Con el comienzo de febrero, muchos -los que todavía conservan el hábito- ya deben haber comprado sus agendas para 2024 o al menos programado sus calendarios electrónicos para organizar el año. Para ellos, los previsores, Netflix anunció este jueves muchas de las series y películas que estrenará en los próximos meses. La lista está llena de regresos esperados, novedades y sorpresas que los espectadores tendrán a su disposición desde la próxima semana en adelante.

Por el lado de las series, además de la confirmación del estreno este año -aun sin fecha-, de El eternauta y Envidiosa, las dos ficciones producidas por la plataforma en la Argentina, la lista arranca el próximo jueves 8 con el estreno de Siempre el mismo día, una nueva adaptación de la novela de David Nicholls que cuenta la historia de Emma y Dexter, un par de estudiantes cuyas vidas se entrelazan desde el primer día de la universidad. Cada episodio reflejará sus encuentros con el paso de los años, una estructura narrativa que parece adaptarse mejor a la novela original que el film protagonizado por Anne Hathaway estrenado en 2011.

Una imagen de Avatar: la leyenda de Aang Netflix

El 22 de febrero llegará a Netflix Avatar: la leyenda de Aang, la versión con actores de la popular serie animada que ya había sido llevada al cine por M. Night Shyamalan en la fallida El último maestro del aire. La fantasía cuenta la historia de un mundo en el que las naciones de Agua, Tierra, Fuego y Aire conviven en paz gracias al Avatar, el maestro de los cuatro elementos. Pero cuando la nación del fuego empieza su furia conquistadora, la única esperanza es encontrar a la nueva encarnación del Avatar. Y ahí aparece Aang (Gordon Cormier), un joven perteneciente a los Nómades del Aire, que despierta para reclamar su destino de maestro de los cuatro elementos.

Jóvenes altezas Photo Credit: Robert Eldrim/Netflix - Netflix

En marzo, llegará la tercera y última temporada del drama juvenil Jóvenes altezas, programado para estrenarse en dos partes a partir del lunes 11 y dos producciones de gran presupuesto y gran ambición creativa: por un lado, el 21 será el turno de la serie de ciencia ficción El problema de los 3 cuerpos, la adaptación de la novela del autor chino Liu Cixin que hicieron David Benieff y D.B. Weiss, los creadores de Game of Thrones. Y antes del fin de marzo llegará a la plataforma Los caballeros, una continuación de la película de Guy Ritchie protagonizada por Matthew McConaughey que ahora tiene a Theo James (The White Lotus) en el papel principal.

Andrew Scott en Ripley Netflix

Uno de los regresos más esperados, -estreno que se postergó por la huelga de guionistas y actores de Hollywood-, es el de Bridgerton, cuya tercera temporada llegará, también en dos partes, el 16 de mayo. Entre los otros retornos que los espectadores esperan ansiosos, Netflix ya confirmó para 2024 el estreno de la segunda parte de la exitosa serie coreana El juego del calamar, la segunda entrega de La diplomática, la cuarta de Emily en París, la tercera de la encantadora Heartstopper y las despedidas de The Umbrella Academy y Cobra Kai.

Además, la plataforma presentará este año nuevas propuestas de alto perfil como la miniserie Cien años de soledad, basada en la novela de Gabriel García Marquez; Senna, la biografía del corredor de Fórmula Uno brasileño grabada en parte en la Argentina; y Ripley, una nueva mirada sobre el personaje de Patricia Highsmith protagonizada por Andrew Scott. The Perfect Couple, una miniserie creada por la directora Susanne Bier que encabezan Nicole Kidman, Eve Hewson y Dakota Fanning, y la adaptación en clave de comedia del documental chileno El agente topo, que protagonizará Ted Danson a partir de los guiones de Mike Shur (The Good Place), también serán grandes apuestas para este 2024.

Un año de película

En octubre de 2023, a tiempo con el lanzamiento de Maestro, la película de Bradley Cooper producida por la plataforma, Scott Stuber, el responsable del área de largometrajes de Netflix, anunció un cambio de estrategia en relación a su producción de películas que prometía concentrarse más en la calidad de sus films que en la cantidad producida. Un plan que probablemente empiece a notarse recién en 2025 aunque ya no será bajo el comando de Stuber, que acaba de dejar la plataforma para fundar su propia compañía de producción.

Más allá de los cambios por venir, lo cierto es que la lista de largometrajes anunciada hoy está compuesta por una gran variedad de géneros y la presencia de reconocidos actores de la pantalla grande. Del lado de las producciones locales, están confirmados (aunque sin fecha precisa), los estrenos de Campamento con mamá, el film protagonizado por Natalia Oreiro y dirigido por Martino Zaidelis; Descansar en paz, de Sebastián Borensztein, con Joaquín Furriel y Griselda Siciliani; Goyo, de Marcos Carnevale, con Nicolás Furtado, Cecilia Roth y Soledad Villamil; El hombre que amaba los platos voladores, de Diego Lerman, protagonizada por Leonardo Sbaraglia; y Las hermanas fantásticas, de Fabiana Tiscornia.

Por otro lado, con San Valentín como norte, el 14 de este mes llegará la comedia romántica Los juegos del amor, protagonizada por Gina Rodríguez, Damon Wayans Jr. y Tom Ellis, mientras que el 23 se completará la trilogía de A través de mi ventana, el melodrama juvenil español basado en la novela de Ariana Godoy. El 1 de marzo se podrá ver El astronauta, dirigida por Johan Renck, la primera película de Adam Sandler del año, mientras que el 8 se estrenará Damsel, la fantasía de terror protagonizada por Millie Bobby Brown con la dirección del español Juan Carlos Fresnadillo. El 19 de abril se completará la historia de Rebel Moon, el film de Zack Snyder cuya primera parte se estrenó el pasado diciembre, al tiempo que el 3 de mayo llegará a la plataforma uno de sus proyectos más esperados: se trata de la comedia Sin glasear: la historia de las Pop Tarts, el debut como director de cine de Jerry Seinfeld, que también protagoniza la película junto a Melissa McCarthy, Hugh Grant y Amy Schumer.

En el transcurso del año, Netflix estrenará también, entre otras, Back in Action (el comentado film con el que Jamie Foxx y Cameron Diaz regresan a la pantalla), Atlas, una película de ciencia ficción encabezada por Jennifer Lopez, una nueva entrega de Un detective suelto en Hollywood con Eddie Murphy, la comedia A Family Affair con Nicole Kidman, Zac Efron y Joey King, La gran exclusiva con Gillian Anderson y His Three Daughters, protagonizada por Carrie Coon, Natasha Lyonne y Elizabeth Olsen.