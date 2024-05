Dark Matter: un thriller adictivo que usa la ciencia ficción para reflexionar sobre las vidas no vividas

Escuchar

Dark Matter (Estados Unidos/2024) Dirección: Jakob Verbruggen. Guion: Blake Crouch. Fotografía: John Lindley. Elenco: Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Alice Braga. Disponible en: Apple TV+. Nuestra opinión: buena.

La fantasía sobre realidades alternativas es una constante en los relatos de ciencia ficción. La posibilidad de utilizar algún tipo de tecnología avanzada, para que una persona pueda visitar otras versiones de sí misma (provenientes de otras épocas temporales u otros universos paralelos), es un disparador que no pierde atractivo. A través de esa premisa, la acción puede virar hacia la comedia disparatada (La magnífica aventura de Bill y Ted), el drama (Te amaré por siempre), la aventura (Volver al futuro), o incluso el relato de superhéroes (Spider-Man: a través del Spider-Verso). Pero en el caso de Dark Matter ese concepto sirve para construir no solo un atrapante thriller, sino también una reflexión sobre las vidas no vividas y las decisiones no tomadas.

La acción comienza con Jason Dessen (Joel Edgerton), un físico que vive una cotidianeidad agridulce, en la que si bien disfruta de su familia, no por eso deja de sentirse frustrado profesionalmente. A pesar de ser un hombre brillante, Dessen nunca logró destacarse, y por eso mira con envidia el avance de un amigo suyo, que se desenvuelve en el mismo campo. Pero todo cambia cuando el protagonista es secuestrado por un misterioso hombre, que lo golpea hasta dejarlo inconsciente. Minutos después, Jason despierta en un laboratorio en el que no conoce a nadie, aunque todos están familiarizados con él.

Joel Edgerton, Jennifer Connelly en Dark Matter Captura

Luego de escapar de ese lugar, el protagonista descubre que su vida ya no es su vida, y aunque inexplicablemente la gente lo reconoce como un físico prestigioso, su familia y sus amigos viven realidades muy distintas. En simultáneo, un segundo Dessen disfruta de la vida familiar y de ese trabajo gris que antes parecía aburrirlo, y entonces para el espectador la respuesta se hace evidente. Un Jason proveniente de una realidad alternativa intercambió lugares con el protagonista original, y de esa manera le robó su vida. Ahora el héroe de la historia deberá descubrir la forma de volver a su realidad, y arrebatarle a su otro yo, su antigua vida perdida.

La ciencia ficción como excusa

Basada en la novela homónima de Blake Crouch, Dark Matter utiliza como excusa la ciencia ficción para sumergirse en la mente de un personaje introspectivo, que debe comprender la extraordinaria situación en la que se ve envuelto, en donde tiene una relación muy distinta con aquellas personas que ya conoce (de ese modo, su esposa en esa nueva realidad ya no es su esposa, sino solo una amiga). Entonces el logro de esta serie es que no pone el acento de manera exclusiva en el aspecto fantástico del asunto, sino más bien en otorgarle a Dessen un camino de autodescubrimiento, que lo lleva a poner en perspectiva sus éxitos y fracasos, y plantearse si acaso sus frustraciones esconden en realidad, logros disimulados que nunca supo ver.

Joel Edgerton, protagonista de Dark Matter Captura

Dicho de esa forma, Dark Matter hace foco en un personaje que visita las realidades que no supo (o no pudo, o no quiso) construir. A lo largo de su periplo, Jason comienza a revalorizar el camino elegido, que ahora puede perder en manos de una versión alternativa de sí mismo. Mientras tanto en la vereda opuesta, ese otro Jason que disfrutaba de un éxito frívolo desde la soledad, ahora saborea esa vida familiar que le robó al protagonista.

Puede que Dark Matter tenga una moraleja obvia, que hasta puede amenazar con ser algo cursi. Pero el ritmo del relato, ese pulso que lleva al espectador a convivir con el desconcierto que una y otra vez golpea a Jason, se traduce en una trama fantástica, sencilla en su planteo aunque atrapante en su desarrollo. Ese nervio que atraviesa al héroe de la historia impacta de manera directa en el espectador, que seguramente, y como le sucede a Dessen, al menos una vez probablemente fantaseó con cuáles fueron las decisiones que lo llevaron a ser quién es. Y en esa incógnita es que el propio televidente termina encontrándose en la mirada del protagonista de esta serie.