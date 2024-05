Un recorrido por las flamantes producciones que llegan a la plataforma este mes

Milagros Amondaray PARA LA NACION

Una aterradora miniserie protagonizada por Benedict Cumberbatch sobre una misteriosa desaparición en una lúgubre Nueva York, la flamante ficción de David E. Kelley con Jeff Daniels a la cabeza, el regreso de Bridgerton con otra historia de amor y desencuentro en el centro de la escena... Como todos los meses, Netflix suma variados títulos a su extenso catálogo.

Estas son las principales series que llegan a la plataforma de streaming en mayo:

*Todo un hombre (miniserie)

Todo un hombre Netflix

El prolífico showrunner David E. Kelley (creador de Ally McBeal, The Practice, Big Little Lies, Nine Perfect Strangers, entre muchísimos otros títulos) regresa con una esperada miniserie basada en el libro de Tom Wolfe, A Man in Full, que consta de seis episodios que fueron dirigidos por la ganadora del Oscar Regina King y por el realizador y frecuente colaborador de Aaron Sorkin, Thomas Schlamme. “ Un magnate inmobiliario de Atlanta debe lidiar con feroces enemigos y hacer lo imposible para volver a la cima cuando tiembla la base de su imperio ”, adelantó Netflix sobre la premisa de la ficción coprotagonizada por los brillantes Jeff Daniels y Diane Lane.

El exThe Newsroom interpreta a Charlie Croker, ese hombre de negocios que se lleva el mundo por delante hasta que una situación lo deja al borde de la quiebra de manera inesperada. Sin embargo, su ambición para seguir en lo más alto lo conduce a enfrentarse a abyectos oponentes. “Soy más fuerte que ustedes”, se lo escucha decir a Croke en el adelanto oficial de la ficción que cuenta con trabajos de William Jackson Harper, Aml Ameen, Tom Pelphrey, Bill Camp y Lucy Liu.

“Charlie es un hombre que se cree superior tan solo por su género”, expresó Daniels en diálogo con The Atlanta Journal-Constitution. “ Para él, los hombres saben todo y la fortaleza es lo que manda; en esta serie lo que hicimos fue clavarle un alfiler y dejarlo que se desinfle ”, amplió el ganador del Emmy sobre este flamante personaje al que le entusiasmó interpretar. Disponible desde el 2 de mayo.

*Bodkin (primera temporada)

Bodkin Netflix

La comedia negra con toques de thriller creada por Jez Scharf pone el foco “en un grupo de podcasteros que se dirige a un idílico pueblito irlandés para investigar la desaparición de tres extraños” . Si bien al comienzo los amigos y colegas se abocan a su cruzada con avidez, con el correr del tiempo irán percibiendo cómo el caso presenta obstáculos muy complejos que los pondrán en una posición constante de incomodidad. A medida que cada revelación sale a la luz, el grupo va obsesionándose indefectiblemente con el misterio que rodea a la desaparición, al punto tal de que los limites entre sus vidas y el caso en cuestión empiezan a ser cada vez más finos.

Por otro lado, Bodken arroja luz sobre lo que implica vivir en un lugar pequeño en el que todos dicen conocerse pero, en realidad, terminan siendo unos completos extraños, la gran dicotomía que plantea la ficción protagonizada por Will Forte como Gilbert Power, el podcaster que busca conectarse con sus raíces irlandesas; Siobhán Cullen como Dove, una periodista de investigación; y Robyn Cara como Emmy, la asistente de Gilbert que también tiene mucho para aportar ante los hechos que descubren.

“Quería hacer una serie con humor negro sobre cómo se lleva a cabo un podcast y trasladar el relato a una ciudad apócrifa, a un lugar falso, con gente falsa. Trabajamos mucho en el caso en sí mismo para que no asemeje demasiado a una situación que se haya tratado en una serie true crime, lo cual fue muy difícil, por lo que todo lo artificial que tiene la serie es deliberado ”, explicó Scharf en el evento TUDUM de Netflix. Disponible desde el 9 de mayo.

*Bridgerton (temporada 3, parte I)

La nueva temporada de Bridgerton Prensa

La serie de Chris Van Dusen, producida por Shonda Rhimes y basada en la obra de Julia Quinn, llega con la primera parte de su tercera temporada. La segunda podrá verse a partir del 13 de junio y su narrativa está centrada en el vínculo entre Colin Bridgerton y Penelope Featherington, interpretados por Luke Newton y la talentosísima Nicola Coughlan. “ Mientras las debutantes anhelan ser diamantes de primera, una discreta flor con una doble vida descubre su propio brillo, entre secretos y sorpresas ”, adelantó la plataforma sobre el anticipado regreso de una de sus series más populares.

En cuanto a la evolución de la relación entre los protagonistas de esta entrega, Van Dusen destacó la importancia del camino recorrido en los episodios previos. “Trabajamos de manera ardua en las dos primeras temporadas para establecer la historia de amor de Penelope y Colin”, explicó el showrunner. “ Hay tanto anhelo y tanta angustia en la historia, que va a resultar muy satisfactorio cuando la serie termina focalizándose exclusivamente en ellos dos ”, añadió sobre un relato en el que los prejuicios y las primeras impresiones quedan relegadas cuando los protagonistas comienzan a conocerse de manera mucho más profunda y orgánica, sin intervenciones de terceros.

“Me identifico mucho con Penelope”, aseguró Coughlan en una entrevista con Teen Vogue. “Ella es una mujer que espera en los márgenes hasta que llega su momento, a mí me pasó eso en la industria. Lo que me gusta de su historia es que sale de las sombras y ocupa su espacio, y creo que yo tuve que hacer lo mismo ”, remarcó la exDerry Girls sobre el rol con el que tanto conectó. Disponible desde el 16 de mayo.

*Geek Girl (primera temporada)

Geek Girl Netflix

Para quienes disfrutan de las adaptaciones de literaria juvenil, Netflix suma a su catálogo una ficción basada en una novela young adult de gran éxito: Geek Girl, de Holly Smale. La serie dirigida por Declan O’Dwyer es una coproducción entre Canadá y Reino Unido y está protagonizada por Emily Carey como Harriet Manners, “ una adolescente peculiar que siempre quiso encajar ”. De manera inesperada, la joven descubre una agencia de modelos y, gracias a ello, “comprende que ser única también es especial”. Sarah Parish, Emmanuel Imani, Liam Woodrum, y Zac Looker completan el elenco de esta comedia en la que Carey, ya que había demostrado su enorme talento en House of the Dragon, ratifica su versatilidad y gran futuro como intérprete. Disponible desde el 30 de mayo.

*Eric (miniserie)

Eric Netflix

La talentosa showrunner, guionista y dramaturga galesa Abi Morgan -responsable de grandes series como River, Birdsong, The Split y The Hour- está de vuelta con Eric, un thriller psicológico protagonizado por Benedict Cumberbatch. En cuanto al puntapié del relato, Netflix reveló: “ Junto con un tenaz policía, un padre desesperado lidia con sus demonios mientras busca a su hijo desaparecido en Nueva York” . El actor de El poder del perro se pone en la piel de Vincent Anderson, “uno de los titiriteros más prestigiosos de la ciudad y el creador de un popular programa infantil de televisión” que se aferra a los dibujos que hizo su hijo Edgar cuando este desaparece, dibujos que incluye a una marioneta de un monstruo azul. De esta forma, el hombre se convencerá de que, si logra llevar a ese personaje a la televisión, el pequeño volverá a su casa.

Morgan contó que su miniserie es el retrato de un “viaje tenebroso e impredecible al corazón de Nueva York de los 80 y al polifacético mundo de Vincent” . La ficción de seis episodios dirigida por Lucy Forbes (y producida por Cumberbatch) tiene en sus filas a intérpretes como Gaby Hoffmann, McKinley Belcher III, Dan Fogler, Clarke Peters, Ivan Morris Howe, Phoebe Nicholls, y David Denman. Disponible desde el 30 de mayo.

