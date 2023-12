escuchar

Más de una vez se acercaron a Graciela Sosa y a Silvino Báez para proponerles llevar la historia trágica de su hijo a la pantalla chica como documental. La respuesta contundente siempre fue la misma: “no”. La herida de los padres es gigante, dolorosa y demasiado reciente. Recién el próximo 18 de enero se van a cumplir 4 años del crimen y apenas uno del juicio que condenó a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matias Benicelli y Luciano Pertossi a cadena perpetua y a Lucas Pertossi, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz a una pena de 15 años de prisión.

Sin embargo, el último ofrecimiento tuvo algo en la perspectiva del planteo del material que los llevó a dar el visto bueno. Una mirada centrada en los hechos, en la búsqueda de justicia y alejada de la cobertura mediática que se centró mayoritariamente en “los rugbiers”, los acusados. “Que no haya más Fernandos”, repitió Graciela muchas veces hasta convertirse en símbolo de otras madres que en estos años perdieron a sus hijos en circunstancias similares.

Graciela y Silvino, representados por Fernando Burlando, hicieron hace dos semanas un conmovedor comunicado. “El paso del tiempo no nos distrae, no disipa el dolor, no nos hace olvidar. Aunque las luces de los medios se apaguen y las decisiones de la Justicia sean puertas adentro, el pedido de justicia sigue firme y nos mantiene atentos ”, aseguraron. Aún esperan la resolución de la Sala II del Tribunal de Casación Penal, que deben resolver un pedido de nulidad de las condenas hecho por la defensa de los acusados.

Los equipos de producción ya tuvieron conversaciones con los padres de Báez Sosa y familiares de los detenidos. Algunas personas que estuvieron presentes en una de las entrevistas informales con Graciela, terminaron desoladas. Un integrante de la producción, que pidió estricta reserva de su nombre, reveló que el desarrollo del juicio y las pruebas que se presentaron durante el proceso tendrán un protagonismo importante. La misma persona también confirmó que ya se realizaron extensas entrevistas con algunos de los magistrados que formaron parte del juicio. Y que están en la búsqueda de los testimonios de los fiscales, jueces y defensores oficiales que restan.

Según pudo confirmar LA NACION, la casa productora Haddock Films es quien tendrá a cargo la realización para Netflix. Está en pleno proceso de preproducción. Esta dupla tiene dos antecedentes similares. En 2020 hicieron la serie documental Carmel: ¿Quién mató a María Marta? y dos años después estrenaron El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas. Un documental sobre el crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas. Las dos funcionaron bien y registraron métricas positivas.

Pese a estos casos, la de Fernando Báez Sosa será una de las pocas producciones de estas características de 2024. Disney, Prime Video y Warner dejaron en stand by todos los proyectos documentales con el argumento de que este tipo de formatos no performaron en nuestro país como se esperaba. “Ninguno cumplió las expectativas”, aseguraron desde las casas productoras.

Hay otra producción basada en un caso real que está en marcha hace tiempo. Es del Nahir Galarza , la joven condenada a cadena perpetua por el asesinato de su novio, Fernando Pastorizzo. Galarza es la mujer más joven en recibir esa pena en la historia criminal de nuestro país. Sobre el mismo caso, ya está en rodaje la película Nahir. Se gestó como serie, pero finalmente será un film protagonizado por Valentina Zenere en la piel de la protagonista y a cargo de Prime Video.

En estos días, la misma plataforma dio a conocer las primeras imágenes de una serie basada en la tragedia de Cromañón que se estrena en 2024. Trabajó Armando Bo en la producción de esta historia que tuvo su rodaje en Uruguay y que ficcionó en base al relato de sobrevivientes. El año que viene se cumplen 20 años de esa fatídica noche en la que 197 jóvenes perdieron la vida en un recital de Callejeros.

Las casas productoras se debaten entre ficcionar o apostar a los documentales aunque no hayan tenido buenos rendimientos. La audiencia será la encargada de definir cómo recibe estas historias, recientes y de alto impacto mediático, en la pantalla chica.

