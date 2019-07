The Spanish Princess: Catalina de Aragón, soberana de telenovela

Paula Vázquez Prieto SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de julio de 2019

The Spanish Princess

Nuestra opinión: buena

(Estados Unidos/2019). Creadora: Emma Frost. Elenco: Charlotte Hope, Ruairi O'Connor, Harriet Walter, Laura Carmichael. Disponible en: StarzPlay.

La figura de Catalina de Aragón, hija menor de los Reyes Católicos y una de las esposas mártires de Enrique VIII, siempre fue la gran desplazada de la historia de la dinastía Tudor. Ana Bolena, la segunda reina del monarca británico (quien se separó de Roma y del papa y consagró en la Reforma su estatus de cabeza del Estado inglés) fue quien perdió la corona y con ella la cabeza, además de ser la madre de Isabel I y la seductora cortesana que ganó un lugar en el reino para perderlo en el patíbulo.

Pero el recuerdo de Catalina siempre fue algo borroso, enviada por Isabel de Castilla a una alianza que quedó trunca de inmediato por la muerte temprana del heredero al trono, retenida en Inglaterra para luego ser abandonada. Sin embargo, para la portadora de una voz femenina en la novela histórica inglesa, Philippa Gregory, este personaje menospreciado por la historia merecía su propia saga.

Inspirada sobre todo en The Constant Princess, la serie creada por Emma Frost para Starz recupera el espíritu novelesco de Gregory, más cercano a la fábula que a los libros de historia. The Spanish Princess es una telenovela -dicho esto sin ninguna carga peyorativa- con vestidos y palacios, cuyas intrigas mundanas son más importantes que las políticas. A diferencia de las otras dos adaptaciones de la literatura de Gregory (The White Queen, sobre Isabel de Woodville; The White Princess, sobre Isabel de York), aquí el peso se desplaza de la figura principal a la de sus antagonistas. Catalina (Charlotte Hope) tiene enemigos por todos lados: Margarita Beaufort (excelente Harriet Walter) es la reina madre, que combate su juventud y protagonismo en el nombre de su sagrado linaje; el joven Enrique VIII es el arrogante sustituto al trono que seduce y es seducido por Catalina en la conquista del poder, y Maggie Pole es el último eslabón de la dinastía York en la Corte, la que vio morir a su hermano para un matrimonio real que hoy la amenaza.

Frost, también guionista de The White Queen y The White Princess, recarga de cierta ominosa simbología la puesta en escena y consigue con ello sacar a la serie del corsé de su edulcorada narrativa. El badajo de la campana que anticipa el cambio de destino, la sangre del parto de Isabel de York como sino de su trágica dinastía, la caza de las aves como síntesis del cortejo amoroso son las mejores estrategias para sustituir la falta de potencia de su protagonista (sobre todo comparada con las de las anteriores series, Rebecca Ferguson y Jodie Comer) y la manipulación de los hechos históricos (sobre todo el multiculturalismo de la corte española) al servicio de una trama rocambolesca.