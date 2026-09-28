Casi hermanos: una comedia en la que el carisma de sus protagonistas cubre las debilidades del guion

Casi hermanos (Brothers, Estados Unidos/2026). Showrunner: Lee Eisenberg. Fotografía: Gavin Kelly. Edición: Jamie Kennedy. Música: Nick Sena y Zachary Dawes. Elenco: Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Natalie Martinez, Holland Taylor y Brittany Ishibashi. Disponible en: Apple TV. Nuestra opinión: buena.

En el año 2014, la primera temporada de True Detective fue un verdadero cimbronazo. El policial anclado en el sur de Estados Unidos abría las puertas a un mundo sórdido que rápidamente fascinó a los televidentes y a la crítica especializada. Pero más allá de la contundencia del guion y la puesta en escena, es indudable que la dupla protagónica compuesta por Matthew McConaughey y Woody Harrelson fue el gran hallazgo de esa producción. Entre ambos actores surgía una química perfecta, que les permitía volcar a la pantalla la difícil relación que mantenían sus respectivos personajes, una dinámica que oscilaba entre la complicidad y el sometimiento.

El tiempo pasó y el público nunca dejó de pedir ver a los dos actores reunidos nuevamente para algún proyecto. Y aunque (lamentablemente) no habrá nuevos episodios de ellos en True Detective, la aparición de Casi hermanos resulta una divertida sorpresa porque, lejos de la sordidez de aquella ficción policial, acá ambos juegan e improvisan en el marco de una comedia que juega con el absurdo.

En Casi hermanos, Harrelson y McConaughey interpretan una versión ficticia de ellos mismos, y hasta se ríen con varios de los clichés que circulan a su alrededor. Todo comienza cuando Woody considera que su esposa e hijas necesitan un cambio de aire, y por ese motivo sube a su familia a una casa rodante con destino a Texas, a la mansión de su gran amigo McConaughey. En ese lugar los espera el actor, que también atraviesa algunos pequeños conflictos familiares, entre el cumpleaños de su hijo y una visión que lo lleva a cumplir un inesperado propósito: ser el nuevo gobernador de su estado. Claro que la situación de ambos amigos da un volantazo impensado cuando se revela la posibilidad de que ellos sean hermanos (una idea que, de hecho, surgió desde una anécdota real).

Una complicidad que pasó de la realidad a la ficción en Casi hermanos

A partir de esa premisa, la ficción potencia las diferencias entre estos personajes, porque mientras McConaughey es un hombre ordenado y respetuoso de las tradiciones, Harrelson es más un hippie que lleva el caos a todos los lugares que pisa.

Ante todo hay que adelantar que Casi hermanos pueda resultar una decepción para algún distraído que busque acá alguna estela de True Detective. Aunque esto es una obviedad absoluta, no hay en esta ficción coletazos del mencionado drama policial, e incluso parece que ellos mismos juegan con barrer ese pasado por debajo de la alfombra, confiando en que la química entre ambos alcanza para darle solidez a un guion.

Harrelson y McConaughey, divertidos en el set de Casi hermanos

Por momentos se hace indisimulable que Casi hermanos navega de manera confundida, sin delinear en profundidad a ningún personaje ni sus conflictos. Pero nada de eso importa demasiado frente al magnetismo de sus dos protagonistas. Harrelson y McConaughey pisan con una fuerza tan hipnótica la pantalla que resulta fascinante cada escena que comparten, en la que actúan con una naturalidad tan absoluta que juegan a confundir los límites de la ficción con los del documental.

De ese modo es que queda a la vista cuál es la principal virtud de Casi hermanos, que a la vez resulta también su mayor debilidad, y es la de reposar en exceso en el carisma de su dupla central. Para quienes disfruten con el ida y vuelta entre ambos, esta serie será irresistiblemente encantadora; pero quienes quieran ver una historia que vaya más allá del encanto de sus protagonistas, puede que el resultado les sepa a poco. Aunque quizá el disfrute sea justamente ese, el de dejarse llevar por dos amigos que a fin de cuentas, proponen esta fiesta en forma de serie, a la que quieren invitar a todos sus seguidores.