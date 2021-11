Dexter: New Blood: las claves de los nuevos episodios y el por qué de un regreso con espíritu de pedido de disculpas

La televisión atraviesa una fiebre de regresos, reboots y secuelas. De Sex and the City a Twin Peaks, la pantalla chica ve el regreso de personajes muy populares, y en medio de esta tendencia, Dexter no fue la excepción. El asesino interpretado por Michael C. Hall vuelve en una nueva tanda de episodios que explorarán nuevos desafíos, y viejas cicatrices. Por ese motivo, adelantamos cuáles son los condimentos más importantes de Dexter: New Blood.

Una vida apacible

Adelanto de la nueva temporada de Dexter

Dexter se encuentra muy lejos de la soleada Miami. Luego de fingir su propia muerte, el final de la octava temporada había mostrado al protagonista instalado en un nuevo lugar, y en New Blood, se profundiza en esa nueva vida. La acción transcurre diez años después de esos hechos, Dexter ahora se hace llamar Jim Lindsay (un guiño al nombre del autor de la novela original, Jeff Lindsay), y tiene un día a día muy tranquilo en el frío pueblo de Iron Lake. Su trabajo consiste en atender un local de caza y pesca, y mantiene un romance con una agente de policía local. Y si bien él no necesariamente siente que su vida es perfecta, al menos puede alejarse de algunos viejos hábitos. Pero pronto, eso cambiará.

La psique de Dexter no termina de encontrar esa paz anhelada. El comienzo de “Cold Snap”, el primer episodio de New Blood, muestra al protagonista conversando con su hermana fallecida, Debra (Jennifer Carpenter). Y alcanza ese instante para comprender que aunque en la superficie el forense se muestre distinto, su esencia no cambió demasiado. Aunque hace una década no mata a nadie, esa racha al parecer está muy cerca de cortarse. El pasado y el presente del protagonista chocarán, el regreso de su hijo, algunos viejos fantasmas, el recuerdo del peligroso Trinity (John Lithtgow), y la aparición de una posible amenaza que vive en Iron Lake, darán por resultado la reaparición del Pasajero oscuro .

Una vuelta con sabor a revancha

El final original dejó a los fans muy disconformes. Luego de ocho temporadas, una resolución que terminaba con el protagonista simulando su muerte, resultó terriblemente mediocre para el público. Y según reconoce Clyde Phillips, showrunner de la ficción, alcanza con googlear los peores finales de la televisión, para encontrar que su serie suele encabezar ese ranking . Sobre el error, Phillips dijo en una oportunidad: “Michael (C. Hall) y yo nos sentimos de la misma manera, que era como se sentía la mayoría de la gente. Creo que fallamos en la misión de dejar al público satisfecho, y que rompimos la confianza que habíamos construido durante tantos años”. Por ese motivo, cuando surgió la posibilidad de producir nuevos capítulos y de algún modo, rehacer el cierre de Dexter, ninguno de los responsables de la serie lo dudó.

Un poco como le sucede a su personaje, el showrunner también deseaba hacer borrón y cuenta nueva, empezar de cero desentendiéndose de los errores del pasado, y proyectar una nueva trama que le permitiera alcanzar una conclusión que esta vez sí, deje feliz a los fans. “En julio de 2019 sonó mi teléfono y era el presidente de Showtime, quien me dice que nos juntemos a almorzar”, recordó en una entrevista, detallando cómo se cocinó el anhelado regreso: “Entonces me dice que Michael C. Hall está preparado, y esas fueron las palabras clave. Yo les pedí que me dieran diez días, y rápidamente me puse a escribir. Luego me encontré con Michael en su casa, y le conté durante unos cuarenta minutos, qué era lo que tenía en mente. Después de eso, me abrazó y me dijo que cuente con él”. Inmediatamente los ejecutivos aprobaron el proyecto, y en pocos días la producción de New Blood ya estaba en marcha.

Las nuevas caras

Con Dexter instalado en otra comunidad, los personajes que hacen su debut son varios. El (¿recuperado?) asesino lleva otra vida, y a su alrededor hay muchas caras nuevas. Entre los actores y actrices que se suman a la familia de esta ficción, se encuentran Julia Jones, Alan Miller, Johnny Sequoyah y Clancy Brown. De ese grupo, uno de los más importantes es el compuesto por Jones, que interpreta a la agente de policía Angela Bishop, con la que el protagonista tiene un romance. Por otra parte, Miller encarna a un sargento que tiene como hobby entrenar en lucha libre a un grupo de estudiantes de secundaria, y Sequoyah compone a la hija de la nueva pareja de Dexter. Pero Clancy Brown, en la piel de Kurt Caldwell, será una pieza muy relevante en el devenir de los nuevos capítulos.

Caldwell es un ciudadano oriundo de Iron Lake, el pueblo en el que transcurre la acción, y es una de las personas más valoradas del lugar. Su opinión es tenida en cuenta, al punto que muchos los consideran una suerte de líder de esa comunidad. Aunque su fama es la de un hombre noble y generoso, eso no quita que esconda varios grises, y eso es justamente algo que Dexter descubrirá cuando el Pasajero oscuro vuelva, y eso afecte al entorno de Caldwell. Si bien en algunas oportunidades el showrunner expresó que los nuevos episodios no tendrían un villano central, y que todo estaría puesto más en la psique del protagonista, es indudable que Caldwell será uno de los principales antagonistas de la historia.

Regresos muy esperados

“Hay algunos regresos del elenco original que le volarán la cabeza al público”, comentó en una nota Clyde Philips, y según lo que se sabe de momento, él cumplió su palabra. La vuelta de Dexter está atravesada por reapariciones que provocarán mucho entusiasmo en los fans de la ficción. Por un lado, el showrunner supo desde un primer momento que Deb era imprescindible: “ La relación de Dexter con su hermana fue un vínculo fundamental a lo largo de toda la serie. Y siempre sentí que era muy difícil deshacernos de ese elemento, y aunque ella esta muerta, podíamos lograrlo de alguna manera. Esto es Dexter, y nos podemos permitir ciertas libertades ”.

Al no contar con la presencia de la voz en off del protagonista, un recurso muy importante en los episodios originales, la opción fue reemplazar eso con la presencia de Deb “no como un fantasma”, como aclaró la actriz Jennifer Carpenter, “sino como un eco, o una verdad incómoda” para Dexter. Ella vuelve para castigarlo, pero también para cuidarlo y quererlo”. Sobre eso, Philips también explicó: “Deb es la consciencia del personaje. Fue muy interesante escribir sus partes porque ella es impactante, irrespetuosa y agresiva, pero también muy divertida. Y la presencia de Jennifer en el rodaje fue muy dinámica, todo el tiempo mantenía el buen humor en el set”.

John Lithgow nuevamente será Trinity ANGELA WEISS - AFP

Otro de los grandes regresos será el del mencionado Trinity, interpretado una vez más por el gran John Lithgow. Teniendo en cuenta que ese personaje murió hace tiempo, su reaparición será a través de flashbacks. Para el showrunner, era un gran deseo contar con la presencia del actor, y al respecto comentó: “Con John quedamos muy amigos, y nunca dejamos de estar en contacto. Entonces un día lo llamé y le pregunté si le gustaría aparecer en la serie. Me respondió que sí, pero que era complicado porque tenía un compromiso a futuro. Entonces yo le respondí que nosotros íbamos a estar filmando durante seis meses, que cuando tuviera ganas de venir, simplemente viniera que íbamos a concretar su participación”.

Otro de los ingredientes más importantes, tiene que ver con el hijo del protagonista. Antes de darse por muerto, Dexter había dejado atrás al pequeño de cinco años. Pero ahora, Harrison (Jack Alcott) es un adolescente que vuelve con la intención de tener algún tipo de vínculo con su padre, y ese será uno de los principales hilos de la trama. Para Michael C. Hall, esa dinámica es una de las más interesantes de New Blood, y aseguró: “La riqueza de esa relación es uno de los puntos fundamentales en el futuro de la ficción, y ese fue uno de los motivos por los que teníamos tantas ganas de contar esta historia”.

Un regreso, pero bajo las reglas de Dexter

Foto: Seacia Pavao/SHOWTIME. Seacia Pavao - SHOWTIME

En una nota, Phillips aseguró: “Nos acercamos a un cierre, como diría Chekhov, sorprendente pero inevitable. Dexter siempre convivió con eso que denominó su Pasajero oscuro, y aunque lo mantuvo apaciguado, esa es una voz que él no puede negar. Y debido a eso, es que algunas personas morirán”.

Sin lugar a dudas, New Blood es la promesa de una conclusión a la altura del mito, un punto cúlmine que salde las deudas con el público. Y sin miedo a generar una expectativa gigante, el showrunner exclamó: “ No puedo hablar del final, lo único que puedo decir, es que acá nunca decimos nunca. Todo puede ser posible. Y la conclusión será sorprendente, inevitable y hará que internet explote ”.