El año próximo se cumplirán dos décadas de la tragedia de Cromañón, uno de los hechos más trágicos de la historia reciente de la Argentina que resultó en la muerte de 197 personas y más de mil heridos entre los asistentes al recital que la banda Callejeros brindaba en el local ubicado en el barrio de Once. Se trata de una herida social todavía abierta que, en 2024, sumará una serie de ficción al considerable volumen de material de archivo y periodístico publicado sobre el tema: la plataforma de streaming Prime Video acaba de anunciar que la serie Cromañón, producida por Armando Bo y escrita por Josefina Licitra, Pablo Plotkin y Martín Vatenberg, se estrenará el año que viene y adelantó algunos de los detalles sobre el programa grabado durante este año en Uruguay.

Dirigida por la cineasta chilena Marialy Rivas (Joven y alocada) y la argentina Fabiana Tiscornia, colaboradora de Lucrecia Martel y realizadora de la serie Limbo y el largometraje La reina del miedo, la ficción contará la historia de un grupo de amigos adolescentes cuyas vidas fueron alteradas por el incendio ocurrido en República Cromañón el 30 de diciembre de 2004 .

La trama está contada desde el punto de vista de Malena (Olivia Nuss), una chica de 19 años que sueña en convertirse en artista, y está dividida entre el amor por su novio Lucas (José Giménez Zapiola) y su atracción hacia el mejor amigo de Lucas, Nico (Toto Rovito). La noche del incendio, Malena asiste al recital de su banda de rock favorita con sus amigos sin saber que perderá a muchos de sus seres queridos en ese lugar. Cuatro años más tarde regresa a su barrio de la infancia para reconciliarse con el pasado y sobreponerse a la culpa que siente por seguir viva.

“Estamos emocionados de llevar Cromañón al público de la Argentina y el mundo a través de Prime Video. Es un proyecto grande en términos de producción, pero con mucha intimidad. Había muchas formas de abordar esta historia, pero se impuso la fuerza de las vivencias personales de miles de jóvenes que amaron a sus amigos y el rock. La serie va a conectar, sin dudas, con todas las generaciones, y ayudará a seguir generando conversación alrededor de este hecho que marcó profundamente a la sociedad argentina”, escribió Bo en el anuncio sobre la serie, que si bien es una ficción, contó en su desarrollo con la asesoría de muchas de las personas que fueron víctimas y testigos de la tragedia. De hecho, desde sus redes, el productor celebró el lanzamiento del proyecto con las imágenes de la reunión realizada entre la producción, los actores y los sobrevivientes que aportaron sus diferentes perspectivas sobre los hechos.

La serie recreará los trágicos hechos ocurridos el 30 de diciembre de 2004

Más allá de que todavía no se conoce la fecha exacta del estreno de la serie, sí está confirmado su lanzamiento en los más de 240 territorios en los que está disponible Prime Video. Así sucedió antes con producciones locales originales de la plataforma como las series Barrabrava, El fin del amor, Maradona: sueño bendito y Iosi, el espía arrepentido. De hecho, esta última recientemente fue elegida por los críticos televisivos del diario The New York Times como uno de los mejores programas internacionales del año.

El equipo de Cromañón frente a las cámaras se completa con los reconocidos intérpretes Soledad Villamil, Luis Machín, Paola Barrientos, las apariciones especiales de Esteban Lamothe y Muriel Santa Ana, y la participación de Carolina Kopelioff, Kevsho, Alan Madanes, Lautaro Rodríguez, Dani La Chepi y Antonia Bengoechea.