Carlos Perciavalle anunció que se convertirá en padre a los 82 años: el especial nombre que eligió para el bebé

Escuchar

A sus 82 años, Carlos Perciavalle ha decidido embarcarse en una nueva y emocionante aventura: la paternidad. Junto con su pareja, Jimmy Casthilos, están esperando la llegada de un bebé a través de un proceso de vientre subrogado.

La pareja expresó su alegría por este nuevo capítulo que está a punto de comenzar y reveló algunos detalles acerca de cómo se prepara para dar la bienvenida al nuevo integrante de la familia. En diálogo con el programa A la Tarde (América TV), el actor y el productor sorprendieron al dar la noticia de forma inesperada y comentar que el nacimiento de la criatura tendrá lugar en diciembre.

En medio de una discusión por el estado de salud actual de Perciavalle, su esposo dijo: “Si tú estás diciendo que le proporciono drogas a mi marido siendo el futuro padre de nuestro hijo, eso me parece canallesco”. Sus palabras generaron un efecto inmediato y tanto la conductora del ciclo, Karina Mazzocco, como el resto del equipo indagaron al respecto.

Carlos Perciavalle y Jimmy Castilhos se casaron en febrero y se convertirán en padres a final de año @jimmycastilhos

“Carlos y yo tenemos un proyecto de ser papás”, aseguró Jimmy. Y continuó: “Lo hemos estado diciendo como motivo de felicidad en todos los móviles, en todo momento dijimos que iba a ser por vientre subrogado”, destacó.

El productor también aclaró que él será el futuro padre biológico de la criatura, mientras que su famoso marido adelantó que ya decidieron qué nombre le pondrán si es varón. “Se llamará Gerónimo Argentino. Quiero que sea argentino y tenga el nombre de su abuelo Castilhos y el nombre de Argentino, porque yo a la Argentina la llevo en el alma”, dijo Perciavalle. “Es un hecho y está elegido hasta el nombre. Si es una nena vamos vamos a ver cómo se llama”, agregó.

A continuación, Castilhos se defendió de ciertas acusaciones contra su persona. “Hemos tenido varias discusiones en el pasado por no darse en ese momento las condiciones óptimas para tener hijos”, apuntó en relación a que ahora sí sería el momento elegido por ambos para dar entregarse a la paternidad. En su defensa, el productor añadió: “Googleen, señores, a ver si salgo como ‘estafador, sinvergüenza, degenerado o violador’ ¡No! en cambio les sale: ‘actor, periodista, productor, laburante, buen hijo, buen hermano y buen pagador’”, expresó.

Perciavalle y su esposo reparten sus días entre Punta del Este y Buenos Aires. En una ceremonia sencilla, la pareja se casó por civil el pasado febrero y dio una gran fiesta para celebrarlo en la ciudad de San Carlos, en Maldonado, Uruguay, rodeada de afectos y amigos. Perciavalle vistió de blanco para tan especial jornada, con un pantalón ancho y una especie de túnica en el mismo tono, que completó con una campera rosa metalizada, brillante. Castilhos, por su parte, optó por un traje azul con una camisa salmón. Ambos utilizaron lentes de sol. Luego celebraron una bendición religiosa y la posterior fiesta para unos 500 invitados en la chacra El Paraíso, en Laguna del Sauce.

Tras comentar en algunas ocasiones su deseo de ser padres, finalmente verán cumplido su sueño a final de año. La noticia de la futura paternidad del actor tiene lugar después de que Perciavalle sufiera recientemente un episodio de hipertensión por el que tuvo que ser hospitalizado. En el programa A la tarde informaron en ese momento: “Perciavalle fue ingresado a una clínica con un pico de presión generado por situaciones que se vienen sucediendo desde hace un tiempo. Algo que él hasta ahora no había hecho públicas, pero ahora la cosa escaló demasiado. Tiene un disgusto enorme y está en la sala de urgencias al cuidado de los médicos hasta que puedan establecer esta situación y volver a la normalidad”, explicaron, destacando que la situación tenía que ver con un fuerte cruce con sus vecinos.

Sobre la confrontación con sus vecinos, el capocómico apuntó ayer en diálogo con el mismo programa: “El que cometió un delito es nuestro vecino y su mujer, que mintieron y dijeron ser amigos durante un tiempo sabiendo de mi condición cardíaca. Fingían ayudarme pero se metían todo el tiempo en casa. Es mi vecino, vive al lado mío con su mujer, y ahora me está volviendo loco. Quiere que me vaya”, expuso el artista. E invitó a la prensa a que “le hagan una nota” para aclarar la situación. “ Él no es una persona limpia, que da la cara, como la he dado yo desde que tengo 17 años. Que alguien diga si alguna vez he cometido alguna maldad contra alguien. Puedo tener miedo contra mi seguridad y la de mi marido, pero yo soy un hombre y Jimmy también”, zanjó.

LA NACION

Temas Carlos Perciavalle