Disney+ se renueva, suma a Star+ y ofrece un plan “económico” con avisos publicitarios

Los veteranos de la TV tradicional saben que el éxito o el fracaso de una señal está lejos de ser una foto fija y más cerca de una imagen en movimiento que cambia muy seguido siguiendo un patrón difícil de predecir. Ahora, los cultores de las plataformas de streaming empezaron a descubrir que la máxima también se aplica a ellos.

Así, luego del cambio reciente que inauguró HBO Max al convertirse en Max y sumar los contenidos de Discovery, ahora Disney+ también modificará algo su fórmula original incorporando el contenido de Star+, el servicio complementario que presentó en la Argentina en 2021, a su plataforma principal. De manera independiente Star+ estará disponible hasta el 24 de julio.

La integración, que ya había sido anunciada a fines del año pasado y se concretará el 26 de junio , equiparará la plataforma local de Disney+ a las que ya ofrece en gran parte del mundo. Así, además de contar con las marcas más conocidas pertenecientes al estudio como Marvel, Pixar, Lucasfilm y National Geographic, en su versión local el servicio de streaming sumará los contenidos de ficción que hasta ahora pertenecían a Star+ y la oferta deportiva de ESPN, cada una con su propia sección.

Para el lanzamiento de la versión recargada de la madre nodriza de Disney ya se anunciaron grandes estrenos como la tercera temporada de El oso, el 17 de julio -veinte días después de su lanzamiento en los Estados Unidos-, la temporada número 35 de Los Simpson el 31 de julio y la cuarta temporada de Only Murders in the Building que llegará el 27 de agosto. Este año, aunque aún sin fecha, también lanzarán la serie La Máquina producida y protagonizada por Diego Luna y Gael García Bernal. Para completar el cuadro de novedades del año estarán Agatha: en todas partes, el esperando spin off de WandaVision de Marvel que se estrenará el 18 de septiembre y Ariel, la nueva serie animada musical de Disney inspirada en La sirenita, además de la continuación de Wizards of Waverly Place, que llegará al servicio de streaming antes de fin de año.

Producción latinoamericana

El Encargado Star+

Para continuar con los lanzamientos de contenidos realizados por la alianza de Disney con destacadas casas productoras de la región en la segunda mitad del año llegarán a la plataforma nuevas historias con destacadas figuras latinoamericanas. La tercera temporada de la exitosa El encargado, que llegará el 19 de julio, se sumará al estreno de Pedro el escamoso: más escamoso que nunca, la continuación de la telenovela colombiana protagonizada por Miguel Varoni que estará disponible desde el 16 de julio. También se verán antes del fin de 2024 proyectos realizados íntegramente en la Argentina, como el thriller psicológico La voz ausente, inspirado en la novela policial de Gabriel Rolón, protagonizada por Benjamín Vicuña y Gimena Accardi; y la serie de comedia dramática El mejor infarto de mi vida, basada en el célebre relato homónimo del escritor Hernán Casciari.

Además se lanzará la segunda temporada del reality Los Montaner y, más adelante, llegarán la serie Camaleón, el pasado no cambia, protagonizada por Eugenia “China” Suárez y Pablo Echarri, y Argentina ´78, la serie documental que repasará las distintas caras del campeonato mundial de fútbol realizado en Argentina. La nutrida nueva oferta de la plataforma también incluirá nuevas ficciones encabezadas por Natalia Oreiro, Eugenia “China” Suárez y Tini Stoessel en su regreso a las series.

Juan Minujin en Coppola: el representante, la serie que se sumará a Disney+ a partir del 26 de junio Prensa Star+

Por el lado de la programación de deportes al sumar los programas y contenidos de ESPN que hasta ahora se veían en Star+, Disney+ sumará una ventaja que la diferencia del resto de las plataformas disponibles en el país. Es que si bien Apple TV+ ya cuenta con los derechos del campeonato de fútbol de la liga de los Estados Unidos y Netflix empezó a hacer pruebas piloto con la programación en vivo, por ahora se trata solo de intentos aislados de incorporar la transmisión en directo a sus servicios. Algo que a través de Star Disney ya lleva realizando desde 2021.

Los planes de suscripción

El relanzamiento de Disney+ presentará nuevos planes de suscripción con la idea de que los espectadores encuentren el que mejor se ajuste a sus preferencias. Desde el 26 de junio habrá tres opciones para elegir: Premium, Estándar y Estándar con anuncios. Este último estará disponible inicialmente solo en Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia.

En el caso de Disney+ Premium el paquete tendrá un costo mensual de 10.549 pesos y una opción anual de 88.599 que incluye al contenido de la plataforma original todo el material de entretenimiento general de Star+ y el deporte de ESPN, con la mejor calidad de audio (Dolby Atmos) y video (UHD/HDR) que se podrán ver en hasta 4 dispositivos en simultáneo y la transmisión en vivo de todos los canales lineales básicos de ESPN y de todos los eventos deportivos exclusivos para streaming. Esta opción permitirá descargas de hasta 25 títulos en hasta 10 dispositivos.

El plan Disney+ Estándar saldrá 7.399 pesos por mes y 62.149 anualmente y ofrecerá el mismo catálogo del premium aunque con otra calidad de video y audio, además de las transmisiones en vivo de los canales lineales ESPN e ESPN 3. Este plan dará la posibilidad de ver los contenidos en hasta dos dispositivos en simultáneo y descargar hasta 25 contenidos en 10 dispositivos. Finalmente, Disney+ Estándar inaugurará de manera local la opción de tener una plataforma de streaming con anuncios publicitarios a través del sistema de beneficios para clientes de nivel 6 de Mercado Pago. Este plan estará disponible inicialmente solo en Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia.

Los espectadores que ya cuenten con una suscripción a Disney+, Star+ o Combo+ migrarán a partir del 26 de junio al plan Premium de la renovada plataforma que deja atrás la segmentación que se había aplicado localmente desde 2021. En aquel entonces, la idea era reunir el contenido para toda la familia enfocado en las propuestas infantiles en Disney+ y presentar en Star+ las series, películas y documentales dirigidas al público adulto que originalmente pertenecían a los estudios Fox -adquiridos por Disney en 2019- y señales como Fox, FX y FXX y el canal premium Hulu, solo disponible en los Estados Unidos. Allí, eventualmente, también se estrenaron destacadas producciones locales como Santa Evita, El encargado y más recientemente Coppola, el representante, entre otras propuestas producidas en Latinoamérica.

Al unir las dos plataformas en un solo servicio hiper segmentado, Disney está ensayando a nivel local un nuevo plan de negocios que ya ofrece hace un tiempo en los Estados Unidos y al que hace poco sumó una nueva alternativa que ofrece incorporar Hulu a la plataforma de Disney+. Por cuestiones de derechos internacionales con las diferentes compañías productoras responsables, la marca Hulu no existe como tal en la Argentina aunque muchas de sus series más destacadas representan algunas de las más populares de la saliente Star+, que ahora se incorporarán al servicio de Disney+ como las mencionadas El oso y Only Murders in the Building, entre muchas otras.

Si bien en su momento una de las razones del lanzamiento de Star+, o al menos uno de sus argumentos de venta y promoción, era que su plataforma adjunta estaba pensada para el público adulto, en la actualidad esa división ya no precisa de un servicio independiente para existir. Así, la nueva versión del servicio contará desde su lanzamiento con controles parentales más sofisticados que permitirán una experiencia de consumo adecuada para todos los integrantes de la familia. Los suscriptores podrán crear perfiles protegidos por un PIN y establecer, para determinados perfiles, límites de acceso basados en la clasificación del contenido.