escuchar

El 10 de marzo los cinéfilos tienen una cita imperdible: la 96.ª edición de los Oscar, los premios que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense. El 23 de enero se conocieron a los nominados y si bien hubo nombres y títulos que -tal como se presuponía- aparecieron, hubo algunas ausencias que llamaron la atención. Margot Robbie, protagonista de Barbie, quedó afuera de la categoría de Mejor Actriz, mientras que Greta Gerwing no fue incluida en la terna de Dirección por el mismo film.

Tras el revuelo que se generó en redes sociales, puesto que varios fans de la cinta repudiaron la ausencia de las mujeres en las mencionadas categorías, y luego de que sus propios compañeros pronunciaran su desacuerdo con la decisión de la Academia, Margot Robbie rompió el silencio y dejó en claro cuál es su postura al respecto.

Barbie recibió ocho nominaciones a los premios Oscar Courtesy of Warner Bros. Pictures - Courtesy of Warner Bros. Picture

“Justicia por Margot Robbie”; “Las chicas viendo como el mundo es y sigue siendo una mojo dojo casa house porque a Ryan Gosling lo nominaron por ser Ken, pero a Margot Robbie, que es Barbie y a Greta Gerwig que es la directora, no las nominaron”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios de X luego de que se conocieran las nominaciones a los premios.

La película de la famosa muñeca cosechó ocho nominaciones a los Oscar: Mejor película (donde Robbie está incluida como productora), Mejor actriz de reparto, donde se reconoció el trabajo de América Ferrara y Mejor actor de reparto, donde figura Ryan Gosling. Asimismo, también está incluida en la terna de Mejor guion adaptado, por el trabajo de Greta Gerwig y Noah Baumbach y en las de Mejor edición de sonido y Mejor vestuario. Por último, figura dos veces en la categoría de Mejor canción original por “I’m Just Ken” y “What Was I Made For?”.

Margot Robbie no fue incluida en la categoría de Mejor Actriz, pero Ryan Gosling recibió una nominación a Mejor Actor de reparto Instagram: margotrobbieofficial

Pero, lo cierto es que a pesar de que Barbie es una de las películas más nominadas, la ausencia de su protagonista y directora generó fuertes cuestionamientos. Así como algunos estuvieron de acuerdo con la decisión, otros la repudiaron. Una de las voces más esperadas era justamente la de la actriz de Babylon, quien justamente en las últimas horas, rompió el silencio.

“Obviamente, creo que Greta debería ser nominada como directora, porque lo que hizo es algo único en su carrera, algo único en su vida, lo que logró, realmente lo es”, sostuvo Margot Robbie, según lo que recogió el sitio Deadline. “Pero, ha sido un año increíble para todas las películas”, remarcó para evitar entrar en polémicas.

Sus comentarios se dieron en el marco de un panel especial del los Screen Actors Guild Awards (SAG) del que también participaron Ryan Gosling, America Ferrera y Greta Gerwig. Robbie aseguró estar “eufórica” por las ocho nominaciones que recibió la película y reflexionó sobre el impacto que tuvo la cinta, no solo en la taquilla, sino también culturalmente. “Simplemente, sospecho que es más grande que nosotros. Es más grande que esta película, es más grande que nuestra industria”

El elenco de Barbie, junto a su directora, Greta Gerwig (Foto: Instagram @wbpictures)

“Nos propusimos hacer algo que cambiaría la cultura, afectaría la cultura, simplemente generaría algún tipo de impacto. Y ya lo ha hecho, y en algunos casos mucho más de lo que jamás soñamos. Y esa es verdaderamente la mayor recompensa que podría surgir de todo esto”, manifestó la actriz de El lobo de Wall Street.

Por último, se refirió al impacto que tuvo la película entre el público y el fenómeno que se produjo en torno a la misma. “Nunca he sido parte de algo como esto. Así no. He hecho cosas de cómics y eso genera una gran reacción, pero esto se sintió muy diferente. Todavía se siente muy diferente. Y no puedo pensar en un momento en el que una película haya tenido este efecto en la cultura. Y es asombroso estar en el ojo de la tormenta”.