiento, actualidad, bienestar, cultura rural, gaming y cuidado animal.

La propuesta busca consolidar la presencia del canal estatal en los nuevos soportes tecnológicos con una programación en vivo que se emite a lo largo de la semana. Entre los ciclos destacados se encuentra Modo Zapping, emitido los lunes y viernes de 13 a 15 con la conducción de Dany Martins, un espacio enfocado en las tendencias, el entretenimiento y los temas de la agenda cotidiana.

El bienestar y la calidad de vida ocupan un rol central en la programación con Pura Vida, conducido por Daniela Lopilato los miércoles de 14 a 16, un ciclo orientado a la salud integral y la vida saludable. Por su parte, el universo agropecuario y las tradiciones del interior productivo tienen su espacio en Aire de campo, liderado por Joaquín Pinasco los viernes de 18:30 a 20:30.

La grilla también se abre a las nuevas comunidades digitales mediante Modo Beta, un ciclo dedicado al ecosistema del gaming que se emite los jueves de 16:30 a 18:30, y Data animal, conducido por Melina Brizuela los sábados de 11 a 12:30, concebido como un espacio innovador enfocado en la convivencia, el respeto y la cultura animal

Con esta iniciativa, la señal estatal busca potenciar la interacción con nuevas audiencias y fortalecer su ecosistema de contenidos digitales multiplataforma.