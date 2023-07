Círculo cerrado: Claire Danes regresa al relato de alta tensión en este thriller coral sobre un secuestro

escuchar

Círculo cerrado (Full Circle, Estados Unidos/2023). Dirección y fotografía: Steven Soderbergh. Guion: Ed Solomon. Elenco: Zazie Beetz, Claire Danes, Jim Gaffigan, Jharrel Jerome, Timothy Olyphant, CCH Pounder, Phaldut Sharmay Dennis Quaid. Disponible en: HBO Max. Nuestra opinión: buena.

En 2013, el realizador Steven Soderbergh anunció que se retiraba del cine. Desde ese momento, dirigió ocho películas, cuatro series de TV y hasta algún cortometraje. Círculo cerrado, la serie de HBO Max, ni siquiera es su último trabajo ya que en esta semana tuvo tiempo de lanzar Command Z, una webseries de ciencia ficción alojada en Extension765.com, su sitio en internet. Es evidente que el retiro resultó insólitamente estimulante para la productividad del realizador, aunque acaso no tanto para su creatividad, que se ve afectada por el exceso de trabajo. El autor que a los 26 años ganó la Palma de Oro en Cannes por su debut Sexo, mentiras y video (1989) hace algún tiempo puso a punto un estilo –llamémoslo verité– caracterizado por la cámara en mano (que él mismo suele operar), luz natural y escenarios reales, que hace pensar tanto en el documental como en la libertad protopunk, el ethos que nos dice “basta una cámara -y cierto talento- para hacer una película”, aportada por la nouvelle vague. El contraste entre actores de primera línea, que suelen encabezar calcificados blockbusters de Hollywood y este formato dinámico de cine de guerrilla resulta renovador y estimulante, hasta que empieza a aparecer en uno de sus títulos tras otro.

Tal es el caso de esta nueva serie, protagonizada por Claire Danes, Timothy Olyphant, Dennis Quaid y CCH Pounder, que transcurre íntegramente en locaciones del Bajo Manhattan. De modo característicamente anárquico, este relato coral nos presenta a los miembros de las dos familias protagónicas. Por un lado, están los Browne, Sam (Danes) y Derek (Olyphant), que viven de manejar la carrera del padre de ella, el televisivo Chef Jeff (Quaid), cuyo privilegio queda establecido por el piso del tamaño de una cancha de fútbol en el que viven y por que el mayor problema de su hijo adolescente (Ethan Stoddard) es que no puede decidir cuál de todas sus zapatillas Nike de edición limitada usará en el día. Por el otro, está la familia criminal encabezada por Savatri Mahabir (Pounder), inmigrantes de Guyana dedicados a la estafa de compañías de seguros: procuran pólizas a indigentes, a quienes luego asesinan mediante una forzada sobredosis para cobrar la compensación. Cuando el cuñado de Savatri es ejecutado en lo que parece un ajuste de cuentas mafioso, en vez buscar venganza y recorrer el camino más tradicional de un thriller, la matriarca se vuelca a organizar un ritual mágico para levantar la maldición que cree que pesa sobre su familia. Tal ritual consiste en secuestrar y asesinar al hijo de los Browne: esta muerte injustificada cerraría un círculo de dolor y reestablecería el balance cósmico y la prosperidad de los Mahabir. Para el crimen, importan a dos jóvenes callejeros de Guyana necesitados de dinero que llegan a los Estados Unidos como soldados rasos de este grupo facineroso pero sin mucha experiencia delictiva.

Claire Danes en Círculo cerrado (HBO Max), la nueva miniserie de Steven Soderbergh.

Tras consultar a un sacerdote vudú, la mujer queda convencida de que el rito tiene que desarrollarse bajo coordenadas muy precisas para que funcione: hay que pedir un rescate de exactamente 314.159 dólares (notar el número pi) y, luego, el joven debe ser asesinado dentro de un círculo de tiza dibujado en Washington Square. Este énfasis en la circularidad remite a la idea del karma, el sistema universal de premios y castigos del hinduismo que también se expresa de modo circular en la fórmula “todo vuelve” (“What goes around…” es el eslogan que usa el afiche promocional). El título Círculo cerrado alude a todo esto, pero también a la estructura narrativa de la serie. La historia que no deja cabos sueltos suele ser descripta como “redonda”. Aquí, las acciones que al comienzo parecían inmotivadas en realidad son consecuencia de eventos previos que vamos descubriendo a medida que avanza la trama, hasta que llegamos a la conclusión que se intenta convalidar: todo está conectado. Un guion que refleje tal idea requiere de una gran precisión, que este no alcanza. La serie pertenece al subgénero del thriller que se puede caracterizar como “crímenes sencillos que salen terriblemente mal”. En este caso, un secuestro se convierte en una acumulación catastrófica de errores, traiciones, malas decisiones y malos entendidos que hacen que nada resulte como se esperaba. Sin embargo, para complicar la trama de ese modo, el relato termina recurriendo a coincidencias inverosímiles y a situaciones que no toleran un escrutinio elemental. Es cierto que, como indica el título, todo cierra, pero a costa de tirar la razón por la ventana.

Timothy Oliphant. Claire Danes y Dennis Quaid en Círculo cerrado, del director Steven Soderbergh HBO Max

El giro central de la trama, que no se revelará aquí, está tomado del clásico de Akira Kurosawa La casa en la colina (High and low es su título internacional), a su vez inspirado en la novela policial de Ed McBain El rescate del rey, que por esta vía oblicua reingresa a su país (otro círculo que se cierra). A diferencia de Kurosawa, que se muestra interesado en el problema moral que plantea su historia, Soderbergh parece empeñado en demostrar como el dinero corroe el alma. “¡Es el capitalismo, estúpido¡”, nos grita la serie cada vez que subraya el vínculo del crimen con las diferencias de clase: en todas las clases hay criminales, pero son distintos los tipos de crímenes y de castigos. Con un guion (a cargo de Ed Solomon) confuso y arbitrario, finalmente, es la dirección de Soderbergh, por más que su recurrente estilo tardío ya no aporte novedad, aquello que crea tensión en cada escena, impone agilidad al relato y hace que esta historia se vea fortalecida.