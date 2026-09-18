Quién es Octavia Bernasconi, la actriz que se luce en Catedrales, la serie de Prime Video basada en la novela de Claudia Piñeiro

Catedrales, basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro, se estrenó en Prime Video el miércoles 16 de septiembre y ya se ubica en el Top 10 de series más vistas de la plataforma en la Argentina. La historia, dividida en seis episodios, relata el macabro asesinato de Ana Sardá, la hija menor de una familia religiosa, un crimen que durante tres décadas se mantuvo en silencio, rodeado de misterios y preguntas sin resolver. La encargada de interpretar a este personaje es la actriz chilena Octavia Bernasconi, quien soñaba con ser socióloga, pero descubrió en la actuación su verdadera pasión.

Catedrales, la serie basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro, ya está en Prime Video (Foto: Prime Video)

Octavia Bernasconi tiene 26 años y durante los últimos cinco se abrió paso en la pantalla chica chilena. Debutó en 2021 con la serie Amor profundo y siguió con La jauría, Hasta encontrarte, La vida misma —por la cual fue reconocida como Actriz Revelación en los Premios Caleuche— y Los Casablanca. Pero, a pesar de esta seguidilla de proyectos, el arte fue más bien una aparición que un sueño de la infancia. Aspiraba a ser socióloga, teóloga o trabajadora social, pero cuando vio el anuncio para las audiciones de un musical, su vida dio un giro de 180 grados.

Octavia debutó en televisión en 2021 y en 2026 finalizó sus estudios en la Facultad de Artes de la Universidad Católica de Chile

“Fue superintuitivo. Quedé y empecé a ensayar con ese grupo [de la Municipalidad de Lo Barnechea]. Y ahí, en el entrenamiento, yo dije: ‘Wow, parece que me gusta esto’. Ni siquiera era tanto el estar actuando la escena en sí, sino que en el entrenamiento pensaba: ‘Esto es algo que yo no había conocido antes y me hace sentir cosas que nunca había sentido. Quiero estudiarlo. Pero pasé todo el rato de la carrera sin saber si quería ser actriz; yo solamente quería estudiar teatro. Quería tener ese entrenamiento. Y después, de a poco, me empezó a gustar estar en escena, me empezó a gustar actuar”, reveló en diálogo con L’Officiel Chile en 2025. En junio de este año finalizó sus estudios en la Facultad de Artes de la Universidad Católica de Chile.

Su rol en Catedrales

Bernasconi tiene un rol clave en la nueva serie de Prime Video basada en la novela de Claudia Piñeiro publicada en 2020. Ana Sardá, el personaje que interpreta, es encontrada asesinada, desmembrada y quemada en un terreno baldío en 1986 y nunca se identificó a ningún responsable. En 2018, su hermana Lía regresó a Santiago de Chile para acompañar a su padre durante sus últimos días de vida y tratar de cumplir su última voluntad: descubrir qué pasó con Ana. Esta búsqueda será el puntapié para destapar muchas cosas que durante años se mantuvieron ocultas, desde el extremismo religioso hasta un amor prohibido y las mentiras alrededor de cada integrante de la familia.

Tráiler oficial de Catedrales, disponible en Prime Video

“Estuvimos viviendo en el mismo lugar como por un mes y medio, y eso fue precioso, le dio una continuidad, como que no se acababa. Terminábamos en el set, pero llegábamos al hotel a hablar del día de rodaje y de lo que venía. O incluso si hablábamos de cualquier cosa, le daba una mística muy rica para trabajar”, sostuvo la actriz en una entrevista con el medio chileno La Tercera sobre su experiencia en el rodaje que se llevó a cabo entre Montevideo y Santiago de Chile.

Carolina Kopelioff y Octavia Bernasconi en Catdrales (Foto: Prime Video)

La serie, dirigida por Fabiana Tiscornia y Pepa San Martín, con un guion adaptado por Silvina Frejdkes y Alejandro Quesada, cuenta con un elenco completado por Alfredo Castro y Paulina García, quienes interpretan a Adolfo y Dolores, los padres de Ana. Ignacia Baeza y Vivianne Dietz se ponen en la piel de Lía; Amparo Noguera y Paula Luschinger son Carmen; Clemente Rodríguez es Mateo y Marcelo Alonso y Giordano Rossi le dan vida a Julián. Asimismo, Pablo Cerda y Camilo Rojas interpretan a Elmer y las argentinas Muriel Santa Ana y Carolina Kopelioff encarnan a Marcela.

Su nuevo proyecto con Pablo Larraín

La popularidad de Bernasconi creció a pasos agigantados en los últimos años. Acumula 178 mil seguidores en Instagram, fue portada de varias publicaciones y dio que hablar por sus relaciones amorosas. Fue pareja del actor Max Salgado, con quien trabajó en La vida misma, y durante los últimos meses se la vinculó con su colega, Jorge Arecheta.

Aunque aseguró que considera a la actuación como “un espacio de libertad” que le permite expresar cosas que de otra manera no puede, la chilena no está del todo segura de que se dedicará el resto de su vida a pararse frente a una cámara. Sin embargo, en el mientras tanto ya tiene varios proyectos en agenda, uno de ellos con el director chileno Pablo Larraín (Jackie, Spencer, El conde). Será la protagonista de Once, una película producida por Fábula que “seguirá once historias que transcurren durante el golpe de Estado de Chile el 11 de septiembre de 1973″, según anunció Netflix. Hasta el momento no hay fecha de estreno, pero el rodaje está previsto para esta segunda mitad del año.