Casados con hijos en La peña de Morfi: Guillermo Francella, Florencia Peña, Darío Lopilato y Marcelo De Bellis adelantarán los detalles de la obra de teatro

El desembarco de la obra de Casados con hijos al teatro Gran Rex, que se producirá el 5 enero de 2023, está generando una expectativa acorde a lo que fue el fenómeno televisivo. Para ir palpitando esa buena noticia, Guillermo Francella, Florencia Peña, Marcelo De Bellis y Darío Lopilato asistirán al programa de Telefe La peña de Morfi, que comandan Jey Mammon y Jésica Cirio todos los domingos a partir de las 11.30.

Según confirmó la señal con un afiche promocional alusivo, los cuatro actores estarán con los conductores en esta suerte de cuenta regresiva hacia su llegada al teatro porteño. Luisana Lopilato no será parte de la emisión porque se encuentra en su residencia de Vancouver donde recientemente realizó un baby shower por la inminente llegada de su cuarto hijo con Michael Bublé.

Las entradas para la obra ya están a la venta por Ticketek y van desde los 6 mil a los 10 mil pesos.

A comienzos de agosto, a cinco meses del esperado regreso, se habían dado a conocer las primeras imágenes de sus protagonistas en acción en esta nueva etapa. Como previa al estreno de la versión teatral, se difundió un primer video que causó furor entre los fanáticos de la ficción. Asimismo, en esta vuelta se confirmó una importante noticia: la actriz Jorgelina Aruzzi se incorporó al elenco, pero no en reemplazo de Érica Rivas, ya que se pondrá en la piel de Azucena, novia de Dardo, una mujer “muy picante”.

🎭 #CasadosConHijos Calentando los motores… ¡Ya estamos grabando los spots de radio! Y tratando de recordar cómo era…🤦🏼‍♀️🤣 Los Argento están de vuelta ♥️ En días salen las entradas a la venta!!! ¿Y si hacemos sorteo? 😜



ENERO 2023 - TEATRO GRAN REX pic.twitter.com/YBaqJZSegl — Florencia Peña (@Flor_de_P) August 1, 2022

En cuanto a las imágenes difundidas, se podía ver en primer lugar a Francella y a Peña dentro de un estudio de grabación frente a un micrófono. Ella cantaba mientras el actor, en su rol de Pepe Argento, expresaba: “Muy bien, Moni. Cómo mejoraste, si seguís así vas a cantar en...” . El diálogo se interrumpe cuando los artistas comienzan a reirse espontáneamente. Posteriormente, se sumaban a la escena De Bellis (Dardo Fuseneco) y Lopilato (Coqui Argento) y Peña, sin perder la risa, le compartía a Marcelo: “Estamos por grabar el spot, recordando personajes”. “Estamos intactos, ¡eh!”, remarcaba él. “Bueno, no tan intactos”, lo corregía Peña. “Digo, vocalmente”, aclaraba su compañero. “¡Tocados, pero no hundidos!”, remataba la actriz.

Casados con hijos, a meses del debut teatral

El video terminaba con una acotación de Darío intentando recrear a su personaje. “No me sale el ‘papuchooo’”, se sinceró. “A ver, decí ‘papuchooo’”, le pidió Peña. Por último, Francella se despedía con un insulto característico del jefe de familia de los Argento, y un cálido mensaje dirigido a los fans. Al compartir el video en las redes sociales, junto al hashtag #CasadosConHijos, Florencia Peña escribió: “Calentando los motores... ¡Ya estamos grabando los spots de radio! Y tratando de recordar cómo era... Los Argento están de vuelta” .

La repercusión por la incorporación de Jorgelina Aruzzi

Aruzzi se suma a Casados con hijos Gentileza Casdos con Hijos

La actriz cuenta con una extensa trayectoria, en ficciones como Chiquititas, El hombre de tu vida, Educando a Nina, 100 días para enamorarse y El primero de nosotros. Su llegada al “mundo Casados con hijos” se produjo meses después de que Érica Rivas confirmara que no iba a formar parte de la obra.

“Yo no me bajé, me bajaron. Yo no decidí, decidieron ellos. Y siempre pasó lo mismo, no solamente con esto: yo no quise dejar de estar en esos espacios de representación, para mí es importante estar más allá de que es la boca del lobo. Es muy difícil estar ahí pero yo no quería no estar. Al contrario: yo amo a María Elena y la amé siempre”, declaró la actriz en su momento.

Guillermo Francella y Jorgelina Aruzzi

En las redes sociales, los fanáticos de la ficción expresaron su opinión respecto a la incorporación de Aruzzi. “Excelente decisión, ella es genial actuando y más en una comedia”; “Habrá que ver cómo plantea su papel me parece que puede andar, obviamente que María Elena hay una sola”; “No me gustaba la idea que no esté María Elena, pero con Jorgelina Aruzzi me está emocionando otra vez, excelente actriz y comediante, 10 puntos”, fueron algunos de los comentarios ante el anuncio.

Maite Peñoñori dice quién reemplaza a Erica Rivas en casados con hijos

Casados con hijos se basó en la sitcom estadounidense Married... with Children, fue transmitida desde el 12 de abril de 2005 hasta el 28 de diciembre de 2006, y no ha perdido impacto desde entonces: sus retransmisiones siempre funcionaron muy bien en la pantalla de Telefe, y las frases del clan Argento ya son parte de la cultura popular. Días atrás, la cuenta de TikTok @unreviaje contó que fue hasta la fachada de la propiedad, la cual suele verse a principios de cada capítulo y en muchos cortes entre escenas. De acuerdo a la información que brindó el matrimonio que está detrás del usuario, la vivienda está ubicada en Florida, provincia de Buenos Aires.

El video de TikTok sobre la casa de Casados con Hijos que se volvió viral

Los responsables del video como otros usuarios en los comentarios marcaron una inconsistencia importante de la fachada con el diseño que tenía la casa en la serie: la ubicación del garaje. A pesar de que viendo la propiedad desde afuera la entrada da al frente, no ocurría lo mismo en la serie, donde Pepe mencionó que entraba su Chevy por atrás. Se trata de un pequeño detalle que no se les pasó por alto a los fanáticos de esta ficción que tiene su éxito teatral asegurado.