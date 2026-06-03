Cómo será Zambrano, la serie que promete mostrar la cara más oscura del universo de El Encargado

Cynthia Caccia 3 de junio de 2026 06:00 13 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Series de tv

Miércoles 27 de mayo. Semana 11 de rodaje. Barrio de San Nicolás. La cita en el set es a las 8 de la mañana. La locación de esta semana, la última de rodaje, es el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas. Sus pasillos y sus oficinas se ven un poco diferentes a lo habitual. Por estos días, tomaron forma de juzgado, ese ámbito en el que el protagonista de esta serie se mueve como pez en el agua. Después de pasar por maquillaje, peinado y vestuario, los actores ultiman detalles del guion. Mientras las cámaras y las luces se acomodan, repiten la letra en voz alta, hacen ejercicios para calentar la voz y no falta algún que otro chiste para romper el hielo de la mañana.

“Silencio… Acción”, grita el director Martín Hodara dando luz verde a una escena que será grabada por planos y repetida hasta el cansancio. “Gracias, señor Presidente. La defensa va a exponer una lectura distinta de los hechos basada en la prueba que se generará en este debate…”, dice Gabriel “Puma” Goity como puntapié de un discurso cargado de tecnicismos jurídicos que, por un momento, nos hace creer que estamos frente a uno de los mejores abogados penalistas del país. “Corten”, vuelve a gritar el director y, tras algunas pequeñas indicaciones, pide una toma más. Esta secuencia pertenece al último episodio de Zambrano, el spin off del personaje que Goity interpreta en El Encargado y que llegará a la pantalla de Disney+ en 2027.

Gabriel Goity en la piel de Matías Zambrano, el ambivalente personaje de El Encargado Gentileza Disney+

“Esta escena sucede en su territorio de combate, donde hay que mostrar al personaje más sólido para que le teman”, le dice su intérprete a LA NACION en uno de los parates de la grabación. Goity se refiere a esas facetas desconocidas de su personaje, esas que lo mostrarán como un abogado súper hábil que conoce “todas las trampitas del universo judicial”. “Me parece que Zambrano tiene muchísimo para ofrecer. Es un personaje mucho más profundo que el que ves en El Encargado”, advierte el actor que está feliz de poder revelar otro costado de su composición.

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En esa revelación, conoceremos a su grupo de amigos, a su secretaria de toda la vida, la relación que tiene con su hijo Ulises y cómo conoció a “Piquito”, su nueva pareja. “Una cosa es Zambrano papá o Zambrano exmarido y otra, en su profesión. Todo lo que tiene de seguro como abogado, le falta en su vida personal”, remarca quien, además, navegará por los avatares y las debilidades de este polémico y sombrío hombre de leyes.

Una de las salas del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas convertida en juzgado. En la escena se ve a Zambrano junto a su defendido, Tagliaferro (interpretado por Mike Amigorena) y a Andrés Gil en el rol de juez Gentileza Disney+

Producida por Pampa Films y creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, esta comedia negra -original de Hulu- tendrá siete episodios y, al igual que El Encargado, contará con Guillermo Francella como productor ejecutivo. “El personaje de Zambrano es muy rico. La repercusión que tuvo en la calle fue enorme, así que esta serie fue casi un clamor popular”, cuenta Duprat mientras su socio anticipa: “Es una historia con una estética cinematográfica muy trabajada y con un enorme valor de producción, algo completamente inusual para Argentina”.

Eliseo y Zambrano: las dos caras de una misma moneda

Guillermo Francella y Gabriel Goity en una escena de El Encargado 3 Disney +

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Si bien Zambrano es un spin off que se desprende de El Encargado, promete diferenciarse bastante de la serie que lo originó. “El programa va a ser más oscuro, más real, y justamente eso es lo que más me gusta en lo personal”, confiesa su protagonista sobre esta producción que temporalmente abarcará las cuatro temporadas de la serie liderada por Guillermo Francella. “Esta primera temporada transcurre en un lapso de tiempo que va desde la primera temporada de El Encargado hasta el final de la cuarta; recién estrenada. Es como que la temporalidad de ambas series quedará a la par luego de que veas Zambrano”, explica Duprat.

Si bien se plantea como una historia independiente, por supuesto que habrá guiños a su serie “madre”. También interacciones con sus personajes, lo que permitirá que el espectador advierta en qué momento de la historia de Eliseo se encuentra. Sin embargo, los autores aclaran que no es condición indispensable haber visto la trama anterior para entender ésta. “Es una serie distinta, con otra dramaturgia y otra búsqueda estética, pero que convive y dialoga con la otra”, advierten.

Goity y Amigorena junto a Mariano Cohn, en pleno rodaje Gentileza Disney+

Otra de las diferencias que señalan es que los siete episodios de esta comedia funcionarán con total independencia entre sí, sin seguir una trama lineal como fue el caso de la serie de Francella. “Conoceremos el trasfondo de cosas que vimos en El Encargado pero desde la mirada de Zambrano”, advierten los guionistas mientras confiesan que fue un trabajo muy artesanal poder ensamblar todo: “Trabajamos mucho el multiverso con Gastón, Martín Hodara, Diego Bliffeld (también guionista) y Martín Bustos para coser la temporalidad de la serie y encontrar los diferentes puntos de vista desde la óptica de Zambrano. Habrá cruces, disparadores y cosas no reveladas antes, que los fans van a disfrutar un montón”, destaca Mariano Cohn.

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Para llevar a cabo esta gran idea, el equipo de continuidad se encontró con un gran desafío. “Hubo que recrear lugares, autos y vestuario para que esos guiños tengan sentido”, cuentan desde producción. Sin embargo, el obstáculo mayor fue el look del personaje: en las dos primeras temporadas, Zambrano está con barba mientras que en la tercera y cuarta aparece afeitado. “Por lo general, nosotros grabamos por locación, no cronológicamente. Llegamos a un lugar y filmamos todas las escenas de la temporada que ocurren ahí. Pero, en este caso, no pudimos hacerlo así. Entonces filmamos las tres primeras semanas con barba y después lo afeitamos y rodamos todo del capítulo 4 al 7. Obviamente tuvimos que volver a locaciones a las que ya habíamos ido pero no había otra manera de matchear esa continuidad”, explica uno de los productores.

Eliseo tendrá una aparición en la serie de Zambrano

Para los que preguntan si Eliseo va a aparecer en este spin off, la respuesta es un sí rotundo. Además de oficiar como productor ejecutivo, Francella hará algunas apariciones que le aportarán un plus especial a esta nueva trama. “Eliseo no es nada sin Zambrano y Zambrano no es nada sin Eliseo; son dos caras de una misma moneda”, reflexiona Goity mientras revela lo que significa compartir el set con su amigo de toda la vida. “Es un premio. De hecho, fue Guillermo el que me convocó. Ahí caímos en la cuenta de que hacía 20 años que no trabajábamos juntos, así que fue una felicidad enorme”.

“Guillermo hizo unas participaciones especiales muy explosivas. Juntos son como el coyote y el correcaminos. La química entre Guillermo y el Puma es maravillosa. Hay una escena muy surrealista, que es para alquilar balcones”, anticipa Duprat sin querer spoilear demasiado. Respecto a cómo es tener a Francella dentro del equipo de producción, confiesa: “Lo escuchamos y lo valoramos mucho. Surgen debates y discusiones muy intensas que hacen más robustas las ideas; somos un equipo”.

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Eliseo no será la única figura que participará de este nuevo multiverso. También vuelven Viviana Puerta (en el rol de Romina, la exmujer de Zambrano), Vicente Cohn (en el papel de Ulises, su hijo) y Agustina Agazzani (como Jessica “Piquito”, su nueva novia). Por supuesto que, al tratarse de una trama distinta, no faltarán las caras nuevas, entre las que se encuentran Florencia Raggi, Mike Amigorena, Nicolás Pauls, Osmar Nuñez, Mimí Ardú, Guillermo Pfening, Alex Pelao, Fabián Mazzei, Marcelo Mazzarello y Andrés Gil, entre otras figuras.

“Compromiso y entrega”

Mientras que en su vida personal Matías Zambrano es un fracasado, en su profesión es todo lo contrario. Hábil y locuaz, este hombre demostrará por qué es uno de los mejores abogados penalistas del país. “Cuando hago un personaje me baso en el guion, pero también busco referencias. En este caso, observé a algunos abogados famosos para ver la verba, cómo hablan y sus características, sobre todo, cuando están en acción. Me gusta ver la conducta que adquiere la persona en su lugar de trabajo”, dice Goity, mientras confiesa que el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ha sido de una gran ayuda a la hora de componer a este letrado.

Cualquiera podría pensar que un guion cargado de tantos tecnicismos judiciales es el reto más difícil de encarar para un actor; sin embargo, eso no fue problema para un intérprete de la talla de Goity. “Es fascinante, me encanta. Hay que sentarse y estudiar. Aprender la letra es difícil pero lo más complicado es decirlo bien, hacer que te creas todo eso. Memoria puede tener cualquiera pero tenés que decirlo de una manera que no suene de memoria”, se sincera quien, después de 10 o 12 horas diarias de rodaje, llega a su casa y se pone a estudiar. “Los fines de semana también”, aclara dando cuenta que convive con Zambrano 24/7.

“Es un protagónico absoluto, estoy en todas las escenas, por lo tanto, la entrega es total”, subraya. Aunque, minutos después, confesará que “el compromiso” y “la entrega” es la única manera en que concibe su trabajo. “Todos mis trabajos los encaro como un desafío. Yo soy actor las 24 horas y estoy pensando en el personaje las 24 horas. Es una forma de vida, es mi pasión”, declara quien, cada vez que asume un papel, tiene un claro objetivo: “Que sea inolvidable”. “Sin falsa modestia, siempre me sentí protagonista por más que mi personaje sólo diga: ‘La mesa está servida’. Yo voy a hacer que me mires a mí. Estudié para eso, nadie me regaló nada y me encanta que así sea”, advierte.

Goity junto a Gastón Duprat, entre toma y toma Gentileza Disney+

“El Puma no hizo un protagónico, hizo un mega protagónico, y eso lo obligó a participar en todas las escenas, todos los días de rodaje. Es un actor muy fino interpretando, tiene un tono muy realista y muy contemporáneo, un rostro único. Fue un placer filmar con él”, coinciden los creadores de esta serie sobre el trabajo de su protagonista en el set.

“Cualquier semejanza con la realidad, es mera coincidencia”

En este afán por ver a Matías Zambrano en su ámbito laboral, la serie abordará el complejo entramado que ofrece el universo judicial; algo que -según cuentan- da posibilidad de mucho juego, enriqueciendo aún más la trama. “Siempre me gustó jugar ‘lo real’. Me gusta que los personajes hagan reflexionar, que incomoden, que provoquen”, lanza Goity con un tono pícaro.

Su comentario no es ingenuo. El actor sabe que, al igual que pasó con el sindicato de encargados, esta versión tan oscura de Zambrano puede llegar a generar polémica entre los jueces y los abogados. Sin embargo, parece no preocuparle demasiado. “Eso hablaría de que estamos haciendo un éxito. Una historia es un éxito cuando la gente se siente identificada con lo que está viendo. Ese es mi trabajo”, afirma al tiempo que aclara: “Nosotros no estamos diciendo que la Justicia es corrupta. Son corruptas las personas”.

“El universo de Zambrano es mucho más que eso”, dicen los autores, que se esfuerzan por dejar en claro que, si bien el tema judicial estará presente, sólo será de manera lateral. “Nosotros no hacemos series o películas para provocar algo en el mundo sindical como sucedió con El Encargado, o en el judicial como podría ser este caso, nunca es ese el motor”, aclara Duprat mientras su socio reconoce: “No nos la vamos a dar de ingenuos, sabemos que nuestros proyectos no pasan desapercibidos y traspasan la pantalla para ir a las veredas, los bares y las casas, donde el público las comenta y reflexiona. Definitivamente, nos gusta mucho que suceda ese impacto social con nuestras cosas, que la gente las viva con intensidad”.

Zambrano brindará una nueva mirada sobre este personaje tan polémico Gentileza Disney+

Para retratar lo que sucede dentro de este mundo “en tono crítico”, los guionistas apelaron al humor. En lo que refiere a los tecnicismos y términos judiciales, contaron con un asesor de lujo: el periodista e historiador argentino Carlos Pagni. Sin embargo, ellos se atajan de antemano: “Como pasa con esos cartelitos que te ponen antes de ver las series, nosotros vamos a decir: ‘Cualquier semejanza con la realidad, es mera coincidencia’”, bromea Duprat.

El rodaje en números

El rodaje, que todos describen como “muy ambicioso”, duró tres meses y finalizó el pasado 29 de mayo. A lo largo de las 52 jornadas, de 12 horas cada una, se usaron alrededor de 50 locaciones, entre las que se destacan el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, la Sala de Audiencias de la Ciudad de Buenos Aires, el edificio de El Encargado, la cancha de Lanús y la del Club Atlético Estudiantes en Caseros, donde –según pudo saber LA NACION- se filmaron las escenas en las que Zambrano incursiona en la representación de jugadores de fútbol.

Entre técnicos, productores, equipo de dirección, maquilladores, peinadores y vestuaristas, el equipo asciende a más de 150 personas, además de los 130 actores y 1500 extras que participaron. “Hicimos una obra de teatro de cero desde el libro, la música y la confección de vestuario… Construimos una réplica de una estatua de la Justicia de más de 5 metros y medio, y así podría seguir enumerando cosas”, revela Mariano Cohn sin mencionar el universo de pasillos judiciales, de allanamientos y reconstrucciones de crímenes que se recrearon para esta trama.

“Hacemos cine, es una calidad de excelencia absoluta. Este tipo de programas en otra parte del mundo se hace en cinco, seis meses. Acá nosotros lo hacemos en la mitad del tiempo”, reflexiona Goity, quien a la hora de elegir un proyecto prioriza que tenga “un buen libro” y sea con “un buen equipo”.

“Por ejemplo, si me dicen de hacer Hamlet, yo pregunto con quiénes vamos a ir a combatir. Es tan hermoso tener equipo. Yo vengo del rugby y el rugby crece en equipo. Allí todos somos importantes, todos tienen su lugar. Puede haber uno que sobresalga más que otro, pero es gracias a que todos se rompieron el alma para que eso suceda. Eso es lo que trato de aplicar en mi trabajo. Mi asistente tiene que estar bien, los maquilladores tienen que estar contentos”, advierte este líder nato que, en cada desafío, se ocupa de que el grupo tenga pertenencia.