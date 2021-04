Falcon y el Soldado del Invierno: de cara al final de temporada, Sebastian Stan y Anthony Mackie hablan sobre esta aventura de Marvel en streaming

El universo Marvel se encuentra ante un doble desafío: demostrar que hay vida luego de los sucesos narrados en Avengers: Endgame, y que algunos de sus personajes secundarios tienen el potencial para convertirse en las nuevas estrellas de la casa. , fue el turno de los principales aliados del Capitán América, Falcon (Anthony Mackie) y el Soldado del Invierno (Sebastian Stan). Ellos protagonizaron su propia miniserie, que este viernes presenta su sexto y último episodio. Y para conocer más sobre el desarrollo de este título, y qué les significó continuar el legado del héroe abanderado, LA NACION entrevistó a ambos actores.

-En el marco de la historia, el escudo del Capitán América es un símbolo de paz y justicia, ¿consideran que tenemos algún tipo de equivalente en la realidad?

Anthony Mackie: -Creo que no tenemos nada que comparta ese peso simbólico que tiene el escudo; quizá lo que más se le puede acercar es una bandera. No importa cuál sea tu país o cuáles tus ideales, una bandera siempre será importante. Y aunque la veas en una revuelta o en un mundial, todos llevan una bandera como símbolo de representación. Me parece que eso es lo único que podría tener un significado cercano al del escudo.

Entrevista - Falcon y el Soldado del Invierno

-En el primer episodio, hay una escena en la que un empleado bancario le niega a Falcon un préstamo. ¿Qué opinás de ese momento?

Mackie: -En muchos aspectos, ahí se habla de la oferta social y económica que tiene los ciudadanos estadounidenses negros. Muchas personas no pueden avanzar en sus proyectos, o comenzar sus negocios, o darles un mayor bienestar a sus familias si no cuentan con la ayuda de prestamistas. Está probado y documentado que a lo largo de la historia de los Estados Unidos, y en comparación a un blanco, para los afroamericanos es mucho más difícil acceder a un préstamo bancario. Entonces esa escena refleja muy bien la experiencia cotidiana que puede tener un emprendedor afroamericano en este país.

-Me gustaría llevarlos a la época de Capitán América: El soldado del Invierno, ¿cómo ven la evolución de sus personajes de ese momento hasta ahora?

Sebastian Stan: -Ellos eran muy distintos, sobre todo el Soldado del Invierno. Cuando protagonizás una de estas tramas, te concentrás mucho en eso que estás contando, y a veces pensás: “Bueno, puede que luego mi personaje vaya hacia determinada dirección”. Pero en última instancia, el que toma esas decisiones es Kevin Feige, presidente de Marvel Studios. Entonces no es algo con lo que tenga sentido especular mucho. Sin embargo, lo increíble de todo esto es que pasaron muchos años y seguimos teniendo la posibilidad de retomar estos papeles y brindarles al público una mirada mucho más profunda sobre cómo están ellos ahora.

-La serie hace foco en cómo es la relación entre Falcon y el Soldado del invierno, ahora que el Capitán América no está. Pero me gustaría trasladar eso a la realidad, y preguntarles cómo fue para ustedes trabajar juntos sin contar con Chris Evans como vínculo en común.

Stan: -La verdad es que los tres disfrutábamos mucho el trabajar juntos. Tuvimos esa oportunidad en las películas, y siempre seguiremos en contacto, pase lo que pase. Y desde luego que su ausencia hace que todo se sienta diferente, y la presencia de Steve Rogers está muy patente a lo largo de toda la historia. Pero creo que también a nosotros dos nos entusiasmaba mucho la posibilidad de profundizar nuestra propia dinámica, nuestra amistad, y para estos personajes, ahora que él no está, qué significado potencial podían llegar a tener el uno para el otro.

-Sebastian, ¿cómo trabajás las dos caras de un personaje que por un lado es un héroe, pero que por el otro vive atormentado por los crímenes de su pasado?

Stan: -Eso que comentás es lo que hace tan interesante este rol, esa complejidad y dualidad en la que vive. Y como actor son elementos muy interesantes con los que poder trabajar. Mi personaje, al igual que Falcon, muestran sus puntos flacos durante la historia, y eso lo hace más humano. En ese sentido, ambos son muy reales. Lo que más me gusta de esta serie, y algo que la baja a tierra, es que los protagonistas enfrentan cosas muy concretas, y en el caso del Soldado del Invierno, eso tiene que ver con sus angustias vinculadas a la guerra. Eso es lo más genuino de estos héroes, el poder verlos luchar para ser mejores personas y superar traumas que arrastran del pasado.

-¿Qué significa para ustedes la llegada de Marvel Studios a la televisión?

Mackie: -Marvel logró poner la vara muy alta con respecto a qué puede llegar a ser una serie y la calidad que puede brindar en ese sentido una plataforma streaming. Y lograr una producción de estas características en la pantalla chica, con un nivel como el que podés ver en un cine, es algo que cambia en panorama por completo. Es similar al momento en el que HBO interrumpió en el mercado de las series, con ese slogan que decía: “No es tv, es HBO”. Y creo que Marvel tiene algo de ese espíritu, porque esto no es simplemente televisión, esto es Marvel.