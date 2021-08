Cómo es Heels, un drama familiar ambientado en el mundo de la lucha libre profesional

Inspirada en su propia infancia en una pequeña ciudad de los Estados Unidos, desde esta semana se puede disfrutar en la plataforma StarzPlay de Heels, la historia de una familia en conflicto y cruzada por la pasión por la lucha libre. Protagonizada por Stephen Amell, ex Arrow, y Alexander Ludwig, de Vikingos, es una mirada diferente a una pasión estadounidense que rara vez es retratada desde el drama. “Es un mundo perfecto para contar una historia”, le dijo a LA NACION su creador, Michael Waldron.

Heels, ambientada en una pequeña comunidad de la ciudad de Georgia, se centra en la relación entre Jack y Ace Spade, hijos de un famoso productor de lucha que falleció y dejó un negocio familiar con más de un secreto y muchas disputas. La tradición del espectáculo impone que alguien sea “el bueno” y otro “el malo”, una lógica que no se cumple debajo del ring, en donde todos luchan por sobrevivir.

Se trata de la primera serie pensada y escrita por Waldron que, sin embargo, debió esperar cinco años para volverse realidad. En el medio el realizador se consagró como guionista de series como Rick & Morty y, más recientemente, Loki para Disney+. El autor se sentó con OLA NACIN y contó un poco más sobre cómo imaginó esta historia diferente.

-¿Por qué llevó tanto tiempo que Heels viera la luz?

-Heels fue lo primero que escribí en mi carrera, tuve la idea y me puse a bajarla en episodios en 2015. Y ya tenía muchísimo escrito cuando me llamaron de otros trabajos y me detuve. Lo envié a StarzPlay, quienes lo leyeron pero no dijeron nada. Y después empecé a tener otros trabajos, como Rick & Morty, y Starz recordó Heels, y cuando lo hizo fue una sorpresa y una alegría. Pero yo estaba en ese momento totalmente comprometido con Loki, así que se nos ocurrió llamar a un showrunner para que lo haga. Así entró en escena Mike O’Malley, quien me ayudó a terminar los guiones y se hizo cargo de todo. Fue como dar en adopción a un niño propio, pero realmente creo que lo dejé en las mejores manos. Es como si hubiera encontrado una familia incluso mejor que yo y estoy increíblemente orgulloso de lo que lograron.

-La lucha libre profesional es una actividad muy popular en los Estados Unidos pero quizá no tan conocida en otras latitudes, como la Argentina. ¿Cómo se la presentarías a alguien que no sabe nada del tema?

-La lucha profesional es una parte central de la cultura estadounidense, es una suerte de escenario donde se desarrollan los mitos en el mundo real y, en muchos sentidos, es como una versión en carne y hueso de los cómics. Es decir, Dwayne “The Rock” Johnson es hoy la máxima estrella del cine en mi país y posiblemente en el mundo, y empezó como luchador libre. Lo mismo podés decir de John Cena o de Dave Bautista. La escena de la lucha crea estrellas que son más grandes de lo que puedas imaginar. Y no tenés que ser fanático para conocerlo o disfrutarlo: es algo bastante natural.

Después de Arrow, Stephen Amell se mete ahora en un drama familiar Quantrell Colbert

-¿Y por qué eligiste este mundo como escenario para tu primera serie?

-Siempre fui un apasionado de la lucha libre profesional, sobre todo cuando se da en pequeños pueblos pequeños: es un universo fascinante y perfecto para encarar una historia porque tenés muchos personajes que están comenzando, o que han comenzado, desde abajo. Y todos tienen un sueño, un gran sueño que quieren cumplir y que ven a la lucha profesional como la manera perfecta de lograrlo. Ese origen y esa motivación es un punto perfecto para contar una historia.

-Todo esto que contás está muy bien reflejado en la serie porque sobre el ring la lucha profesional tiene a sus héroes, sus villanos, sus propias narrativas… ¿Creés que lo que sucede sobre el escenario es, en algún sentido, algo literario?

-¡Sin dudas! Es cultura y ficción en acción. En una temporada de lucha libre hay una docena de historias dando vueltas, que se cruzan, que comienzan y terminan. En ese sentido es como una gran historia de televisión coral, son narrativas diferentes que corren paralelas entre sí y chocan en algún momento. Es… ¡simplemente lo mejor de una historia!

Alexander Ludwig, conocido por muchos por Vikingos, es uno de los hermanos que debe luchar arriba y debajo del ring Quantrell Colbert

-¿Y qué nos podés decir del elenco? Porque la química de los dos hermanos es necesaria para que la historia avance y eso se nota en pantalla…

-Bueno, no puedo dejar de decir que tuve mucha suerte. Lo que logran Stephen Amell y Alexander Ludwig como hermanos es simplemente increíble. Es una mezcla realmente genial de actuación dramática pero también de cariño y de vulnerabilidad. Y pensá que necesitábamos a un elenco que físicamente fuese muy potente por el tipo de historia: los luchadores tienen cuerpos de atletas olímpicos. Así que encontrar esa combinación no era nada fácil pero lo logramos