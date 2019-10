Diego Maradona: el ídolo que no puede salir de una encrucijada

Diego Maradona

Nuestra opinión: muy buena

(Reino Unido/2019). Dirección: Asif Kapadia. Edición: Chris King. Música: Antonio Pinto. Duración: 130 minutos. Disponible en: On DirecTV y DirecTVGo.

Molesto por un calificativo interpretado fuera de contexto que aparecía en el afiche original presentado en Cannes (y eliminado en la versión ahora disponible para la Argentina), Diego Maradona convocó al rechazo público de un relato documental sobre parte de su historia que al mismo tiempo conmoverá y emocionará a quienes más lo admiran, sobre todo a partir de sus colosales éxitos deportivos.

Esa paradoja le otorga todavía más relieve y mérito a la nueva obra del británico Asif Kapadia, cuyo retrato testimonial de Maradona está sin dudas a la altura de sus magníficos trabajos previos en el mismo terreno dedicados a Ayrton Senna y Amy Winehouse, otras dos grandes figuras públicas que disfrutaron de todo lo que ofrece el éxito antes de enfrentar el momento de sus respectivas tragedias.

A diferencia de sus predecesores en esta suerte de trilogía, Kapadia anticipa desde este fascinante retrato lo que distingue a Maradona de aquellos: su capacidad para reinventarse y resucitar, por más que cada regreso (aquí está la tesis del documental) incluya al mismo tiempo la posibilidad de otra caída.

Este es el interrogante que fascina a Kapadia, expuesto durante algo más de dos horas que procuran resumir la encrucijada maradoniana en su etapa deportiva más extraordinaria, la que vivió en Nápoli mientras le daba al seleccionado argentino algunas de las mayores satisfacciones de su historia, con cumbre en México 86, el último Mundial conquistado por la Argentina.

Kapadia no tiene una mirada piadosa hacia Maradona. No solo muestra las zonas oscuras de aquel período de grandes triunfos deportivos, sino que deja a la vista la responsabilidad del ídolo en esa caída. Pero tampoco carga las tintas sobre él, como si fuese un fiscal. Con la ayuda de un extraordinario material de archivo hasta ahora inédito, más el invalorable testimonio oral de varias personas que estuvieron muy cerca de él, Kapadia se hace en el fondo una única y esencial pregunta: cuál es el margen de acción que tiene alguien llevado y forzado a ser ídolo durante las 24 horas (a ser Maradona, para decirlo en las palabras de Claudia Villafañe) y padece esa condición, pero a la vez no puede ni quiere evitarlo, porque las ventajas que ofrece esa condición son a la vez irresistibles.

Sabiamente, el director retacea la imagen de quienes aportan sus testimonios (incluyendo al propio Maradona), porque lo más importante es regresar a aquel momento único de gloria deportiva y escarnio personal para asomarse con alguna perspectiva a ese eterno enigma llamado Maradona.