La emoción de Ariel Rodríguez Palacios porque su hijo se graduó en Harvard: “Estamos orgullosos”

Fueron días de muchas emociones para Ariel Rodríguez Palacios. Junto a su esposa Valeria Palazzo se tomaron un avión a los Estados Unidos, para acompañar a uno de sus cuatro hijos en un día muy importante. Gaspar se graduó en la Universidad de Harvard y recibió su título. El cocinero, como buen padre orgulloso, compartió en sus redes sociales las mejores fotos y videos del evento.

Ariel y Valeria junto a su hijo Gaspar, que finalizó sus estudios en Harvard (Foto: Instagram @arielrodriguezpalacios)

Los chicos crecen y comienzan a buscar sus propios caminos. Mientras algunos optan por seguir el mismo camino que alguno de sus padres, otros optan por profesiones un tanto diferentes. Así como Felipe, uno de los hijos de Ariel Rodríguez Palacios, optó por abrirse camino en el mundo de la cocina, Gaspar se inclinó por los números. El joven realizó un posgrado en la Escuela de Negocios de Harvard (Harvard Business School) y acaba de recibir su diploma. Sus padres dijeron presente en la ceremonia de graduación y celebraron su logro.

Ariel Rodríguez Palacios celebró la graduación de su hijo en la Universidad de Harvard (Foto: Instagram @arielrodriguezpalacios)

“Estamos orgullosos de tus logros Gaspar. ¡Felicitaciones! Te queremos”, expresó el cocinero en una publicación que realizó en Instagram. Sus palabras estuvieron acompañadas por un breve video con una recopilación de imágenes del día de la ceremonia, la cual contó con una gran convocatoria de familiares y amigos de los graduados.

En las imágenes, se pudo ver el momento en el que el joven subió al escenario a recibir su diploma. Además, hubo fotos con sus padres y con sus compañeros. Incluso, uno de los detalles que más llamaron la atención fue que además del birrete, sobre la toga negra con detalles en rojo, el graduado tenía colgada una bandera argentina, lo que dio cuenta de que sigue muy aferrado a sus raíces.

Ariel con su hijo Gaspar durante su graduación (Foto: Instagram @arielrodriguezpalacios)

Valeria Palazzo junto a su hijo Gaspar en la graduación (Foto: Instagram @arielrodriguezpalacios)

La graduación de Gaspar Rodríguez Palacios, en la prestigiosa casa de estudios ubicada en el estado de Massachusetts, generó mucha curiosidad entre los seguidores del chef. Varios quisieron saber qué había estudiado, y el conductor de Ariel en su salsa (Telefe) les explicó que su hijo estudió Finanzas.

Asimismo, algunos de sus seguidores lo elogiaron por el gran logro de Gaspar. “Felicitaciones a la familia Palacios. Todos se rompen el lomo laburando, nadie les regaló nada”; “Ver los logros de los hijos no tiene precio. Felicitaciones, Gaspar y para toda la familia”, fueron algunos de los comentarios. Incluso un usuario, con humor, advirtió: “Me imagino que tiraste un disco y cocinaste para todos unos choris a la pomarola”.

El cocinero viajó a los Estados Unidos para acompañar a su hijo (Foto: Instagram @arielrodriguezpalacios)

Gaspar Rodríguez Palacios finalizó su posgrado en Finanzas en la Escuela de Negocios de Harvard(Foto: Instagram @arielrodriguezpalacios)

Sin embargo, también estuvieron aquellos que cuestionaron al cocinero por las decisiones académicas de su hijo. “Está bien que cada quien hace lo que quiere con su plata, ¿pero ir a Harvard a estudiar chef? El mismo padre es Capo (o dueño) del IAG y lo manda a otro lado. Es más por vender humo que la misma profesión. Que huecada...”, expresó un usuario de Instagram. Pero, lejos de enojarse, Ariel le respondió con una aclaración: “No estudió chef. Felipe es Chef, Gaspar no”, explicó.

Rodríguez Palacios tiene cuatro hijos junto a Valeria Palazzo. Así como Gaspar hizo un posgrado en Finanzas, Felipe decidió seguir sus pazos y dedicarse a la cocina. Incluso semanas atrás, en diálogo con Pía Shaw para LA NACION, el cocinero destacó la gran labor del joven como chef. “Felipe le pone una impronta moderna y me enseña un montón de cosas. Él hizo una carrera mucho mejor que la mía. Vivió siete años en Francia, estuvo en Japón, trabajó en un restaurante tres estrellas Michelin de esos súper exigentes. Me superó. En formación me da ocho vueltas, es muy bueno”, contó orgulloso.

LA NACION