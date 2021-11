Detrás de escena: todos los detalles de Ringo, la serie que recreará la vertiginosa vida de Ringo Bonavena

Semana 13 de rodaje, jornada 55, Hotel Elévage: “Ringo” está jugando a las maquinitas en el interior del Mustang Ranch de Reno, Nevada . Lookeado con botas texanas, jean oxford y camisa estampada, el boxeador pierde la partida y se lamenta. Lejos de resignarse, decide probar suerte en otro juego, más precisamente en el flipper con la cara de Mohamed Ali, su gran rival en el ring. Decide enfrentarlo, ganarle, demostrarle que más que nunca quiere la revancha. Sin embargo, tampoco lo logra. “¡Corten!”, grita el director mientras el protagonista descarga toda su furia contra el juego, o mejor dicho, contra su mayor enemigo.

Esta escena (que tuvo que filmarse alrededor de cinco veces) es parte de Ringo, la serie inspirada en la extraordinaria vida del boxeador argentino Oscar Natalio Bonavena, que murió a los 33 años en circunstancias poco claras en manos de la mafia estadounidense . LA NACION estuvo presente en el rodaje y fue testigo de lo que será esta bioserie que constará de ocho capítulos y se podrá ver por Star+ el año próximo.

“Esta ficción relata la vida de un ídolo del deporte, una persona que supo construir su propia fama hasta llevarla a la categoría de mito, al triunfar rápido y morir joven de manera trágica. Se trata de una historia verdadera y picante, sobre un personaje único, que merece ser contada. Es un gran privilegio para nosotros poder hacerlo”, comenta Fernando Barbosa, Gerente General de Producciones Locales de The Walt Disney Company Latin America.

El detrás de escena de Ringo, la serie que Star+ estrenará en 2022 GEMELOS - Star+

Con un tono dramático pero con muchos toques de humor, este thriller protagonizado por Jerónimo Bosia se sumergirá de lleno en el mundo del boxeo (y del espectáculo) para relatar el ascenso, la gloria y la decadencia de este personaje incorrecto como pocos y entrañable como ninguno. A través de dos líneas de tiempo paralelas, la ficción comenzará por los últimos tres meses de vida de Bonavena e irá alternando sus orígenes humildes, la entrañable relación con sus padres y hermanos, su llegada al boxeo amateur y su rápido ascenso hasta consagrarse campeón argentino. También, dará cuenta de su aura magnética y sus atributos como showman que lo llevaron a grabar discos y a actuar en teatro y televisión .

“Tratamos de hacer una versión bastante libre de la vida de ‘Ringo’, llenar los espacios en blanco que la gente no conoce y hacer nuestra versión”, le contó a LA NACION el director y guionista Nicolás Pérez Veiga que, junto a un grupo de creativos, viene de dos años de investigaciones y recolección de datos. Tras aclarar que esta historia no está basada en ningún libro, el showrunner reveló: “Hablamos mucho con su mujer, con sus hijos y nos contaron un montón de cosas que nos parecieron ricas para armar un guion. Obviamente nos basamos en notas periodísticas, videos de él, pero es una biopic en la cual nos tomamos bastantes libertades para pintar un personaje que me parece que la gente no se espera”, agrega entusiasmado.

Respecto a cuál Bonavena descubrirá el público en la serie, Pérez Veiga anticipa: “Queríamos entender un poco más que sentía esa persona cuando era joven, los sueños que tenía y donde terminaron. Lo que vamos a contar acá es su sueño por ser campeón del mundo, por pelear con Muhammad Ali (anhelo que lo cumple en diciembre de 1970, en el Madison Square Garden) y cómo se muere en el intento de conseguirlo nuevamente ”.

Luz, cámara… ¡primer round!

Personificar a alguien que existió en la vida real no es tarea sencilla. Sin embargo, es como si él se hubiera estado preparando toda la vida para este rol. El encargado de interpretar a Oscar “Ringo” Bonavena es Jerónimo Bosia, un actor que hizo sus primeras incursiones en la actuación en la tira de Telefe 100 días para enamorarse.

Jerónimo Bosia como Ringo Bonavena GEMELOS - Star+

Con un parecido físico y estético muy logrado, el actor es quien encarna al boxeador en las dos líneas de tiempo por lo que ha tenido que someterse a un arduo proceso de maquillaje para rejuvenecer y envejecer en cuestión de horas. A eso se sumó un trabajo de preparación previa para sacar los movimientos corporales, la postura de combate y el tono de voz, algo muy característico de este personaje. “Tiene la voz finita como él, no lo van a poder creer. Tuvo su coach de boxeo y su coach de inglés, fueron muchos meses entrenando”, revela la producción, muy satisfecha con el resultado.

El resto del cast (que asciende a un total de 130 actores) se completa con actores como Delfina Chaves (Dora Raffa, la mujer de Bonavena), María Onetto (Doña Dominga, la madre), Germán De Silva (Don Vicente Bonavena, el padre), Martín Slipak (Vicente Bonavena, el hermano) Renato Quattordio (Pedro, un amigo), Pablo Rago (Bautista Rago, el entrenador), Javier Drolas (Tito Lectoure) y Thomas Grube, un actor estadounidense traído especialmente de Estados Unidos para interpretar a Joe Conforte, el dueño del Mustang Ranch, el prostíbulo donde el boxeador fue asesinado.

Año 1976, Las Vegas

Rodada en 15 semanas (las grabaciones arrancaron en el mes de julio) y en más de 29 locaciones entre Buenos Aires y Mendoza, esta serie contó con alrededor de 150 decorados para recrear a la perfección los espacios por los que se movió este célebre deportista. “Simulamos estar en varios lugares como Nueva York, Filadelfia, incluso Alemania. La semana que viene nos vamos a General Rodríguez para hacer la fachada del Mustang Ranch y después, en la semana 15, nos vamos a Mendoza a filmar todos los exteriores que simulan el desierto de Reno, Nevada”, explica el jefe de locaciones.

La serie basada en la vida de Bonavena estrenará en 2022, por Star+ GEMELOS - Star+

El parecido de escenarios es realmente impactante. De hecho, al bajar las escaleras del Hotel Elévage, en pleno Retiro, el lugar se transforma en el interior del Mustang Ranch, el burdel del cual este boxeador era habitué en Las Vegas. Luces rojas, sillones de terciopelo, cuadros de mujeres desnudas, una barra con los tragos de la época, un escenario con esferas espejadas y un caño de pole dance por un instante hacen creer que viajamos en tiempo y espacio y estamos allí, viendo como Ringo juega muy compenetrado a las maquinitas.

Las cámaras, los técnicos y las indicaciones del director vuelven a todos a la realidad y ordenan repetir una y otra vez la escena hasta lograr la toma perfecta. “En esta escena, Ringo está solo y aburrido, jugando a las maquinitas y, de repente, le instalan al lado un flipper del tipo con el que anhela volver a pelear (Muhammad Ali) y por el cual está ahí, en los Estados Unidos. Entonces lo que quisimos reflejar es su anhelo de volver a competir (algo que se torna cada vez más lejano) y su realidad que, por el momento, es que sólo puede enfrentarlo en un flipper”, advierte el director. Y la metáfora es clara: su gran rival (con el que tiene la promesa y el deseo de volver a enfrentarse en un ring) ya tiene juegos con su cara, mientras él cuenta las moneditas para poder jugar.

El detrás de escena de Ringo, la serie de Star+ basada en la vida de Ringo Bonavena

Para los que se preguntan quién tuvo la misión de llevar a cabo el rol de este rival, la producción adelanta que se tomó una decisión interesante: “El personaje de Ali es una figura que nunca llegaremos a ver claramente en pantalla. La intención fue no competir con la realidad y la imagen tan reconocida que todos tenemos de él”.

En una época donde las bioseries están a la orden del día, Pérez Veiga traza un paralelismo con la serie Monzón (también producción de Pampa Films) y advierte que en este caso no sólo se contará la historia de Bonavena, sino que se agregarán algunos elementos del thriller para ponerle más condimento. “La serie de Monzón está escrita en base a investigaciones y notas periodísticas de lo que fue el juicio mezclado con el arco de un deportista exitoso. Acá queremos contar el ascenso y el ocaso de una vida que sucedió en muy poco tiempo, pero centrándonos en algo más sensorial como, por ejemplo, que puede llegar a sentir un tipo de 33 años viviendo solo en el desierto de Reno entre un cabaret y un tráiler de casas rodantes ”, explica el director, haciendo especial hincapié en las emociones y deseos del boxeador.

“Cada pelea está pensada de una manera particular, algunas serán solo de archivo, otras filmadas y en algunos casos se hará un mix. La idea es utilizar todas las herramientas disponibles para contar una gran historia de vida y entretener a la vez”, concluye el showrunner.