De She-Hulk a El método Gronhölm, las críticas de los mejores estrenos de cine, teatro y streaming

El fin de semana suele resultar escaso para poder cumplir con todas nuestras metas de ocio y diversión. Pero seguramente este fin de semana sea particularmente escueto a la hora de poder descubrir todas las propuestas de espectáculos y ficción al alcance de la mano. Para evitar “clavarse” y organizar prioridades, estos son los principales estrenos en cine, teatro y streaming, y la opinión de los críticos de LA NACION.

El elenco de A League of Their Own (Amazon Prime Video).

Streaming

She-Hulk (Disney+). Tatiana Maslany interpreta a la abogada Jennifer Walter, prima de Bruce Banner, que recibe poderes similares tras un accidente. Una comedia liviana –de la que se estrena un capítulo de forma semanal– que brilla gracias al talento de Maslany (que ya había hecho más de un personaje en Orphan Black), su astuta decisión de no tomarse a sí misma en serio y los cameos de muchos actores del universo Marvel. Nuestra opinión: buena.

A League of Their Own (Amazon Prime Video). En 1943, con la mayoría de los hombres destinados a alguno de los frentes en los que se libra la Segunda Guerra Mundial, se forma una liga profesional femenina de béisbol. Abbi Jacobson, creadora y protagonista de Broad City, encabeza esta adaptación de Un equipo muy especial –su primera temporada está disponible completa en la plataforma–, la clásica comedia deportiva de Penny Marshall que “ajusta la agenda al presente, en el que asuntos vinculados al racismo y la orientación sexual resultan tan importantes como el trasfondo sexista del deporte que retrató Marshall”. Nuestra opinión: buena.

Paul Bettany y Claire Foy son lo mejor de esta nueva entrega de la serie antológica de la BBC Alan Peebles - Directv

A Very British Scandal (DirecTV Go). Retoma la idea de A Very English Scandal y explora otra disputa judicial que conmovió a la opinión pública británica. Ahora se trata del resonante divorcio de los duques de Argyll, en el que se condenó la moral de la duquesa, la millonaria Margaret Whigham (Claire Foy, The Crown), favorita de los paparazzi de aquel tiempo. Elegante, bella, rica y siempre de fiesta, Margaret fue víctima de su propia fama y de los abusos de su segundo marido, el duque de Argyll (Paul Bettany, WandaVision). “Más allá del extraordinario trabajo de sus protagonistas, esta segunda temporada es una versión mucho más solemne que la primera, que se las arreglaba para contar una historia trágica y absurda”, afirma la crítica de Natalia Trzenko de esta miniserie que está disponible en forma completa en la plataforma. Nuestra opinión: buena.

Cine

Men: terror en las sombras. “Los films de Alex Garland incluyen, dentro de una trama de género, la propuesta de un debate. Ex Machina se interroga sobre el derecho a la independencia de una inteligencia artificial. La serie Devs -con la que la película mencionada constituye un díptico, “devs ex machina”-, amplía la pregunta y se plantea si el género humano está irrevocablemente determinado o tiene algún grado de libertad. Este nuevo film, en cambio, en vez de usar un género popular para elaborar una polémica interesante, expone una opinión; no una pregunta sino la respuesta a una pregunta: esta aseveración para nada matizada del film es la masculinidad siempre es nociva para las mujeres”, afirma Hernán Ferreirós en su crítica de la película que cuenta con el protagónico de la ascendente Jessie Buckley (La hija oscura, Chernobyl) y Rory Kinnear en varios papeles. Nuestra opinión: buena.

Solo las bestias. El regreso de Dominik Moll (Harry, un amigo qu te quiere bien) al género que mejor le sienta, dice la crítica de Alejandro Lingenti. “La historia se desarrolla en un paisaje inhóspito y cubierto por la nieve, tiene varios protagonistas y distintos puntos de vista que se van entrelazando con suficiente ingenio como para mantener la tensión de principio a fin. También se beneficia de la solidez de un elenco en el que brilla especialmente Valerie Bruni-Tedeschi como una mujer casada con un millonario del que no está enamorada y que se enreda en un intenso affaire con una jovencita que tendrá un desenlace inesperado y brutal”. Nuestra opinión: buena.

Benjamín Vicuña es uno de los protagonistas, junto Laurita Fernández de la nueva versión de "El método Gronholm". Alejandro Guyot - LA NACIÓN

Teatro

De interpretatione (Belisario). Marcelo Savignone ofrece otra clase magistral, la síntesis perfecta de todo su recorrido artístico en esta obra, “Este tipo de obras, en las que los creadores investigan los procesos y dialogan con la filosofía es una forma empoderada también de crear teorías desde la propia práctica. En este caso, el actor se pone en diálogo con el pensamiento de Paul Ricoeur. Los amantes del teatro de Chéjov y de esa descripción de la vida en la cual los personajes postergan el acontecimiento, se tragan lo que sienten y no se animan a hacerse cargo del amor que los atraviesa, encontrarán en la puesta de Savignone a un gran médium para traer al presente los momentos medulares de su poética”, afirma la crítica de Mercedes Méndez. Nuestra opinión: excelente.

El método Gronhölm (Paseo La Plaza). Ciro Zorzoli le dio el ritmo preciso a esta comedia, en la que se lucen los cuatro intérpretes: Laurita Fernández, Benjamín Vicuña, Julián Cabrera y Rafael Ferro. “Hay en el texto de Jordi Galcerán una cuestión moralista, como en muchas de estas comedias españolas en las cuales las personas se someten de manera voluntaria a un experimento social. Puede ser para una entrevista laboral, como en este caso, o decidir en una reunión de amigos entregarle el celular a otra persona, para que lea en voz alta todo lo que encuentra. Una interpretación posible de estas experiencias puede ser: somos todos hipócritas y despiadados, querido público observe este comportamiento social y hágase el favor de mejorar”, dice la reseña de Mercedes Méndez. Nuestra opinión: muy buena.

La batalla de los ausentes, dirigida por Paco del emblemático grupo español La Zaranda.

La batalla de los ausentes (Teatro Regio). El emblemático grupo español La Zaranda intenta reconstruir el pasado utilizando valores esperpénticos y en esa intención asoma lo peor de la condición humana en una obra que comienza con un trío de militares que llega a un espacio público con la intención de conmemorar un nuevo aniversario de una gesta que ya nadie recuerda. “¿De qué batalla se habla?, ¿quiénes eran los enemigos? ¿dónde estaba la trinchera? Esos tres personajes no son más que unos peleles que ni siquiera se dan cuenta que la debilidad de sus cuerpos hace que ni siquiera puedan mantener vivo el espíritu de otros tiempos”, dice Carlos Pacheco en su crítica. Nuestra opinión: muy buena.