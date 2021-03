WandaVision: lo mejor, lo peor, y las preguntas que dejó su desenlace

Luego de nueve capítulos llenos de interrogantes, WandaVision llegó a su final. La serie protagonizada por Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Visión (Paul Bettany) cerró sus puertas, aunque como es habitual en las producciones de Marvel, dejó varios cabos sueltos. Por ese motivo, repasamos todo lo que sucedió en la conclusión de la saga. Desde ya, hay spoilers sobre toda la serie, disponible en forma completa en Disney+.

La creación de la Bruja Escarlata

Con la historia creada por Jac Schaeffer concluida, es evidente que todo gira alrededor de la evolución de Wanda: cómo toma conciencia de sus poderes, y el daño que es capaz de infligir con ellos. Desde su debut en La era de Ultrón, el personaje se mostraba como alguien que utilizaba la magia más desde la intuición y la emotividad más que desde el conocimiento. Abrumada por sus dones no puedo evitar cometer graves errores (como lo que sucedió en Lagos, durante Civil War). Y la trama de WandaVision hace foco en la idea de una heroína que aún no ha tomado en cuenta las consecuencias éticas y materiales de sus acciones. Por ese motivo, un arrebato de angustia la llevó a reconfigurar el pequeño pueblo de Westview, y manipular a todas las personas que vivían allí para inventar una realidad feliz en la que ella y Visión son felices junto a sus dos hijos.

Wanda madura cuando finalmente descubre cuál es su lugar dentro de la jerarquía de magos del universo Marvel. Aunque en los cómics Agatha Harkness (Kathryn Hahn) se convierte en su maestra, aquí ella es una villana que sin proponérselo, también la instruye sobre sus capacidades casi ilimitadas (“tu poder es superior al del Hechicero Supremo” llega a decirle, en alusión a Doctor Strange). De ese modo, WandaVision concluye con una suerte de ceremonia de graduación para la maga, que formalmente recibe el nombre de la Bruja Escarlata, y hasta un uniforme que ahora sí, es calcado al de las historietas. El final, que muestra a Wanda aprendiendo ahora sí sobre la magia que es capaz de dominar, da la pauta que cuando reaparezca, probablemente en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la nueva Bruja Escarlata será una hechicera mucho más poderosa de lo que fue hasta ahora.

El destino de Visión

Una de las mayores sorpresas del octavo episodio fue la reconstrucción de Visión por parte de Sword, la agencia espacial dirigida por Hayward (Josh Stamberg). Con los restos del héroe, muerto en la primera batalla contra Thanos (Josh Brolin), los científicos pudieron revivir al Vengador, pero quitándole sus recuerdos para manipularlo a voluntad. De esa manera, el “Visión blanco” se enfrenta al Visión de siempre, que esta vez, es una representación mágica del recuerdo que Wanda tiene de él. El destino del personaje puede resultar algo confuso, pero hay algo que es innegable, y es su resurrección.

¿Llegará a la pantalla el reencuentro entre Wanda y la nueva Visión?

Cuando ambas versiones del héroe se enfrentan y se refieren a la paradoja del Barco de Teseo, la versión colorida le devuelve a su rival monocromático todas las memorias de su vida, su origen en los Vengadores, y el amor que siente por la Bruja. Abrumado por la información recibida y por la conciencia de qué implica ser una forma de vida artificial, el Visión de Sword huye, mientras que el otro lucha codo a codo junto a su familia. En la conclusión de la historia, Wanda y su pareja tienen una angustiante despedida cuando la heroína deshace su magia, y con ella se va su marido, producto de ese mismo conjuro. Esa escena remite poderosamente al espíritu de Joss Whedon y al capítulo “I Will Remember You”, de la serie Angel, en donde el vampiro besa por última vez a una Buffy que está a punto de perder la memoria. Y la despedida entre Wanda y Visión es uno de los momentos más logrados no solo del episodio, sino también del universo cinematográfico (y ahora televisivo) de Marvel.

Una amenaza desdibujada

A lo largo de buena parte de la serie, la existencia de un villano o no en la historia era un gran interrogante. El avance de la trama apuntaba más y más a la ausencia de una amenaza final, porque a fin de cuentas, la responsable de lo ocurrido era la propia Wanda. Sword y el FBI sabían que neutralizarla, por las buenas o las malas, era la única llave para resolver el conflicto. Pero en el último tramo de la ficción, aparecieron dos posibles antagonistas: la citada Agatha Harkness y el hermano muerto de la heroína, Pietro Maximoff (Evan Peters), también conocido como Quicksilver. Las teorías apuntaban a que él podía ser en realidad Mephisto, uno de los villanos más poderosos en los cómics de Marvel. Teniendo en cuenta que en las historietas Agatha es una eventual aliada de la Bruja, un clímax con ambas hechiceras peleando unidas contra ese demonio hubiera sido muy aplaudido, pero no sucedió. La decepción fue por partida doble, porque Harkness terminó por ser la amenaza a derrotar, y Pietro se reveló como un joven común y corriente (una jugada imperdonable, teniendo en cuenta que al utilizar al actor que encarnó a Quicksilver en las películas de los X-Men, tendieron una trampa sobre la esperada llegada del multiverso).

Mephisto contra Doctor Strange, una postal que quizá llegué al cine

Una de las grandes escenas del último episodio es aquella en la que los ciudadanos de Westview le transmiten a Wanda la angustia que les significó ser manipulados y encerrados a causa de sus poderes. En ese instante, la heroína comprende las graves consecuencia de su inestabilidad emocional. Y ahí la serie no se animó a tomar el camino más arriesgado, que hubiera consistido en confirmarla a ella como la villana. Marvel demostró ser rehén de sus propias estructuras, y no hubo más alternativa que forzar la entrada de Agatha como la gran rival, y así mostrar una batalla que le permitiera a la Bruja Escarlata derrotarla, para de esa forma comenzar el camino de su redención.

Las películas de Marvel se caracterizan por mostrar enemigos bien construidos, con motivaciones claras que van mucho más allá de simplemente querer conquistar o destruir el mundo. Antagonistas como Loki (Tom Hiddleston) o Thanos son la esencia de esos rivales que generan tanta fascinación como los héroes. Y ese casillero tan importante, en esta ficción, quedó desdibujado. Sin multiverso, sin Mephisto, sin el cameo de ningún Vengador, y con una batalla final que no terminó de convencer, el desenlace de WandaVision dejó sensaciones mezcladas, y remite a ese icónico diálogo de Los Simpsons que dice:

Preguntas que aún no tienen respuesta

1. Visión Blanco: con el héroe vivo, es un hecho su eventual reincorporación al universo Marvel. De momento, es incierto si volverá para una nueva formación de Los Vengadores, y cómo o cuándo se dará el reencuentro con Wanda.

2. Mónica Rambeau: la primera escena poscréditos del capítulo final muestra a una Skrull, quien le avisa que alguien quiere verla “allá arriba”. Todo indica que la extraterrestre se refiere a la mejor amiga de su madre, nada menos que Carol Danvers (Brie Larson), de quien Mónica (Tayonah Parris) podría ser compañera en Capitana Marvel 2.

Agatha entrenando a la Bruja en las artes mágicas, un pasaje de los cómics que no llegó a la serie televisiva.

3. Agatha Harkness: la poderosa bruja no murió, sino que fue manipulada por Wanda para quedar atrapada “por siempre” en esa personalidad de sitcom edulcorada, la vecina metida. Pero teniendo en cuenta sus habilidades, no sería de extrañar que eventualmente recuperara su recuerdos y escapara de su prisión en Westview.

4. El destino de Billy y Tommy: La segunda escena poscréditos muestra a Wanda absorbiendo los contenidos del Darkhold, el texto mágico que tenía en su poder Harkness. De fondo, las voces de sus hijos confirman que no desaparecieron cuando el hechizo de Westview se disolvió, sino que están atrapados en alguna dimensión, a la espera de ser rescatados por su madre (¿podría ser ese el motivo por el que la Bruja contacte en un futuro al Hechicero Supremo para pedirle ayuda, y ambos se enfrenten a Mephisto en Doctor Strange and the Multiverse of Madness?). Claro que eso presenta una inconsistencia, porque si los niños aún viven, ¿por qué no habría de vivir también la versión de Visión creada por Wanda?